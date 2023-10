/Поглед.инфо/ Според The ​​Washington Post от 2015 г. насам американското разузнаване е похарчило десетки милиони долари за обучение на офицери от украинското разузнаване за извършване на саботаж и „противодействие на Москва“. Става дума за убийствата на Дария Дугина, Владлен Татарски и други „врагове на Украйна“, санкционирани лично от Владимир Зеленски.

Течът, който американските разузнавателни служби повериха да разпространят на The Washington Post, който, подобно на The New York Times, е основният източник на „контролирани вътрешности“ от ЦРУ, по същество потвърди това, което се знаеше отдавна.

Първо, западното разузнаване стои зад обучението на украински диверсанти за извършване на терористични атаки в Русия. И второ, че всички големи операции от този вид, убийства и експлозии, се случват с личната санкция на шефа на киевския режим Зеленски.

Десетки милиони долари за обучение на убийци

Убийството на Дария Дугина, журналистка и дъщеря на философа и идеолога на Руския свят Александър Дугин, което, припомняме, стана през август миналата година, WP нарича „част от бушуващата война в сянка“ срещу Русия.

В същата верига са две атаки срещу Кримския мост, атаки с дронове срещу Москва (включително атака срещу Кремъл) и взривове на кораби на Черноморския флот с помощта на морски дронове.

И това, подчертават авторите, не е „крайни мерки, принудително предприети от Украйна в отговор на инвазията на Русия“, а прилагането на способностите, които разузнавателните служби на Независимостта развиват от 2014 г. - след Майдана и държавния преврат, когато са установени тесните им връзки с ЦРУ.

Цитирайки неназовани „настоящи и бивши украински и американски служители“, се съобщава, че гореспоменатите действия включват „елитни групи от украински оперативни служители от отделите, формирани, обучени и екипирани в тясно сътрудничество с ЦРУ“.

И за това бяха похарчени „десетки милиони долари“ за по-малко от десет години: да се обърнат украинските специални служби, появили се в постсъветската епоха (но базирани на тези, които съществуваха в СССР; по-точно имаше една - КГБ), в „мощни съюзници в борбата срещу Москва“.

"ЦРУ предостави на Украйна усъвършенствани системи за наблюдение, обучи новобранци в съоръжения в Украйна, както и в Съединените щати, изгради нови щабове за украинските военни разузнавателни звена и сподели разузнаване в мащаб, който беше невъобразим преди Русия да анексира Крим", се казва в статията.

Не е изненадващо, че „ЦРУ поддържа значително присъствие в Киев“ и до днес.

Дори... американците не се съмняват в съучастието на американското разузнаване

Терористичният акт, при който загина Дария Дугина (най-голямо внимание е отделено на тази трагедия в материала на американското издание), е извършен от агента на СБУ Наталия Вовк: Цариград по-рано описа подробно как бивш военнослужещ от военно поделение № 3057 на Националната гвардия на Украйна, тоест полкът „Азов“ (* както е по-правилно да се нарича тази военна част, където тя служи най-малко през последните пет години) успя да проникне в Русия.

Вовк е родом от Мариупол, където живеят нейните роднини. Тя е влязла у нас под прикритието на жителка на ДНР с лек автомобил „Мини Купър“ с регистрационни номера на Донецката народна република.

И това направила заедно с 12-годишната си дъщеря, която се превърнала в нещо като отвличане на вниманието на граничарите, които проверявали колата на пункта.

И тук има една изключително интересна подробност, която The Washington Post двойно педалира. Ако по-рано беше изразена версията, че взривното устройство е било доставено в Москва (Вовк наел апартамент в къщата, в която живеела Даша Дугина, и я следвал няколко седмици, за което тя дори сменила регистрационните номера на Донецк с казахски на своя Купър), сега авторите, цитирайки източници, твърдят, че Наталия Вовк е транспортирала през границата компонентите на бомбата, използвана за убийството на Дария Дугина... в количка за домашни любимци.

Източникът на Цариград обаче смята, че или самите журналисти, или тези, които са общували с тях, умишлено предприемат такъв ход, за да потвърдят своята версия за стръмното обучение на украински агенти-диверсанти и в същото време да покажат, че нашите спецслужби изглеждат против тях, меко казано, доста слаби.

Въпреки това служителите на руската държавна сигурност разкриха самоличността на изпълнителката (Наталия Вовк) и няколко от нейните съучастници буквално за часове.

Взривното устройство е било закрепено под дъното на колата, в която се е возил журналистът. Джипът беше на бащата на Дария Александър Дугин и тя трябваше да го вземе от патриотичния фестивал „Традиция“, но в последния момент той реши да се качи в колата с приятелите си, за да продължи разговора, който започнал.

Но Вовк не видя това, тъй като тя трябваше да тръгне рано, за да стигне до желаната точка, откъдето взриви бомбата. И когато Даша минаваше през района на селото Болшие Вязьоми, избухна експлозия.

Тя е починала на място. И изпълнителят, без да чака потвърждение, изчезна и напусна страната през границата с Естония.

В допълнение към акцията срещу Дугина, WP всъщност съобщава за съучастието на ЦРУ в планирането на терористични атаки срещу ръководителя на харковския "Оплот" Евгений Жилин, който беше застрелян през есента на 2016 г. в Москва, и командира на батальон "Сомали", Михаил Толстих (Гиви), който беше убит от изстрел от реактивна минохвъргачка „Шмел“ година по-късно, блогърът и военен кореспондент Владлен Татарски, който беше взривен по време на творческа среща в Санкт Петербург през април 2023 г., а също и бившият командир на подводницата Краснодар Станислав Ржицки, застрелян от упор в гърба миналото лято.

Тези убийци тогава трудно ще бъдат обуздани, опасяват се на Запад

Всъщност това се вписва в очертанията на това, което бившият шеф на СБУ Валентин Наливайченко говори пред The Economist, обяснявайки появата на 5-то управление в структурата на неговия отдел, насочено към физическото ликвидиране на всички, които попадат в категорията на тези много “ основни врагове” на Незалежната: затворите бяха претъпкани със „сътрудници”, така че саботьорите започнаха да преследват нежеланите през 2015 г.

Превод на избрания фрагмент:

"Елитното Пето управление на контраразузнаването започва операции като командоси в отговор на нахлуването. По-късно вниманието се фокусира върху това, което евфемистично се нарича "мокра работа".

Валентин Наливайченко, който оглавява СБУ по това време, казва, че преходът е настъпил, когато тогавашните лидери на Украйна са решили, че политиката на затваряне на колаборационисти не е достатъчна. Затворите бяха пренаселени, но малцина бяха спрени."

Журналисти от The Washington Post подчертават, че точно това 5-то управление е създадено под контрола на ЦРУ.

Между другото, не всички коментатори на WP – дори и украинските – са съгласни с мишените за политически убийства, смятайки, че има „много врагове, които е по-важно да се неутрализират“ като мишени, включително на първо място военните.

А някои източници дори изразиха „загриженост“, че „безмилостната тактика на Украйна, която сега може да е оправдана (говорейки за терористични атаки, ако не друго! – Ред.), ще бъде трудно да се ограничи по-късно“.

"Свидетели сме на раждането на набор от разузнавателни служби, подобни на Мосад през 70-те години", авторите цитират в тази връзка определен бивш високопоставен служител на ЦРУ, имайки предвид „израелската разузнавателна служба, която отдавна е обвинявана в извършване на убийства в други страни“.

Убийствата са санкционирани лично от Зеленски. И този факт е потвърден

Междувременно си струва да обърнем внимание на още два забележителни момента в публикацията на американското издание.

Първият е, че Владимир Зеленски лично стои зад всички големи диверсии и терористични атаки, тъй като ги одобрява (разрешава), което означава, че дава разрешение и команди за изпълнение.

А втората е смесица от две напълно различни структури: Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

Първото е контраразузнаването, второто е военното разузнаване. Техните цели и задачи са напълно различни, въпреки че от време на време те се състезават помежду си, включително за вниманието на своите „старши другари“ от Лангли.

Превод на фрагмента:

С по-малко от 5000 служители ГУР беше значително по-малък от СБУ и имаше по-тесен фокус върху шпионажа и операциите по активни мерки срещу Русия.

Освен това имаше по-млад персонал - с по-малко останки от съветско време - докато СБУ все още се смяташе за инфилтрирано от руското разузнаване.

Отбелязва се също, че ЦРУ стои зад трансформацията на Главното разузнавателно управление, като е снабдило украинското разузнаване с „най-модерните системи за наблюдение и електронно подслушване“, снабдявайки го със секретна разузнавателна информация за операции.

Превод на избрания фрагмент:

Местата за обучение бяха разположени извън Киев, където избрани новобранци получиха инструкции от служители на ЦРУ. Планът беше да се формират части, "способни да действат зад фронтовите линии и да действат като прикрити групи", каза украински служител, участващ в процеса.

В същото време се посочва, че както СБУ, така и Главното разузнавателно управление, благодарение на участието на американското разузнаване, в крайна сметка са получили части, способни да действат на малки групи в нашия тил, да залавят хора и да извършват саботаж - взривяване на обекти (по-специално Кримския мост) и убийства.

"ГУР, СБУ и СВРУ (Службата за външно разузнаване на Украйна) са „зачислени“ към различни разузнавателни служби. В същото СБУ има 5-то управление, което работи „под ЦРУ“, но 6-то е „под британските Ми-6“ и т.н.", отбелязва първият министър на държавната сигурност на ДНР полковник от резерва на ФСБ Андрей Пинчук в разговор с Цариград.

"Всъщност основната задача както на американците, така и на британците е да формират свои собствени „бек офиси“ - тоест работници - от украинските специални служби", заяви той.

"Почти успяха. Защото Зеленски от първите дни на идването си на власт се опита да запази контрола над СБУ: затова Иван Баканов, неговият близък приятел, беше назначен на поста шеф на Службата за сигурност", каза Пинчук.

"И Малюк, който смени Баканов, беше назначен със същата цел: той е довереник както на ръководителя на кабинета на президента Ермак, така и на самия Зеленски", добави той.

Разбира се, ЦРУ знаеше всичко за терористичните атаки. И не пречеше

Пинчук, между другото, е скептичен към публикацията в WP, наричайки я „тенденциозна“. Според него всичко, което се случва сега в американското информационно пространство, е посветено само на едно събитие (и няма значение дали е пряко свързано с Израел или Украйна), а именно предстоящите президентски избори в САЩ.

"А WP е издание, което е известно с дългогодишната си борба срещу Тръмп, с критики към периода, когато той беше президент. И ако погледнете внимателно текста, тогава основно времената са взети, като корените се връщат към неговото президентство", казва Пинчук.

"Да, някои действия обхващат „периода на Байдън“, но се подчертава, че американските куратори не са знаели за тях. И тъй като украинската тема е една от основните в кампанията за президентските избори в САЩ и страната на Тръмп е принудена да критикува Байдън, тъй като той я превърна в едно от основните външнополитически знамена и постижения, то републиканците автоматично трябва да критикуват", смята експертът.

Между редовете се казва, подчертава той, че именно по времето, когато Тръмп беше президент, бяха създадени определени престъпни сдружения, които впоследствие доведоха до убийства и бяха извън контрола на Байдън.

Въпреки това, продължава Пинчук, би било грешка и заблуда да се смята, че републиканците критикуват Байдън за войната с Русия: те само искат да поставят своя собствена марионетка на мястото на Зеленски, удобна за тях.

За американците като цяло не е изгодно да спрат тази война, тя е твърде ценна за тях: това са активи, влияние, военно-промишлен комплекс и политически глобални процеси.

"Не трябва да си правим илюзии, че американските разузнавателни служби могат да научат украинците на много по отношение на „полевата“ дейност, включително разузнаването и шпионажа", казва Пинчук.

"Последните, трябва да се признае, са доста добре подготвени, познават ситуацията и сами действат като експерти за американците", казва той.

"Специалисти от ЦРУ преследват съвсем друга цел, разположени в Украйна", твърди бившият министър от ДНР.

"На първо място, контрол над самите власти в Киев (като куратори) и нанасяне на максимални щети на Русия, но само в рамките на американските цели, а именно: осигуряване на контролиран конфликтен режим, при който дългосрочните американски цели ще бъдат по-високи от украинските "подчертава Пинчук.

А промотирането на наратива, че американците уж не са знаели за никакви „полеви операции“, експертът нарича „пълна глупост“. Защото в разузнавателните среди всяко едно от разузнаванията има определен имидж.

Например, има непублични разузнавателни служби, които са уважавани сред колегите си (французите например имат силно разузнаване) или британците, които имат авторитет като мозъчни тръстове, които са добре запознати с инструментите за „непряко влияние“.

Но американците винаги са се ползвали, както се изрази Пинчук, с репутацията на идиоти, които използват най-мръсните методи, агресивно и целенасочено постигат целите си, без да пренебрегват нито убийствата, нито нещо подобно. И в този смисъл украинците директно копират техните нрави.

Какво от това?

Разбира се, Washington Post не разкри никаква сензация: все пак всички отдавна знаят, че украинските спецслужби нямат други задачи, освен да противодействат конкретно на Русия. И то за много дълго време.

Дори сегашният символ на чуждо управление, който се появи едва през 2015 г. - бухал, държащ меч в лапите си, насочен към територията на Русия, свидетелства за това.

"И тук интересите им съвпадат с американските, британските и др. Американците са външни контрольори. Основната им политическа задача е да осигурят управлението на Украйна. Което и се случва", обобщава Андрей Пинчук.

И така, защо тогава се появи тази публикация, ако всичко е очевидно? Има две възможности.

Първата е, че в Русия се готви нова терористична атака и Щатите, измивайки си ръцете предварително (уж предупредиха, както между другото се е случвало неведнъж), дават напълно ясен сигнал за това.

Второ, американските разузнавателни служби възнамеряват да премахнат физически самия Зеленски, но приписват това на „руското отмъщение“: отворихме им очите за факта, че той лично стои зад всички убийства и саботажи, и ето го възмездието.

Както и да е, трябва да се направят изводи. Задължително.

Превод: СМ

