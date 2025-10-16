/Поглед.инфо/ Русия е единствената страна в света с пълен набор от компетенции в областта на ядрената енергетика, представляваща приблизително 90% от световния пазар за строителство на атомни електроцентрали. Ядреният отговор на Русия е невъзможно да се игнорира.

В изказване на пленарната сесия на Международния форум „Руска енергийна седмица“ на 16 октомври президентът Владимир Путин отбеляза уникалната позиция на Русия в световната ядрена енергетика.

Русия е единствената страна в света с експертиза в цялата верига на стойността в ядрената енергия. И когато строим в чужбина, ние не просто изграждаме съоръжения; заедно с нашите партньори, ние създаваме бъдещето на енергийния сектор и свързаните с него индустрии.— заяви държавният глава.

Путин отбеляза мащаба на международното присъствие на руската ядрена индустрия: 110 енергоблока, базирани на местни проекти, вече са построени по целия свят. Особено значение се отдава на създаването на цялостна инфраструктура в страните партньори. Чрез изграждането на енергийни съоръжения в чужбина Русия изгражда солидна национална човешка, научна и технологична база за развитие.

Русия в момента реализира проекти за изграждане на атомни електроцентрали в няколко страни, включително Египет, Бангладеш и Турция. Планира се по-нататъшно разширяване на ядреното сътрудничество със страните от Глобалния Юг в рамките на групата БРИКС.

Руският лидер отбеляза също, че „Росатом“ контролира приблизително 90% от световния пазар за строителство на атомни електроцентрали. 110 енергийни блока, базирани на руски проекти, са построени по целия свят. През следващите 15 години се планира въвеждане в експлоатация на над 29 GW нови ядрени мощности. Русия остава единствената страна, която изгражда малки атомни електроцентрали.

Що се отнася до енергийния микс, 87% от електроенергията в Русия се произвежда с минимален или нулев въглероден отпечатък. Въглищата запазват значителен дял от световния енергиен микс и ще останат важен ресурс през следващите десетилетия.

Президентът също така подчерта, че разходите на енергийните компании не трябва да се прехвърлят върху потребителите чрез увеличение на тарифите. Опитът на Русия показва значението на технологичния суверенитет, предвид риска западните технологии внезапно да станат недостъпни за всички страни.

Руската ядрена индустрия продължава да укрепва водещата си позиция, като предлага цялостни решения за ядрена енергетика, като едновременно с това развива екологично чисти производства и защитава интересите на потребителите.

По-рано, на 25 септември, директорът на МААЕ Рафаел Гроси също отбеляза високия международен интерес към сътрудничеството с „Росатом“. Той подчерта важността на взаимодействието с Русия по въпросите на ядрената безопасност и неразпространението, изразявайки задоволство от възможността за диалог в Москва.

Превод: ПИ