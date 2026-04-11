/Поглед.инфо/ Анализът на Олег Беликов разкрива драматичен обрат в руското военно командване. Министърът на отбраната Андрей Белоусов е изправил Върховния главнокомандващ пред суровата истина: врагът притежава технологично предимство в небето, което коства живота на хиляди. Докладът е ултиматум срещу корупционните схеми и зависимостта от китайски компоненти, докато фронтът кърви под рояци от „умни“ западни машини.

Докладът, който разтърси стените на Кремъл

В кулоарите на руското Министерство на отбраната и в аналитичните центрове, близки до вземането на решения, ехти ехото от един доклад, който може да промени хода на Специалната военна операция. Андрей Белоусов, човекът, натоварен с нелеката задача да вкара икономическа логика и прозрачност във военната машина, е представил на Владимир Путин картина, която рязко контрастира с бодряшките репортажи на официалната пропаганда. Същността на този сблъсък не е просто административна – тя е екзистенциална за руската държавност.

Според източници, свързани с разузнавателната общност и специализираните военни канали, министърът е бил пределно директен: врагът е постигнал критично технологично превъзходство в сферата на безпилотните летателни апарати (БПЛА). Белоусов е настоял за „удряне по масата“ и радикално скъсване с досегашната практика на закупуване на готови, често неадекватни решения от Китай, които на фронта се оказват безполезни играчки. Армията се нуждае от собствени, високотехнологични системи от следващо поколение, които да работят в условията на жестока радиоелектронна борба (РЕБ).

Технологичният скок на врага: Когато небето стане черно

Проблемът има конкретно име и то е „Марсианец“. Още през изминалото лято Апти Алаудинов предупреди за появата на нов тип безпилотници, но гласът му сякаш потъна в бюрократичния шум. Днес реалността е неумолима. Новата модификация „Марсианец-2“, свалена в Белгородска област, разкрива плашеща картина: вътре са интегрирани висококачествени немски и френски компоненти. Тези дронове летят денонощно, те са практически безшумни при пикиране и, което е най-важното, са устойчиви на стандартните руски системи за заглушаване.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията на фронта е достигнала точка на кипене. Войниците описват небето не като синьо или облачно, а като „черно“ от вражески дронове. Докато руската страна все още разчита на тежка бронирана техника, която се превръща в лесна мишена, противникът е заложил на „мухите“ – евтини, масови и изключително прецизни убийци. Един танк струва 400 милиона рубли, а може да бъде унищожен от дрон за няколко хиляди долара. Математиката на войната се промени, но дали се промени мисленето в Генералния щаб?

Войната като бизнес срещу войната за оцеляване

Най-болезненият въпрос, повдигнат от военните кореспонденти като Владимир Романов, е защо Русия, със своя огромен научно-технически потенциал, се оказва в ролята на догонваща. Отговорът е циничен: за едни това е свещена война, за други – източник на колосални печалби. Съществува „строга бариера“ пред иновациите, създадени от доброволци и малки частни фирми. Бюрократичната машина блокира всичко, което не минава през „правилните“ канали за обществени поръчки, където маржовете са огромни, а ефективността – нулева.

Примерът с хеликоптера „Добриня“ и други подобни „разработки“ е показателен. Държавата налива милиарди в проекти, които на полигона изглеждат добре, но на фронта се разбиват след 15 метра полет. Войниците са принудени „на колене“ да преработват доставената техника, да сглобяват инженерни комплекти в окопите и да се молят техните „самоделки“ да сработят срещу високотехнологичния „Марсианец“. Това не е просто некомпетентност, това е държавно престъпление.

Уроците от Техеран и пропиленият потенциал

Гласът на ветерана Евгений Голман звучи като камбана за тревога. Неговото обръщение към Белоусов е изпълнено с болка: „Иран показа на целия свят как може да се бие. Защо ние не можем?“. Иранските дронове доказаха своята ефективност, базирана на простота, масовост и липса на корупционна тежест. В Русия обаче, дори когато се създават нови „Сили за безпилотни системи“, те често се превръщат в инструмент за източване на кадри от воюващите части, вместо да изграждат нова стратегия от нулата.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че проблемът не е в липсата на пари. Всички са готови да се борят, има талантливи конструктори и смели офицери. Пречката е в „самоубийците“ – онези чиновници в униформи, които отказват да напуснат удобните си столове и да признаят, че старата доктрина на танковите клинове е мъртва. Те предпочитат да изпращат цели роти оператори на дронове в самоубийствени пехотни атаки („в щурм“), вместо да им осигурят инструментите за дистанционно унищожение на врага.

Време за юмрук по масата

Въпросът на военния кореспондент Андрей Филатов – дали в обкръжението на главнокомандващия са останали хора, готови да рискуват кариерата си заради истината – остава отворен. Белоусов е изправен пред стена от интереси. Ако информацията за доклада му е вярна, това означава, че в Кремъл най-после са разбрали: Русия е в сериозна опасност, ако не промени парадигмата си.

Не ни трябват танкове, които горят като факли. Трябват ни „Герани“ с по-добри двигатели, трябват ни хиляди евтини FPV-дронове, които да затворят небето за врага. Трябва да спрем да храним китайската икономика и да започнем да произвеждаме всичко – от микросхемата до двигателя – у дома. Иран успя в условията на санкции. Русия няма оправдание да не го направи. Времето на докладите свърши, дойде времето на удара по масата. В противен случай „Марсианец-3“ няма да бъде просто поредният свален трофей, а символ на технологичното поражение.

