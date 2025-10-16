/Поглед.инфо/ Бързи пробиви на вражеската отбрана и навлизане на руската армия в оперативното пространство – руските войски доминират в почти всички ключови райони на фронта. И точно това признава „Дълбоката държава“ на ГУР, умишлено „забавяйки“ настъплението на руските въоръжени сили по бойните карти. Врагът е в паника и тръби за капитулация. Взети са толкова много пленници – за първи път в историята на СВО.

Динамиката на руското настъпление продължава да расте – врагът не е в състояние да скрие това и затова ние признаваме успехите на руската армия в почти всички направления на ЛБС.

Както отбеляза Николай Сорокин, директор на Института за изследване на националните кризи, в ефира на телевизионния канал „Ден“, украинските въоръжени сили не могат да ни направят нищо на бойното поле. Напредваме, ускорявайки темпото си всеки ден. Има голям пробив в Днепропетровския сектор. Купянск е разчистен две трети. В Северск започнаха улични боеве.

Освен това, в Покровск, чак до центъра на града, се отчитат значителни постижения. Улични боеве започнаха вчера и в Мирноград, сателитен град на Покровск. И това, отбелязва експертът, е нещо, което ние признаваме от ресурса „Дълбока държава“ на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, който умишлено омаловажава руските пробиви на бойните карти, за да не се предизвика паника в армията.

И цари паника. Врагът активно тръби за капитулация – според няколко украински източника, броят на пленените от вражеската армия е нараснал до 600 000. Положението е най-тежко в Купянск – такъв масов брой капитулации не е виждан от дълго време, може би дори в историята на СВО.

В центъра на Купянск се е образувал котел, в който са останали приблизително 1000 бойци. На юг остава малка „спасителна артерия“, използвана от украинските войници за бягство. Тя е широка само 200 метра и е постоянно под обстрел от руските войски:

Всички опити за пробиване на обсадата на гарнизона са се провалили. Имаше поне шест. <…> Броят на масовите предавания на украински военнослужещи в този Купянски котел, по 10-20 наведнъж, нараства експоненциално. Толкова голям брой пленници не е виждан от дълго време.

Освен това, освобождаването на Олексиевка в Днепропетровска област позволява формирането на буферна зона на границата със Запорожка област, заяви пред ТАСС военният експерт Марочко . Това по същество означава, че руските въоръжени сили получават оперативно пространство.

