/Поглед.инфо/ Китайската платформа за дигитални плащания WeChat Pay обяви, че потребителите вече могат да извършват плащания в пет държави – Република Корея, Шри Ланка, Тайланд, Малайзия и Сингапур, чрез сканиране на местни QR кодове.

Интеграцията представлява всеобхватна оперативна съвместимост между WeChat Pay и местната инфраструктура за плащания, а не поредица от индивидуални споразумения с търговци, заяви представител на WeChat Pay, добавяйки, че туристите, посещаващи тези държави, вече не се налага да изтеглят местни приложения или ръчно да обменят валута.

Продължаващият бум в изходящия и входящия туризъм доведе до по-голямо търсене и повече възможности за трансгранични плащания. Трансграничната услуга на WeChat Pay обхваща 78 държави и региона и поддържа 36 валути. Alipay+, глобалният портал за електронни портфейли на Ant International, свързва над 40 електронни портфейла по целия свят и работи с повече от 10 национални мрежи за QR кодове, обхващайки над 150 милиона търговци и 1,8 милиарда потребителски акаунта на над 100 пазара.

Китай също така улесни входящите плащания, като позволи свързването на чуждестранни банкови карти с Alipay или WeChat Pay. През 2025 г. над 10 милиона входящи туристи са използвали такива услуги, което доведе до годишен ръст на потреблението от над 100 процента.

Китайската народна банка заяви през януари, че през тази година ще ускори разработването на трансгранична платежна система в юани и ще насърчи разнообразна, многостепенна трансгранична платежна свързаност.