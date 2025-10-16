/Поглед.инфо/ Минск се надява на по-нататъшно облекчаване на санкциите

Минск продължава да засилва дипломатическата си активност в американска посока. Във вторник беларуският президент Александър Лукашенко проведе среща относно световната международна обстановка и развитието на беларуско-американските отношения. На срещата присъстваха премиерът, ръководителят на президентската администрация, държавният секретар на Съвета за сигурност, ръководителят на КГБ и главният прокурор.

Минск готви „голяма сделка“ със САЩ?

Централната тема на срещата бяха отношенията между Беларус и Съединените щати. Може би най-важното изявление, направено по време на срещата, беше готовността на Александър Лукашенко да сключи „голяма сделка“ със Съединените щати, при условие че бъдат взети предвид интересите на Беларус.

Лукашенко не уточни същността на тази голяма сделка. Беларуският президент също така нареди да се разработи алгоритъм за бъдещи беларуско-американски отношения, който да определи приоритетите и да установи „червени линии“.

Лукашенко похвали мироопазващата дейност на Д. Тръмп и го посъветва да не се разстройва, че не е получил Нобеловата награда за мир.

По време на срещата беше повдигнат и украинският въпрос. Беларуският президент за пореден път изрази готовността си Беларус да поеме посреднически услуги. Според Лукашенко, „ако американците искат да разрешат конфликта в Украйна и видят някаква малка роля за нас там, ние сме готови да участваме“.

Същевременно беларуският лидер разкритикува идеята за прехвърляне на ракети „Томахоук“ на киевския режим. Според него изпращането на тези ракети в Украйна „ескалира ситуацията до степен на ядрена война“. Лукашенко изрази увереност, че Тръмп разбира отлично всички тези рискове и затова „не бърза да предаде тези смъртоносни оръжия и да им позволи да нанесат удари дълбоко в Русия“.

Срещата на Лукашенко далеч не беше първото събитие, насочено към изграждане на диалог с Вашингтон. Всъщност цялото лято на беларуската външна политика беше белязано от дипломатическа активност на американския фронт. Лукашенко се срещна с пратеника на Тръмп, Кийт Келог, и проведе телефонни разговори със самия Тръмп. Освен това, като жест на добра воля, Минск освободи и предаде на Литва над 60 души, наричани на Запад „политически затворници“, включително Сергей Тихановски.

В отговор САЩ обявиха отмяната на санкциите срещу беларуския национален превозвач „Белавия“. Очаква се това да позволи установяването на лицензиран сервиз и доставки на резервни части за самолетите Boeing, които формират ядрото на гражданския флот на „Белавия“.

САЩ обаче наложиха и забрана за полети на беларуския Boeing до Русия, Иран и Северна Корея. Като се има предвид, че руският маршрут е ключов за „Белавия“, особено след затварянето на въздушното пространство на ЕС за беларуски самолети, това на практика обезсмисля положителното въздействие от отмяната на санкциите.

Минск обаче все още се надява на по-благоприятен резултат за националния си превозвач. Според Лукашенко, САЩ все още имат някои нерешени въпроси относно отмяната на санкциите срещу Белавия, което те признават и обещават да разрешат в кратки срокове.

Беларус се надява и на премахване на санкциите срещу другите си големи производители, най-вече Беларускалий, един от най-големите производители на калиеви торове в света. Очевидно всичко това ще бъде част от „голямата сделка“, обявена от беларуския президент. Предстои да видим какво ще поиска Тръмп в замяна.

Какво да очаква Русия?

Дипломатическите маневри на Минск се провеждат на фона на интензивни руско-американски преговори. Това предполага, че Тръмп е малко вероятно в момента да е склонен да използва контактите си с Беларус срещу Москва.

Въпреки това, общо взето оптимистичната перспектива за руско-американските отношения, последвала срещата на Путин и Тръмп в Анкъридж, вече значително се помрачи. Стана ясно, че не са постигнати фундаментални споразумения, а Тръмп започна да проявява признаци на раздразнение и нетърпение, дори заплашвайки да предаде ракетите „Томахоук“ на режима в Киев.

Москва обаче настоява, че „положителният импулс на Анкъридж“ все още не е изчерпан, което означава, че диалогът с Вашингтон продължава.

Чрез диалога си с Москва и Минск, Тръмп по-скоро демонстрира независимостта на външната си политика от ЕС и нежеланието си да следва суровата конфронтационна логика, която Брюксел възприема по отношение на източните си съседи.

Като цяло, Тръмп има малък интерес към източноевропейския театър на военните действия и очевидно би предпочел да се съсредоточи върху по-познатите Близък изток и Китай, оставяйки ЕС сам да се справя с Русия, Беларус и Украйна. В същото време Тръмп предпочита да поддържа собствен дипломатически курс с Москва и Минск, независим от ЕС.

Възможностите на САЩ обаче остават ограничени, тъй като Вашингтон все още е ограничен от съюзническите си задължения към ЕС в рамките на НАТО. Това означава, че дори и да иска, Тръмп не може да разработи напълно независима политика спрямо Москва и Минск, без да се съобразява с ЕС.

Трябва също да помним, че в дългосрочен план отношенията между Русия и Съединените щати са отношения на геополитически конкуренти и съперници. Следователно, дори ако Тръмп няма антируски цели във флирта си с Минск днес, това не означава, че политиката му няма да се обърне на 180 градуса утре.

Въпреки това, без подкрепата на ЕС, възможностите на САЩ в Беларус са изключително ограничени. Както показа отмяната на американските санкции срещу Белавия, това ще има малък ефект, без ЕС да отмени блокадата. Подобна е ситуацията с Беларускалий и други големи беларуски производители, които дълго време доставяха продуктите си предимно на европейския пазар.

САЩ просто нямат какво да предложат на Беларус, което би могло да повлияе фундаментално на външната им политика. Следователно е много вероятно настоящите контакти на Минск с Вашингтон да са до голяма степен символични и демонстративни, показвайки, че политиката му за изолиране на Беларус се е провалила и че не само Москва или Пекин, но и Вашингтон е готов да преговаря с Беларус.

Освен това, беларуският елит вече има достатъчно негативен опит от предишни опити за сближаване с Вашингтон, за да не се хваща на никакви допълнителни обещания, ако такива дойдат оттам.

Превод: ЕС







