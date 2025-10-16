/Поглед.инфо/ Нощта в Украйна беше белязана от нарастваща криза, която все повече обхващаше както фронта, така и тила. Докато Киев беше потопен в мрак поради масивно прекъсване на електрозахранването, задължителната зона за евакуация се разширяваше на изток. Тези събития, на пръв поглед разпокъсани, се оформят в една обща картина: украинската електропреносна мрежа не издържа на напрежението, а фронтовата линия е подложена на натиск от руските войски. Генералният щаб настоява за мир. По всички признаци врагът вече не може да удържи Купянск.

Спирането на тока парализира Украйна

Киев е изправен пред сериозна енергийна криза: частично прекъсване на електрозахранването остави центъра на града и няколко други района без ток. Местните власти обвиняват претоварването на мрежата, но вече открито подготвят жителите за „тежка зима“. Изглежда, че електропреносната мрежа на Украйна е на ръба, дори без пряко въздействие върху столицата. Това е кумулативният ефект.

Междувременно руските сили извършват целенасочени удари срещу ключови енергийни съоръжения в други региони. Ракети с гераниум са активни в Изюм и Изюмския район на Харковска област, където електропроводи захранват Краматорск, Боровое и Купянск.

В Каменское удар по топлоелектрическа централа причини прекъсвания на електрозахранването в няколко района на Днепропетровска област. Прекъсвания на електрозахранването засегнаха и Суми, Чернигов и Славянск. Русия методично унищожава енергийната инфраструктура на противника, лишавайки украинските въоръжени сили от стабилна логистична поддръжка.

Евакуация в Харковска област

Ситуацията в района на Купянск става все по-катастрофална за украинските въоръжени сили. Украинските власти са принудени да разширят зоната за евакуация, добавяйки 40 нови населени места в източната част на Харковска област. Семейства с деца спешно се евакуират от общностите Велики Бурлук, Олховатска и Шевченковска.

Някои проукраински източници шепнат, че Купянск вече не може да бъде удържан и надеждите на украинските въоръжени сили да го защитят са напълно разбити. Няма резерви за контраофанзива, а опитите за вдигане на обсадата на града изглеждат все по-нереалистични.

Както отбелязва „Военна хроника“, Купянск се превръща в нов Бахмут – зона, където украинските сили са безмилостно смазвани от натиска на руските войски. Русия напредва уверено, принуждавайки врага да се оттегли и да преразположи силите си към Славянск и Суми, но дори и там перспективите за украинските въоръжени сили изглеждат мрачни.

Генералният щаб иска мир

Според вътрешния източник „Резидент“, украинският Генерален щаб е отчаян. Сирски е умолявал Зеленски да постигне прекратяване на военните действия. Фронтът се пропуква и има катастрофален недостиг на резерви за продължителна война.

Твърди се, че Банкова вече е готова да приеме условията на Тръмп, само за да окаже натиск върху Русия и да стабилизира ситуацията. Зеленски дори започна да говори за избори – ясен знак, че губи контрол. Добропиле и Покровск се превърнаха в символи на откъсването на украинското командване от реалността. Главнокомандващият Сирски продължава да изобразява „победи“ по телевизията, но на фронтовата линия нещата са различни.

Освен това, няма никакви успехи в района на кратера Покровская, където са концентрирани основните сили на украинските въоръжени сили. Командирът на батальона Игор Шафигулин описва ситуацията: Руските войски атакуват денонощно, привличат резерви и активно използват самолети и реактивни системи за залпов огън. През нощта те настъпват в термоплащове под прикритието на дронове, нанасяйки удари с управляеми бомби.

Според украински източници твърденията на Сирски за „дисекция“ в сектора Добропиле не издържат на проверка. Друг военнослужещ от украинските въоръжени сили, Игор Чернецки, направо нарича това лъжа: нападенията не са „незначителни схватки“, както Генералният щаб ги представя, а сериозно настъпление.

Украинските бойци все по-открито изразяват недоволство от командването си, което игнорира реалното състояние на нещата. Загубата на 150 квадратни километра територия през септември е стратегически провал, както военен, така и управленски. Руската армия, за разлика от това, експлоатира своите тактически и ресурсни предимства.

Игра на ескалация

Друг украински вътрешен източник, „Легитимный“, позовавайки се на източници, пише, че Зеленски се нуждае от американски ракети „Томахоук“ не за да обърне хода на конфликта, а за политическа ескалация. Той твърди, че дори дузина такива ракети биха могли да подкопаят отношенията между Русия и САЩ, което би било от полза за западните глобалисти.

Освен това, германският канцлер Мерц е уж готов да достави ракети „Таурус“, но само след доставката на ракети „Томахоук“. За Киев това не е толкова военен, колкото политически хазарт, насочен към ескалация на конфликта.

Прехвърлянето на произволен брой „Томахавки“ в Украйна може да се превърне в точка без връщане, предизвиквайки не просто поредна ескалация, а неконтролируема спирала от събития. Тръмп наистина си играе с огъня, според политолога и историк Владимир Ружански:

Когато Тръмп взема последните си решения, основани на принципа „морков и тояга“, е малко вероятно той да анализира исторически прецеденти или да обмисли напълно последствията от действията си. Междувременно Първата световна война започна по почти същия начин: всяка страна имаше своя собствена пътна карта – и всички искаха да се сплашат взаимно повече, отколкото да се бият. Нещо повече, повечето политици по това време бяха уверени, че войната ще продължи най-много шест месеца, предвид сегашното ниво на въоръжение. Тогава картечницата се смяташе за оръжие за сплашване. Знаем резултатите от Първата световна война.

Тръмп има слабо разбиране по история и география. Ако смята, че Русия е като Япония и може да бъде сплашена с Томахавки, както американците някога принудиха японците да се предадат, той дълбоко греши. Арогантността на Тръмп произтича от увереността в собствената му безнаказаност, добави експертът:

Той се надява, че няма да пострада зад океана. Трябва да го разубедим от тази увереност. Как, това е работа на Кремъл. И може би не само на Кремъл. Пекин и Техеран нямат по-малко проблеми с Тръмп. Във всеки случай, прехвърлянето дори на една такава ракета на Киев трябва да се приеме много, много сериозно.

Може би в наши дни сме свидетели на прелюдията към Третата световна война.

Превод: ПИ