/Поглед.инфо/ На 3 април китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до Мин Аун Хлайнг по повод избирането му за президент на Мианмар.

Си Дзинпин подчерта, че Китай и Мианмар са приятелски съседни държави, свързани с общи планини и реки, а дружбата между техните народи има дълбоки исторически корени. Под ръководството на принципите на мирното съвместно съществуване, които двете страни съвместно отстояват, те поддържат хармонични отношения и си оказват взаимна подкрепа по въпроси, засягащи основните им интереси.

Китайският лидер заяви, че отдава голямо значение на развитието на двустранните отношения и е готов да работи съвместно с новоизбрания президент Мин Аун Хлайнг за засилване на стратегическата комуникация, задълбочаване на политическото взаимно доверие и насърчаване на по-нататъшното развитие на китайско-мианмарската общност на споделена съдба в полза на двата народа и на регионалния мир и развитие.

В същия ден вицепрезидентът на Китай Хан Джън изпрати поздравителни телеграми до новоизбраните вицепрезиденти на Мианмар У Ньо Со и Нан Ни Ни Ай.