Високоскоростната железопътна линия Гуанджоу–Шънджън–Хонконг и железопътната линия Китай–Лаос са превозили съответно 25,845 млн. и 265 000 трансгранични пътници, което представлява ръст от 11,8% и 37,8% спрямо същия период на миналата година. Железопътният транспорт в страната е превозил и над 19 млн. чуждестранни пътници, което е ръст от 33,4% спрямо същия период на миналата година.
Китайските железници са превозили 3,71 милиарда пътници за първите 9 месеца на годината
/Поглед.инфо/ През първите три тримесечия на тази година железниците в Китай са превозили общо 3,71 милиарда пътници. Това представлява ръст от 4,8% в сравнение със същия период на миналата година и е нов рекорд за този период. През първите три тримесечия Китайската железопътна група е организирала средно по 11 511 пътнически влака на ден, което е с 5,3% повече в сравнение със същия период на миналата година. Освен това в цялата страна са били пуснати общо 2 860 туристически влака, което е ръст от 25,5%.
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