/Поглед.инфо/ Пощенският сектор в Китай отбеляза стабилен растеж както по отношение на приходите, така и по отношение на обема на доставките през първите два месеца на 2026 г., сочат данни, публикувани от Държавната пощенска служба.

От януари до февруари пощенският сектор е обработил 33,14 милиарда пратки, което представлява ръст от 5,6% в сравнение със същия период на миналата година. Експресните доставки са съставлявали 30,49 милиарда пратки, което е повишение от 7,1%.

През същия период общите приходи на пощенския сектор са достигнали 291,98 милиарда юана (около 42,38 милиарда щатски долара), което е с 7,4% повече в сравнение със същия период на миналата година. От общата сума услугите за експресна доставка са генерирали 238,54 милиарда юана, което отбелязва ръст от 7,9%.

По сегменти, експресните доставки в рамките на градовете възлизат на 2,13 милиарда пратки, което е спад с 4,8% спрямо същия период на миналата година, докато доставките между градовете достигат 27,68 милиарда пратки, което е ръст от 8,2%.

Благодарение на силното онлайн потребление, пазарът на експресни доставки в Китай е най-големият в света от години.