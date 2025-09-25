/Поглед.инфо/ На 25 септември в Урумчи се проведе честването на 70-ата годишнина от основаването на Синдзян-уйгурския автономен район, в което участва генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин. Постоянният член на Политбюро на ЦК на ККП, председател на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет и водач на делегацията на централното правителство Уан Хунин произнесе реч.

В речта си Уан Хунин заяви, че преди 7 десетилетия се е обявило създаването на автономния район, а през това време, под ръководството на ККП, хората от различни етноси в Синдзян са помогнали за развитието на района. ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, установи стратегията за управлението на Синдзян в новата ера,благодарение на което различни каузи в района постигнаха исторически успехи. Националното обединение на народите в Синдзян продължава да се утвърждава и задълбочава, а съзнанието за общност на китайската нация дълбоко се съхранява в сърцата на хората. Народите от различни етноси в района са сплотени като семената на нар. Успехите в Синдзян демонстрират предимствата на ръководството на партията и социалистическата система, която успява да разреши етническите въпроси по най-добър начин, отчитайки китайската специфика.