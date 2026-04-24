/Поглед.инфо/ По повод 30-годишнината от подписването на „Споразумение за укрепване на доверието във военната област в граничните райони“ и „Споразумение за взаимното намаляване на военните сили в граничните райони“, подписани от Китай, Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан, Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи изпрати поздравително писмо до съвместната работна група за надзор на изпълнението на двете споразумения.

В поздравителния си адрес първият дипломат на Китай заяви, че подписването на споразуменията и създаването на механизъм за сътрудничество са създали успешен пример за укрепване на мира и политическото доверие между държавите, като са положили солидна основа за дългосрочен мир, стабилност и общо развитие в региона.