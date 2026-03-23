/Поглед.инфо/ На 21 март в Колумбия се проведе 10-ата среща на върха на Общността на латиноамериканските и карибските държави, а китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително писмо до участниците в срещата.

Си Дзинпин отбеляза, че от създаването си Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите се стреми да насърчава мира, стабилността, развитието и просперитета в региона, като влива нова енергия в солидарността, сътрудничеството и съвместното развитие на страните от Глобалния юг. През май миналата година в Пекин успешно се проведе четвъртата министерска среща на Форума между Китай и Общността на латиноамериканските и карибските държави, на която Си Дзинпин обяви стартирането на петте големи проекта за солидарност, развитие, цивилизация, мир и сближаване на народите между Китай и Латинска Америка, което получи положителна реакция от латиноамериканските страни. През изминалата година двете страни работиха в тясно сътрудничество, за да насърчат непрекъснатото задълбочаване и реализиране на петте големи проекта, което донесе реални ползи.

Си Дзинпин подчерта, че Китай винаги ще бъде добър приятел и партньор на страните от Латинска Америка и Карибския басейн, ще ги подкрепя в защитата на техния суверенитет, сигурност и интереси за развитие. Пекин е готов да работи ръка за ръка с тях за отстояване на международната справедливост и да напише заедно нова глава в изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Латинска Америка.