/Поглед.инфо/ На 23 април говорителката на китайското Министерство на търговията Хъ Йонциен заяви, че на 17 април Министерството на търговията официално е представило пред Европейската комисия коментарите си по проекта за изменение на Закона за киберсигурността на ЕС, изразявайки официалната позиция и сериозните опасения на Китай. „Надяваме се ЕС да отдаде голямо значение и да разгледа внимателно коментарите и предложенията за промени, представени от Китай“, допълни тя.

Ако китайските предприятия бъдат подложени на дискриминационно отношение, Китай може да предприеме мерки в съответствие със „Закона за външната търговия на КНР“, за да защити законните им права и интереси. В същото време Китай счита, че сътрудничеството и диалогът са правилният път за решаване на проблемите между Китай и ЕС, и е готов да разреши различията чрез консултации с европейската страна, за да се поддържа стабилността и безпрепятственото функциониране на глобалните вериги за производство и доставки.