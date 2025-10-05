/Поглед.инфо/ В Китай излезе нова книга под заглавие „Наука и учени във войната срещу фашизма“, която подробно проследява приноса на китайските учени и изследователи в борбата срещу фашизма.

Изданието е създадено в сътрудничество от няколко историци в сферата на науката и технологиите с цел да популяризира духа, формиран в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Книгата разказва истории за съвместната работа на китайски и съюзнически учени, показвайки тяхната издръжливост и иновативност в условията на война.

Въпреки ограничените научно-технически ресурси по онова време, китайските учени постигат редица пробиви в разработката на оръжия, земеделието, медицината и здравеопазването, осигурявайки важна подкрепа както за фронта, така и за тила.