/Поглед.инфо/ В последните 20 години фармацевтичната индустрия е най-големият спонсор на политически кампании и лобисти. Американската Агенция за контрол над храните и лекарствата (FDA) получава 45% за своя годишен бюджет от „Биг фарма”. Световната здравна организация (СЗО) също получава около половината си бюджет от частни източници, включващи фарма гиганти и свързаните с тях фондации...

През 2009 или 2010 г. Бил Гейтс се изправя пред ООН и обещава 10 милиарда долара на СЗО, повечето от които впоследствие идват от държавата – не от него. През 2017 г. говори за необходимостта от нов арсенал оръжия във версията на антивирусни лекарства, ваксини, нови форми на диагностика и бързо създаване на система от институции и научни структури, които да се занимават с това.

„Гейтс, който не е избиран от никого и няма никаква дипломатическа биография, обяви „десетилетието на ваксините“. Дори Financial Times признава, че нито едно решение не се взима в СЗО, ако преди това не е минало през Фондацията на Гейтс” – пише Робърт Кенеди младши, който освен посоченото, е и председател на организацията ”Детска здравна защита” (логично, обявена в Wikipedia за „разпространяваща антиваксърска дезинформация”, а асамият Кенеди, подобно на Тръмп, бе блокиран в социалните мрежи). Според него, именно Гейтс е създал всички онези групировки, които воюват с антиваксърските настроения. В 150 държави политиците, които са на хранилка при фарма картелите, са въвели закони, предвиждащи още повече задължителни ваксини и премахване на досегашните основания за отказ от тях. Демократично, нали?

Само в рамките на първите три месеца на 2019 г. в САЩ са внесени 100 законопроекта в 50 щата, задействали законодателния процес за узаконяване на задължителните ваксини и забрана на отказа. Адам Шиф, директор на Разузнавателния комитет [Intelligence Committee към щатския Сенат], прави открит призив към изпълнителните директори на социалните медии Pinterest, Facebook, Google, Instagram, YouTube и др.: „Трябва да започнете да цензурирате дезинформация за ваксините.“ И както виждаме, те започнаха да го правят. Но докато цензурират информацията за фарма картелите, пропагандират самоубийства (и тона непълнолетни), детска порнография, употребата на наркотици.... Но и това не е достатъчно и стартираха информационна атака срещу руската ваксина „Спутник V“ с инсценировка на масова гибел на хора.

Към края на декември 2020 г. структурите на националната сигурност на Съединените щати и Обединеното кралство дискретно дадоха да се разбере, че кибер инструментите и онлайн тактиките, които се използваха във „войната срещу тероризма“ след 11.09.2001 година, ще се префасонират. Новата им употреба ще бъде срещу информационни източници, които промотират „имунизационно колебание“ и информация, свързана с Ковид-19, която е против официалните държавни наративи. Киберофанзивата е започната от ключовата британска разузнавателна агенция – „Правителствен комуникационен център“. Целта й е да таргетира уебсайтовете, които публикуват съдържание, което се смята за „пропаганда“, която повдига притеснения относно разработването на Ковид-19 ваксините от мултинационалните фармацевтични компании.

Целта е да бъдат заглушавани независимите журналисти, които насочват вниманието към корупцията на фармацевтичната индустрия. И никой да не повдига и въпроса, защо гиганти като Файзер са защитени от отговорност за причинени вреди и наранявания?! Но се тиражира очевидното неизбежно одобрение на ваксината им, без да се осветляват историята на тази корпорация1 и „mRNA технологията – кспериментален подход, предназначен да превърне клетките на тялото във фабрики за производство на вирусни протеини.“2

Същите служители, които седят зад окупацията на Ирак и т. нар. „Ислямска държава“ ще разработват алгоритъм на изкуствен интелект, който има за цел да атакува уебсайтове, които промотират „подозрителна“ дезинформация, свързана с Ковид-19, като „дезинформация“ за водените от американските въоръжени сили кампании за имунизация, известни като операция „Свръхсветлинна скорост“....

И понеже ваксините са продукти, за които производителите не носят отговорност, няма почти никакво пазарно основание за тези компании да правят стоката си безопасна!

Нима вярвате, че милиардерите и технократите, които въвлекоха медицината в театъра на бойните действия на политически, икономически, психологически и информационни войни, които изкупуват земя в САЩ и по света с ускорени темпове и се стремят с всички средства да управляват търсенето на водните ресурси, са загрижени за нашето здраве и оцеляване?!

Бил Гейтс създаде огромно портфолио от земеделски стопанства, обхващащи 18 щата. Най-големите му притежания са в Луизиана (69 071 акра), Арканзас (47 927 акра) и Небраска (20 588 акра). Земите са собственост на Гейтс както директно, така и чрез организации на трети страни като „Каскейд Инвестмънтс”, която е негов личен инвестиционен инструмент. Преди Гейтс обаче са медийния магнат Джон С. Малоун, който е на първо място с 2,2 милиона акра обработваема земя и гори, както и основателя на Си Ен Ен Тед Търнър, който притежава 2 милиона акра. Собственикът на „Амазон” Джеф Безос притежава над 300 000 акра в Тексас и т.н. и т.н.

В последните две години глобалният силов елит, въпреки присъщите му противоречия, демонстрира стремителна консолидация. Разбира се, за да постигне успех, новият „глобален“ Проект се нуждае от нова идеология. И се появява този „Манифест на глобализма“, написан от Шваб и Малере, под егидата на МВФ. И световните „финансисти“ започват да го изпълняват. Облъчват ни мощно и непрекъснато с предимствата на Четвъртата технологична революция, част от която е трансхуманизма, превръщането ни в биороботи и „genRich“ индивиди, които ще се ползват от тези предимства и „genPoor“ такива, - в перспектива лишени от основни човешки права или въобще право на съществуване.... Целта на доброволно-задължителните имунизационни паспорти, на практика е разпад на обществото на касти.

Миналия петък Европейският регулаторен орган по лекарствата (EMA) призна риска от анафилактичен шок (за какъвто предупредиха Кенеди и Детска здравна защита) след поставяне на ваксината AstraZeneca, но тъй като „ползите от използването й надвишават рисковете”, СЗО препоръча имунизацията с нея да продължи.

Какво са 15 случая на дълбока венозна тромбоза и 22 случая на белодробна емболия при ваксинираните към 8 март в ЕС и Великобритания... Та „Това е много по-малко, отколкото се очаква“, заявава компанията....

1 Забележете кои са най-крупните й акционери: The Vanguard Group, Inc (6,32 %), State Street Corporation (4,95 %), BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (2,66 %), JPMorgan Chase (1,81 %), BlackRock Fund Advisors (1,57 %)

2 От организацията „Children's Health Defense” предупреждават, че mRNA ваксините, подложени на клинични изпитания, включително ваксината на Модерна и Файзер, разчитат на „система-носител“, базирана на наночастици, съдържаща синтетичен химикал, наречен полиетилен гликол (PEG), чиято употреба в лекарства и ваксини е все по-противоречива поради добре документираната честота на неблагоприятни PEG-свързани имунни реакции, включително животозастрашаваща анафилаксия (тежка алергична реакция, която се проявява внезапно и може да причини смърт). (Components of mRNA Technology “Could Lead to Significant Adverse Events in One or More of Our Clinical Trials,” says Moderna. Children's Health Defense, 06.08.2020. https://childrenshealthdefense.org/news/components-of-mrna-technology-could-lead-to-significant-adverse-events-in-one-or-more-of-our-clinical-trials-says-moderna/)

