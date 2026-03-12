/Поглед.инфо/ Днес в Пекин бе закрита Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители.

На заключителното заседание бяха приети редица ключови документи, сред които резолюции по доклада за работата на правителството и 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие, Екологичен кодекс, Закон за насърчаване на етническото единство и Закон за националното планиране.

Делегатите одобриха също докладите за дейността на Постоянния комитет на ОСНП, на Върховния народен съд и на Върховната народна прокуратура.