/Поглед.инфо/ Инициативата на Китай за глобалното управление има важно значение за изграждането на по-справедлив многополюсен световен ред, това заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова на редовната си пресконференция.

По думите й, по време на среща на ШОС+ в Тиендзин през миналия септември, руският президент Владимир Путин е оценил положително инициативата на китайската страна, изразявайки ясната си подкрепа за нея. Русия и Китай ще задълбочават двустранните отношения за запазването на международния ред с център ООН и международните правила въз основа на основните цели и принципи на Устава на ООН, за да насърчават реализирането на равноправен и подреден многополюсен свят и демократизацията на международните отношения.