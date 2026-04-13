/Поглед.инфо/ Към 7:00 ч. на 13 април броят на хората, минали границата на международното летище Пудун в Шанхай от началото на годината, е надхвърлил 10 милиона души. Това представлява 85,7% от всички пристигащи и заминаващи международни полети в Шанхай и приблизително една четвърт от общия международен пътникопоток на летищата в цялата страна.

По този показател летището запазва водещата си позиция в Китай за 23 поредни години, утвърждавайки се като ключов международен авиационен хъб.

В момента международното летище Пудун обслужва 291 дестинации в 53 страни по света. Средно на ден от там се изпълняват над 700 международни полета, включително от Хонконг, Макао и Тайван. Наскоро беше открит и най-дългият авиомаршрут в света, свързващ Шанхай с Оукланд и Буенос Айрес.