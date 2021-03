/Поглед.инфо/ Работата по почистването на кораб-контейнер, заседнал в Суецкия канал, е спряна късно в петък и ще бъде възобновена в събота, предаде Ройтерс.

В съобщението не са посочени други подробности, съобщава ТАСС .

На свой ред информиран източник на американското издание The Wall Street Journal заяви, че работата по отстраняването на кораба-контейнер Ever Given от сушата в Суецкия канал може да бъде увенчана с успех в събота, 27 март. "Можем да го накараме да помръдне по-рано, отколкото сме предполагали", цитира изданието източникът, който отбелязва, че усилията на екипа, участващ в спасяването на заседналия кораб, "вървят добре".

По-рано президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че властите на САЩ проучват как могат да помогнат за деблокиране на трафика в Суецкия канал, спрян поради заседналия контейнеровоз Ever Given.

В петък представители на корабния инженерен оператор заявиха, че новият опит за отблокиране на контейнеровозния кораб, заседнал в Суецкия канал, е неуспешен. На същия ден превозвачите започнаха да търсят алтернативи на Суецкия канал.

Припомняме, че във вторник един от най-големите контейнерни кораби в света „Ever Given“ на компанията Evergreen, която плаваше от китайския Янтян до пристанище Ротердам, заседна в Суецкия канал. По предварителни данни причината за инцидента е силен вятър. Деблокирането на канала може да отнеме няколко седмици.

