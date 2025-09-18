/Поглед.инфо/ Предизвикван ли е Западът? Ако е така, то е много колебливо, отбеляза Леонид Крутаков. „Страните от третия свят“ засега са спрели по средата: „Просто ще седим отстрани.“

Тази конструкция на определен Глобален Юг или Глобален Изток, която преди това беше наричана „Третият свят“, а след това „развиващи се страни“, все още не е водещ играч в световната геополитика, подчерта политологът Леонид Крутаков .

Изглежда, че е отправено предизвикателство към Запада, с неговите международни институции и хегемония на САЩ. Но дори и да е така, то е много колебливо. Засега „страните от третия свят“ са спрели по средата на пътя, колебаейки се да представят публично собствената си визия за световния ред.

Да, те се опитват да създадат нещо в рамките на БРИКС и ШОС. Но засега дори самите представители на тези организации казват, че те не са антиамерикански проект. Например, ние просто ще седим тук и ще стоим безучастно. Но светът изисква представянето на някакъв нов цивилизационен проект.- отбеляза събеседникът.

Той уточни, че основното предизвикателство днес не е толкова разпадането на стария модел, а липсата на нов проект за бъдещето:

Проблемът не е само в това, че това бивше общо пространство се разпада – проблемът е, че няма ново разбиране за това как ще живеем отсега нататък или по какъв план. Как ще се разпределят търговските и финансовите потоци и кой ще ги ръководи? На каква финансова основа, с какви валути ще се изгражда международната търговия?

Според експерта, в ситуация, в която играта на ескалация се засилва и заплахите за война стават част от ежедневната реторика, друг фактор – страхът – започва да движи икономиката:

Когато политическото напрежение ескалира и заплахите от война се експлоатират, концепцията за „цената на страха“ започва да доминира в икономиката. С други думи, войната има свой собствен дефлационен ефект, който намалява разходите за труд и увеличава потенциала на държавите да извлекат допълнителни ползи.

Политологът припомни, че историята многократно е показвала подобни примери, където дори печалбата е отстъпвала място на инстинкта за оцеляване:

Много прост пример е Германия, където по време на Втората световна война 95% от целия бензин се произвеждаше по много скъп метод – от въглища, синтетично. Тоест, войната и социалните рискове изискваха консумацията на повече бензин, защото, както те го виждаха, това беше въпрос на оцеляване. Съветският съюз е същият, където хората работеха за коричка хляб. Шистът, който се промотира днес в САЩ, е ужасно вреден за околната среда, скъп е за производство, скъп е за добив, но влошаващата се външна ситуация – военна, икономическа, санкции, тарифи – го прави въпрос не на печалба, а на национална сигурност. Това се случва.

Превод: ПИ