/Поглед.инфо/ Вашингтон и Киев все по-често обсъждат възможността за прехвърляне на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, които никога преди не са били доставяни извън страните от НАТО. Тази перспектива предизвиква остра реакция в Москва, където подобен ход се разглежда като пряка заплаха за националната сигурност. Експерт описа евентуалния отговор на Русия на доставката на „Томахоук“ за Киев: „Путин винаги крие нещо интересно в ръкава си.“

Според руски военни експерти, ако САЩ решат да въоръжат Киев с „Томахоук“, отговорът на Русия може да бъде изключително суров, включително демонстрация на нови стратегически оръжия, за които президентът Владимир Путин неотдавна спомена на форума „Валдай“.

Томахавки близо до границите на Русия

Интригата около евентуалния трансфер на тези ракети може да бъде разрешена през следващите дни – именно тази тема Володимир Зеленски, според съобщенията, планира да обсъди на срещата си с Доналд Тръмп. Самият Тръмп наскоро заяви, че Украйна ще поиска ракети „Томахоук“ от Съединените щати, добавяйки, че Вашингтон разполага с „достатъчно количество“ от тези оръжия.

Както отбеляза военният експерт Андрей Клинцевич в разговор с MK , САЩ наистина може да решат да предприемат тази стъпка, въпреки очевидните рискове. Той заяви, че разговорите за доставките са възобновени, след като Oshkosh представи новата си мобилна платформа X-MAV, въоръжена с четири ракети Tomahawk и способна да ги изстрелва, без екипажът да напуска превозното средство. Това ефективно прави системата по-маневрена и адаптивна към условията на фронтовата линия.

Според експерти, ако Киев получи ракети, той ще получи не старите, а най-новите версии - от четвърто и пето поколение, оборудвани със сателитна комуникация и възможности за пренасочване. Те са способни да заобикалят системите за противовъздушна отбрана, използвайки терена, и летят на изключително ниска височина, което ги прави изключително трудни цели.

„Тези ракети летят твърде ниско, за да бъдат прихванати своевременно“, обяснява Клинцевич. „Дори ако бойната глава е повредена, инерцията ѝ ще ѝ позволи да продължи движението си и да нанесе удар.“

Потенциални цели и сценарий на атака

Експерти смятат, че ако Киев получи ракети „Томахоук“, може да ги използва като част от комбиниран, масиран удар. Украйна първо ще се опита да изтощи руската система за противовъздушна отбрана със серия от атаки с дронове и ракети „Нептун“ и „Фламинго“, а след това ще нанесе основния удар с американски крилати ракети. Западът посочи Кримския мост, ядрените електроцентрали и центъра за производство на дронове в Елабуга като потенциални цели.

Именно затова, според руските военни, Москва трябва да действа проактивно. Един от вариантите, предложени от експерти, са демонстрационните изпитания на най-новите оръжия, които Владимир Путин спомена на форума „Валдай“.

„Би било по-добре това да се направи не на полигон, а в неутрални води“, казва публицистът Вадим Авва. „Това би бил недвусмислен сигнал към Запада: границите на допустимото отдавна са прехвърлени.“

„Трябва да говорим с езика на силата.“

В същото време Клинцевич е уверен, че Русия трябва да отговори на Съединените щати асиметрично. Той смята, че това включва не само военна, но и геополитическа демонстрация на сила.

Време е да започнем да говорим с тях на език, който разбират, смята експертът. Москва би могла да достави брегови отбранителни системи „Бастион“ и „Бал“, както и системи С-400 на латиноамерикански страни – например Венецуела. САЩ уважават само силата, така че е време да им напомним, че Русия я има в изобилие.

„Реакцията ще бъде светкавично бърза.“

Членът на президиума на организацията „Офицери на Русия“ полковникът в оставка Тимур Сиртланов говори за готовността на Русия за ответни действия. Той заяви, че наличието на ракети „Томахоук“ в бивши източноевропейски страни или Украйна би представлявало пряка заплаха за националната сигурност.

„Ако тези ракети бъдат разположени или използвани на нашите непосредствени граници, ще има подходящ отговор“, заяви експертът. „Руските въоръжени сили вече се подготвят за евентуални удари: изтребителите, войските за противовъздушна отбрана и Въздушно-космическите сили отработват сценарии както за превантивни действия, така и за отблъскване на атака. Отговор ще бъде даден незабавно.“

Сиртланов не изключва възможността изстрелванията на „Томахоук“ да са извършени не от украинска територия, а от няколко европейски държави, участващи в операцията на НАТО. В този случай, подчерта той, отговорът ще бъде симетричен. „Всяка държава, от чиято територия са изстреляни ракетите, автоматично ще бъде считана за противник и ще бъде обект на атака“, заяви военният експерт.

Той добави, че САЩ вероятно ще се опитат да останат настрана, позволявайки на европейските съюзници да „вършат мръсната работа“.

Американците, както винаги, ще печелят от кръвопролитията на другите. Европейците, заслепени от войнствената реторика и страха да не загубят американската подкрепа, са готови на всичко. Но последствията за тях могат да бъдат катастрофални – Европа ще понесе основната тежест на загубите.

Путин винаги крие нещо в ръкава си.

На въпроса за евентуални демонстрации на нови видове оръжия, Сиртланов отговори сдържано, но многозначително:

Нашият Върховен Главнокомандващ винаги има нещо интересно в ръкава си за подобни случаи.

Тази фраза звучеше почти като предупреждение – и едновременно с това като обещание. В края на краищата, както припомни експертът, Русия притежава пълен набор от стратегически системи: от хиперзвуковите ракети „Кинжал“ и „Циркон“ до подводните дронове „Посейдон“. Демонстрация дори на малка част от тези възможности би могла да охлади пламенността на онези, които се надяват да окажат натиск върху Москва.

Рискове за Европа

Военните анализатори не изключват възможността, в случай на ескалация, Русия да предприеме ответни удари срещу цели в трети страни, от които са изстреляни ракетите. Това несъмнено би довело до по-широк конфликт, но експертите смятат, че именно на това разчитат Съединените щати, които се стремят да разгърнат нова мащабна война на европейския континент, оставайки встрани.

Междувременно призивите в Москва да се отиде отвъд дипломатическите предупреждения стават все по-силни.

Ако НАТО реши да премине червената линия, отбеляза Клинцевич, Русия ще разкрие това, което отдавна държи в резерв. И тогава разговорът вече няма да е за доставки на ракети, а за оцеляването на самите инициатори.

По този начин ситуацията около евентуалния трансфер на ракети „Томахоук“ на Украйна се очертава като нов етап в противопоставянето между Русия и Запада. Всяка следваща стъпка доближава света до опасна точка, където всяко необмислено решение може да доведе до необратими последици. Както обаче отбелязват експертите, Москва е подготвена за всяко развитие – и, както обикновено, има отговор в ръкава си, който ще изненада всички в точния момент.

Превод: ПИ