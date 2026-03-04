/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 3 март, че заплахата за ядрената сигурност нараства поради ескалацията на напрежението около Иран и в региона на Близкия изток.

Той посочи, че действията на САЩ могат да подтикнат Техеран към създаването на ядрено оръжие. Лавров предупреди, че ако Иран вземе такова решение, съседните държави също ще започнат собствени разработки, което ще предизвика опасна верижна реакция. Русия категорично се противопоставя на нарушаването на принципите за неразпространение и на надпреварата във въоръжаването, като смята, че ситуацията в тази сфера рискува да излезе извън контрол.

Лавров допълни още, че е назрял моментът за принципен и всеобхватен диалог относно това как САЩ виждат себе си и света. Той разкри, че в момента Москва и Вашингтон водят разговори на различни нива и в различни формати, обхващащи както конкретни кризи, така и двустранните им отношения.