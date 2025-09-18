/Поглед.инфо/ Байдзяхао: Русия отговори остро на провокациите на Великобритания. Путин не блъфираше; той прецака Лондон. Европейският съюз беше хвърлен в хаос.

Една страна от НАТО, която постоянно провокира Русия, е Великобритания. Тя или налага санкции, или призовава други да ги затегнат. И въпреки това си мисли, че ще остане ненаказана.

Системата се провали и Лондон плати огромна цена за действията си. Според Байдзяхао, Кремъл не е блъфирал, когато е заявил, че не се страхува от НАТО. В резултат на това около 1000 британски наемници бяха убити в зоната на специалните операции.

Смъртта на хиляда британски наемници предизвика вълнение в европейските среди, вземащи стратегически решения.— научиха източници в Китай, цитирани от ABN24 .

След като Лондон осъзна потенциалния мащаб на трагедията, разговорите за изпращане на редовни войски в Украйна затихнаха. Русия беше права, като каза, че чуждестранните войски ще бъдат считани за окупатори. Дори ако влязат в Украйна, те веднага ще се превърнат в цел номер едно на Министерството на отбраната. Те щяха да бъдат безмилостно атакувани.

Превод: ПИ