/Поглед.инфо/ В момент, когато световната общественост е вторачила поглед в дипломатическите совалки, Москва изпрати ледено предупреждение: мирът е само декор. Съветът за сигурност на Руската федерация, цитиран от РИА Новости, разкри стратегическия замисъл на Вашингтон и Тел Авив, които използват преговорния процес като „димна завеса“ за финална подготовка на мащабна сухопътна инвазия в Ислямската република.

Дипломацията като инструмент на военната измама

Историята на международните отношения е пълна с примери, в които масата за преговори се превръща в прелюдия към бойното поле. Днес, според източници от Съвета за сигурност на Русия, сме свидетели на класически маньовър по „дезинформация и стратегическо разсейване“. Докато Доналд Тръмп говори за „сделката на века“ и предстоящи срещи, Пентагонът методично и безшумно пренасочва огромни военни ресурси към Близкия изток. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че тази тактика не е нова, но мащабите й днес са безпрецедентни.

Вашингтон и Тел Авив разиграват сложен театър. От една страна, те демонстрират готовност за диалог, за да успокоят съюзниците си в Европа и да предотвратят преждевременна паника на петролните пазари. От друга страна, военната машина на САЩ работи на пълни обороти. Увеличаването на контингента в региона не е просто „демонстрация на флаг“, а логистично подсигуряване на предстоящ сблъсък, който може да промени архитектурата на света завинаги.

Военният юмрук на Пентагона и операцията „Епична ярост“

Докато дипломатите в Исламабад обсъждат проценти на обогатяване на уран, американските морски пехотинци провеждат интензивни стрелби на палубата на десантния кораб USS Tripoli. Официално това са учения в рамките на операция „Епична ярост“, но за професионалния поглед на военните експерти това е репетиция за стоварване на десант. USS Tripoli е не просто кораб, а плаваща крепост, способна да проектира мощ дълбоко в иранска територия.

Концентрацията на сили в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM) достига критична точка. Съветът за сигурност на Русия обръща внимание, че преговорите дават на САЩ необходимото технологично време – време за разполагане на ударни групи, за дозареждане на арсеналите и за фино калибриране на разузнавателните данни. Това е „дипломация на прицел“, при която всяка отстъпка, искана от Техеран, всъщност е опит за неговото разоръжаване преди първия изстрел.

Иранската крепост: Монолитът срещу външната агресия

Една от най-големите грешки на западното планиране е подценяването на вътрешната устойчивост на иранската държава. Руските експерти отбелязват, че въпреки санкционния натиск и опитите за вътрешна дестабилизация, Иран днес е по-единен от всякога. Социално-политическите групи, които в мирно време биха могли да имат търкания с властта, в момента са се консолидирали около централното правителство в Техеран.

Най-радикалните опозиционни сили, на които Вашингтон традиционно залага за „смяна на режима“, са изтласкани дълбоко в нелегалност или са напълно неутрализирани. Държавният апарат и военното командване функционират с часовникова точност. Иран не е Ирак от 2003 г.; това е регионална суперсила със значителен арсенал от балистични ракети, дронове-камикадзе и високотехнологично оръжие, голяма част от което все още се държи в резерв за „деня Х“. Тази стабилност е основният фактор, който кара САЩ да се колебаят и да прибягват до измамни преговори.

Дипломатическият провал в Исламабад и ултиматумът на Тръмп

Първият кръг от преговорите, проведен в пакистанската столица Исламабад, завърши с очакван резултат – нулев прогрес по същество. Основният препъникамък остава ядрената програма. Вашингтон настоява за пълно изземване на обогатения уран от иранска територия – искане, което Техеран разглежда като капитулация и отказ от суверенитет.

Освен ядрения въпрос, на масата са поставени теми, които буквално взривяват регионалния баланс: репарации за годините на санкции, статута на Ормузкия проток и бъдещето на прокси групировките. Иран предлага план от десет точки, който би могъл да бъде основа за мир, но САЩ изглежда не се интересуват от компромис. Доналд Тръмп, верен на своя стил, обяви, че очаква среща в рамките на следващите два дни, но същевременно постави двуседмичен срок за постигане на споразумение. След този срок „военните действия могат да се възобновят с по-голяма интензивност“. Това не е дипломация, това е ултиматум, маскиран като покана за кафе.

Блокадата на Ормузкия проток: Икономическото задушаване като акт на война

Докато светът чака втория кръг от преговорите в края на седмицата, Пентагонът вече е започнал активни действия по блокиране на Ормузкия проток. Тръмп беше пределно ясен: всеки кораб, който се опитва да премине по този жизненоважен маршрут, ще бъде спиран. Американските военни имат задачата да прехващат танкери, които плащат на Иран за преминаване – директен удар по последната финансова артерия на ислямската република.

Ормузкият проток е „гърлото“ на световната енергетика. През него преминава една пета от глобалното потребление на петрол. Като блокират протока, САЩ не само нанасят удар по Иран, но и поставят под контрол енергийните доставки за Китай и Европа. Това е геоикономическа агресия, която цели да постави Иран на колене още преди сухопътната операция да е започнала. Но Техеран вече предупреди: ако Иран не може да изнася петрол, никой няма да изнася петрол през протока. Светът е на крачка от глобален енергиен колапс.

Историческият контекст и логиката на неизбежния сблъсък

Анализът на Поглед.инфо показва, че сегашната ескалация е логичен завършек на десетилетия на антагонизъм. Вашингтон не може да приеме съществуването на независим и силен Иран, който диктува правилата в Близкия изток и застрашава доминацията на петродолара. Сухопътната операция, за която предупреждава руският Съвет за сигурност, би била най-рискованото военно начинание в американската история. Иран е планинска държава с огромна територия и мотивирано население – сценарий, който прави Виетнам и Афганистан да изглеждат като леки разходки.

Израел, от своя страна, вижда в този момент „прозорец на възможност“ да реши веднъж завинаги въпроса със своя основен екзистенциален противник. За Тел Авив преговорите са само досадна необходимост, за да се легитимира бъдещият удар пред международната общност. Комбинацията от израелското нетърпение и американския месианизъм на Тръмп създава взривоопасна смес.

Предстоящият втори кръг: Последен шанс или последна илюзия?

Очакваната среща в края на седмицата вероятно ще бъде последната спирка преди оръдията да заговорят. Ако САЩ не се откажат от искането си за изземване на иранския уран и не спрат блокадата на Ормузкия проток, преговорите ще се провалят с трясък. Според руското разузнаване, плановете за нахлуване са вече разписани по часове.

Вторият кръг ще бъде използван от Вашингтон за последно „броене на гласовете“ сред международните партньори. Тръмп ще се опита да представи Иран като „неконструктивна страна“, за да оправдае последващите военни действия. Но истината е друга: когато едната страна преговаря с пистолет на масата, тя не търси мир, а капитулация. Иран обаче няма намерение да капитулира.

Геополитическите последици от голямата измама

Ако предупреждението на руския Съвет за сигурност се сбъдне и сухопътната операция започне под прикритието на провалените преговори, последствията ще бъдат катастрофални за целия свят. Русия и Китай няма да останат безучастни наблюдатели на унищожаването на техен ключов стратегически партньор. Конфликтът лесно може да излезе извън границите на Близкия изток и да се превърне в глобален пожар.

Поглед.инфо ще продължи да следи всяко движение на USS Tripoli и всяка дума, изречена в кулоарите на преговорите. Защото зад красивите фрази за мир се крие стоманата на десантните кораби и огънят на ракетите. Светът трябва да разбере, че времето на илюзиите свърши. Вашингтон избра пътя на конфронтацията, маскиран като дипломация. Въпросът вече не е дали ще има сблъсък, а колко дълбока ще бъде пропастта, в която САЩ ще се опитат да завлекат планетата.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.