/Поглед.инфо/ Днес сутринта в Шънян, в Гробището на мъчениците от Китайската народна доброволческа армия в Корейската война, се състоя церемония по погребението на останките на тринадесетата група загинали китайски доброволци. По време на церемонията почетният караул отдаде почит към падналите доброволци с 12 изстрела във въздуха.

Вчера сутринта специалният самолет „Юн-20Б“, изпратен в Южна Корея, пристигна с останките на международното летище „Таосиен“ в Шънян. Формация от 4 изтребителя „Дзиен-20“ се издигна в небето, за да почете с най-високи почести паметта на героите.