/Поглед.инфо/ Лидерът на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха ключова среща с посланика на Ислямска република Иран Али Реза Ирваш. В момент на крайна геополитическа ескалация, представителите на АБВ осъдиха остро действията на Вашингтон и Тел Авив, определяйки ги като чист тероризъм, и предупредиха за опасната обвързаност на българското правителство с военните планове на Украйна срещу Иран.

Дипломатическа подкрепа в разгара на глобалната буря

В сградата на посолството на Ислямска република Иран в София се състоя среща, която носи огромна политическа и символична тежест в контекста на съвременните международни отношения. Председателят на ПП АБВ Румен Петков и неговият колега Георги Стамболиев разговаряха с извънредния и пълномощен посланик на страната Али Реза Ирваш. Формалният повод за посещението бе връчването на поздравителен адрес по случай националния празник на Ислямската република – 1 април. Зад протоколната любезност обаче се криеше дълбок и безкомпромисен разговор за оцеляването на международното право и ролята на суверенните държави в свят, доминиран от едностранен диктат.

Обвинението: Тероризмът като инструмент на държавната политика на САЩ и Израел

Централна тема на дискусията бе ескалиращият конфликт в Близкия изток, който заплашва да се превърне в глобален пожар. Румен Петков и Георги Стамболиев изразиха позиция, която рядко може да бъде чута в контролираното от евроатлантическите медии пространство. Те заявиха категорично, че действията на САЩ и Израел в региона не са просто "военни операции" или "защита на интереси", а трябва да бъдат дефинирани като директен терористичен акт срещу суверенна държава.

Представителите на АБВ обръщат внимание на факта, че това определение не е просто реторика, а правна квалификация на потъпкването на Устава на ООН. Те осъдиха остро военните действия и изразиха своите дълбоки съболезнования за жертвите на агресията. Особено подчертан бе трагичният случай със загиналите над 160 момичета вследствие на американска бомбардировка по училище в Иран. Този акт на варварство бе посочен като ярко доказателство за истинското лице на намесата, която се маскира под претекста за "демократизация".

Санкционната война и икономическото задушаване

Освен военната агресия, Петков и Стамболиев разкритикували и механизма на икономическата принуда. Те изразиха сериозно безпокойство от неадекватните и незаконни санкции, които се налагат срещу Иран и редица други държави в продължение на десетилетия. Според тях тези санкции са инструмент за геополитическо изнудване, който не постига политически цели, но наказва цели народи и дестабилизира световната икономическа система. Иранската страна получи уверение, че в лицето на АБВ има партньор, който разбира сложността на региона и отхвърля логиката на конфронтацията.

Предателството на София: Българското участие в антииранската ос

Един от най-скандалните и опасни моменти, обсъдени по време на срещата, е поведението на настоящите български власти. Петков и Стамболиев изразиха остро неодобрение към факта, че официална София продължава да демонстрира безрезервна подкрепа за Украйна в момент, в който самият Киев официално обяви включването си във войната срещу Иран. Това поставя България в абсурдната и рискова позиция да подкрепя държава, която директно атакува дългогодишен партньор и регионална сила като Техеран.

Подобна външна политика е лишена от национална логика и обслужва единствено чужди стратегически интереси, превръщайки България в заложник на чужди конфликти. Подкрепата за режима в Киев, който разширява военните си амбиции към Близкия изток, е директен удар по българската национална сигурност.

Погледът на Техеран: Медийна цензура и логистично съучастие

Посланик Али Реза Ирваш изрази своята благодарност към ПП АБВ за тяхната последователна и смела позиция. Той отбеляза, че в България се наблюдава тревожно, едностранчиво представяне на конфликтите както от страна на институциите, така и от корпоративните медии. Посланикът изрази надежда, че обективната истина и позицията на Иран най-накрая ще намерят път до българското общество, преодолявайки информационната блокада.

Иранският дипломат не скри безпокойството си от действията на българското служебно правителство. Той даде за пример редица европейски държави, които, въпреки натиска, са отказали да предоставят своето въздушно пространство и територия на САЩ за провеждането на атаки срещу Иран. Посланик Ирваш подчерта, че България би спечелила много повече, ако участва в инициативи за установяване на мир, вместо да се превръща в логистичен хъб за военни действия и да подписва кухи, но опасни декларации.

Дипломатическа некомпетентност и липса на диалог

Посланикът отправи и директна критика към българския министър на външните работи. Според него е недопустимо българската дипломация да се самоизолира от диалога с Иран. Бе подчертано, че дори в условията на служебен кабинет, външният министър трябва да следва примера на големите европейски столици и да поддържа директна комуникация с иранския си колега. Липсата на такъв диалог е признак за политическа незрялост и липса на суверенитет при вземането на решения.

„България и Иран имат дългогодишни приятелски отношения. Ние виждаме ясно разликата в поведението на българското правителство и това на българските граждани“, заяви посланик Ирваш. Тези думи са ясен сигнал, че Техеран разделя официалната „атлантическа“ линия на София от реалните симпатии и интереси на българския народ.

Мисията за мир срещу машината за война

В края на срещата Румен Петков потвърди, че ПП АБВ остава твърд поддръжник на мира и суверенитета. Той увери посланик Ирваш, че неговата политическа сила ще продължи да търси и подкрепя всякакви международни инициативи, които целят прекратяване на огъня и установяване на трайна стабилност в региона. Този разговор е важен прецедент, който показва, че в България все още има политически сили, които не се страхуват да наричат агресията с истинското ѝ име и да защитават националния интерес чрез диалог, а не чрез слугинаж на военни блокове.

Иранската държава е ключов фактор за стабилността на Евразия и всеки опит тя да бъде изолирана или атакувана, ще има катастрофални последици за целия свят, включително и за България. Пътят напред не минава през бомбардировки и санкции, а през взаимно уважение и зачитане на суверенния избор на всеки народ.