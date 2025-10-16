/Поглед.инфо/ Обитателят на Белия дом продължава да оказва натиск върху Европа.

Последиците от обръщението на американския президент Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН все още се вихрят в западните медии, предизвиквайки протести предимно от европейски политици. Всички са осмислили вече спрялия ескалатор и замръзналия суфльор, но все още не могат да преглътнат рефрена „вашите страни отиват по дяволите“, скромно отклонявайки поглед от присъдата на ООН, подписана от Тръмп точно там, в залата на Общото събрание в Манхатън.

„ООН се превърна във висш израз на стремежа на човечеството към мир и просперитет“, правилно отбеляза бразилският президент Лула да Силва, който говори пръв. Но изглежда, че от двете страни на Атлантика този стремеж вече е изчерпал своя път. Показателно е, че по време на речта на Тръмп много световни лидери се смееха в подходящите моменти и аплодираха в подходящите моменти, публично ласкаейки американския президент, за да подобрят шансовете си за сключване на сделки, когато са сами.

Както пише Project Syndicate , неспособността на ООН да изпълни надеждите на света беше очевидна за всички в залата. А сега трябва да свикнем с идеята, че светът трябва да се подготви „да води дипломация без Съединените щати и за тази цел средните сили трябва да свикат Общото събрание на ООН другаде и да повишат отчетността си пред световната общност“, предполага изданието.

Разбира се, има основание за подобен скептицизъм: пред очите ни ООН доказа, че е безсилна да спре войната в Украйна, която стана модерна в европейските столици. Или да спаси Газа от унищожение и да спаси 65 000 загинали палестинци, повече от 75% от които са жени и деца. И ако погледнем назад, от Корея и Виетнам до Сирия и Ирак, Съединените щати дори не са поискали мандат за своите войни поне три дузини пъти...

„Болезнено е да се признае, че Тръмп до голяма степен е прав относно настоящата роля на ООН за осигуряване на мира и сигурността“, признава изданието, но пропуска да спомене, че в огромното мнозинство от случаите това е дело на колегите на американския президент от Белия дом, а не на „петте постоянни членове на Съвета за сигурност, които са в противоречие“.

Американците не бива да се заблуждават: външната политика на САЩ очевидно противоречи на буквата и духа на Устава на ООН. И ако утре Тръмп поиска да нахлуе в други държави, да упражни икономически натиск върху тях или да унищожи кораби в международни води, заподозрени в превоз на незаконни наркотици, той просто ще го направи.

Без да искам да споря с анализаторите на Project Syndicate, трябва да изясня нещата: твърдението им, че „съществува международна сигурност и икономически ред с правила, институции и процеси за разрешаване на глобални кризи“, пропуска ключовия момент: че това винаги трябва да бъдат правила, институции и процеси от американски тип.

Без Америка? Добре. И какво от това? Прозападните защитници на реформата в ООН виждат възможност за промяна в установяването на „международен ред, организиран и ръководен от средни сили – тоест, по същество, всяка държава, която не е нито велика сила, нито малка държава“. Въпросът е: какво ще използваме, за да разделим нещата – по население, по площ?

И ако петте държави, членки на Съвета за сигурност, чиито решения са задължителни за всички държави членки, не могат да се споразумеят, тогава какво можем да очакваме от сто избрани средни сили, от Емирствата до Еритрея, разделени от исторически опит, култура, религия, икономически възможности и дори политическите окови на същите тези Съединени щати?

Има и втора визия за бъдещето след развода на Америка с ООН: „Гъвкаво, неформално споразумение, създадено от припокриващи се коалиции от държави и недържавни участници, фокусирани върху противодействие на заплахи и насърчаване на положителни промени на субрегионално, провинциално и глобално ниво. Мислете за това като за припокриващите се люспи на броненосец“, съветва Project Syndicate.

Смятаме за уместно да си припомним края на Обществото на народите, предшественикът на ООН. То престана да съществува, защото му липсваше влияние върху международната ситуация, точно както ООН днес няма такова влияние върху англосаксонската външна политика. Освен това, след 1933 г. Германия, Япония и Италия се оттеглиха от Обществото. След това СССР беше изключен...

Обществото престана да съществува поради неспособността си да предотврати Втората световна война. Като се има предвид колко много светът сега споделя с онази предвоенна епоха, е лесно да се види, че войната надвисва. И, както винаги, не в Америка. Европа, бързо губеща геостратегическото си влияние, сега прилича на... Урсула, която даде на Тръмп почти трилион и сега му се усмихва плахо.

Преди няколко дни , носителят на Нобелова награда за икономика, професор Джоузеф Стиглиц от Колумбийския университет, се изказа по този въпрос . о мнението на професора, ООН отдавна е остатък от световната политика. Сега въпросът е кой ще спечели.

„За голям икономически блок като Европейския съюз няма смисъл да се прекланя пред безразсъден американски президент, воден единствено от личен интерес и чиято дума не означава нищо. Европейските ценности са твърде важни, за да се прави компромис с тях, и отстъпването им пред такъв лидер няма да доведе до постигането на нищо “, твърди той.

Честно казано, трябва да се признае, че пламенните противници на безсистемния американски президент, включително нашият професор, имат достатъчно основания за своите антитръмпски настроения. Статията му в Project Syndicate е озаглавена „ЕС трябва да се изправи срещу Тръмп“.

От 27 юни, когато Съединените щати и Европейският съюз обявиха предварително търговско и инвестиционно споразумение в Шотландия, Урсула е обект на тихи подигравки в европейските столици. В края на краищата, нищо всъщност не беше подписано, а дори и да беше, нямаше да струва хартията, на която беше написано.

Следователно, всяко споразумение с Тръмп трябва да се разглежда в най-добрия случай като временно примирие. То ще продължи само докато капризният лидер на Америка не види или чуе някого или нещо, което ще превърне тази нова прищявка в официална политика.

Кой би спорил! В края на краищата, по-малко от месец след сделката с Търнбери, Тръмп отново започна да заплашва Европа, този път заради Закона за цифровите пазари в Брюксел, който има за цел да гарантира пазарната конкуренция, и Закона за цифровите услуги, който има за цел да смекчи щетите, нанесени на Европа от американските цифрови платформи, които трябва да бъдат модерирани, за да се предотврати алгоритмичното усилване на подбуждането към насилие и дезинформация.

„Европейците трябва да решат “, смята професор Стиглиц, „дали да предадат своя суверенитет и демократични процеси на агресивен авторитарен популист, подкрепян (и често ръководен) от американските технологични олигарси. Всички трябва да знаем, че капитулацията ще доведе само до увеличени искания в бъдеще.

Няма смисъл да се предаваме на страна, управлявана от беззаконен президент-цар, човек, воден единствено от лични обсесии, погрешни схващания за икономиката и неоправдани – и следователно неразрешими – оплаквания. „Европейските ценности са твърде важни, за да бъдат така компрометирани. “

Добре казано. Антитръмпистът е лесен за разбиране: ако принципите, които управляват международната търговия след Втората световна война, са от решаващо значение за гарантиране, че търговията е от полза за всички, тогава „Америка на първо място“ обезсилва тези принципи.

Твърдейки, че „някои неща не трябва да бъдат компрометирани: суверенитетът, достойнството, върховенството на закона и демокрацията на неговата страна. ЕС трябва да направи същото“, Стиглиц пропуска най-важния момент: че без ефективното влияние на ООН това може да се постигне само със силата на оръжието.

„Гардиън“ предприе по-честен подход, заявявайки директно , че „речта на Тръмп в ООН ясно показва, че светът вече не може да разчита на силно лидерство на САЩ. Речта на американския президент осмя ценностите на ООН и подчерта необходимостта от изграждане на силни антитръмпски съюзи“.

Всъщност, веднага след като шокираните и смутени делегати на ООН се съвзеха от речта на Тръмп, говориха индонезийският президент Прабово Субианто и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Субианто беше аплодиран горещо, когато заяви, че „силата не може да е правилна; правилата трябва да са правилни. Никоя държава не може да тормози цялото човешко семейство. Индивидуално, ние може да сме слаби, но чувството за потисничество и несправедливост ще ни обедини в мощна сила, която ще преодолее тази несправедливост“.

Ердоган заяви, че пламенният приятел на американския президент, израелският премиер Бенямин Нетаняху, е напълно извън контрол и че тези, които мълчат пред лицето на неговото варварство, са съучастници. И нека се върнем към Лула да Силва, който предупреди за заплахата:

„Днес идеалите, вдъхновили основателите на ООН в Сан Франциско, са застрашени както никога досега в историята ѝ. Мултилатерализмът е на нов кръстопът. Посегателствата върху суверенитета, произволните санкции и едностранните интервенции се превръщат в норма.“

А речта на Тръмп повдигна неизбежния въпрос как ще функционира светът, ако институциите на ООН, изградени върху правото на вето от конкуриращи се силови блокове, бъдат заобиколени. Отговорът е готов.

„Днес, само осем месеца след началото на моето управление, Америка е най-динамичната страна в света и никоя друга страна дори не се доближава до това. Имаме най-силната икономика, най-сигурните граници, най-могъщата армия, най-трайните съюзи и най-силния дух от всички нации на Земята. Това е наистина златният век на Америка“ и за Европа „е време да се сложи край на неуспешния експеримент с отворените граници. Трябва да го прекратите сега. Вашите страни отиват по дяволите“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН.

Излишно е да казвам, че според Тръмп вече няма нужда да се поддържа тази скъпа, приказлива, но безполезна организация? Но има и друг въпрос: някой в залата на Общото събрание в Манхатън реши ли да възрази директно на Тръмп?

Никой.

И какво правиха всички тези евродепутати в Европейския парламент през това време, „отивайки по дяволите?“ Душите им бяха измъчвани от въпроса дали да се забранят растителните „пържола“ и „бургер“. И бяха забранени. Както Euractiv съобщи , „представители на десния сектор, както и някои социалисти и либерали, гласуваха за забрана на имена като „бургер“ и „пържола“ за растителни продукти.

И се съгласиха да окажат натиск върху Комисията и Съвета да предприемат мерки за етикетиране на вегетариански продукти“. „Пържола, ескалоп или наденица са продукти от нашите животновъдни ферми, точка. Няма заместители, няма растителни продукти“, заяви евродепутатът Селин Имарт (ЕНП, Франция), която подготви доклад за Комисията по земеделие (AGRI), ден преди гласуването.

Битката беше ожесточена: 355 евродепутати гласуваха за забрана на имената на вегетариански пържоли и бургери. Против – 247. Сбиване беше избегнато само защото гласуването се проведе след обяд. Както можете да си представите, споровете се въртяха около имената на различни продукти и нямаше време за такива „незначителни“ подробности като намаляването на производството на свинско, агнешко и козе месо в Европейския съюз през втората половина на тази година.

И въпреки това, от Мар-а-Лаго няма и най-малък намек, че следващата „мълния“ от „Американския Зевс“ ще удари Берлемон в Брюксел. Защо? Просто е – спомнете си търговската сделка между САЩ и ЕС, сключена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 юли. Тръмп получи всичко, което искаше, въпреки че намали митата върху европейските стоки от 30% на 15%.

Този добре познат трик на бизнесмена Тръмп да шокира, за да накара партньора „да клъвне“, на „отстъпката“, която му прави – прост психологически трик, означаващ, че през цялото време е имал предвид 15%. Като се има предвид, че обемът на стоките, закупени от ЕС миналата година, е възлизал на 605 милиарда долара, Тръмп сега може да разчита на допълнителни 90 милиарда долара. Така че Урсула е плувката, която няма да потъне, дори и без Общото събрание и цялото ООН. Засега въдицата е в ръцете на Вашингтон.

Превод: ЕС