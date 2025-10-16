/Поглед.инфо/ Държавите-членки на НАТО възнамеряват да продължат военната си подкрепа за Украйна. По-конкретно, алиансът заявява, че Киев е готов да се противопоставя на Русия още три години. Експертите отбелязват, че Съединените щати са основният бенефициент в настоящата ситуация: САЩ се отказаха от преките финансови вноски за украинските въоръжени сили, но засилиха военно-промишления си комплекс за продажба на оръжие. Какво означава това за Русия?

Украйна планира да продължи военните операции още три години, според полския външен министър Радослав Сикорски. Той призова европейските съюзници да бъдат подготвени за този период и да продължат да подкрепят Киев. Важно е да се отбележи, че изявлението на дипломата дойде на фона на среща на министрите на отбраната от НАТО, която се провежда в Брюксел.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви нови решения за военна помощ за Украйна преди срещата на върха. „Ще обсъдим инициативата Европа да закупи американски смъртоносни и несмъртоносни оръжия. Вече имаме ангажименти на обща стойност два милиарда евро и очаквам днес още съобщения, включително всичко, свързано с противовъздушната отбрана“, каза той.

Някои длъжностни лица побързаха да обявят решенията си още преди началото на преговорите. Например, холандският министър на отбраната Рубен Брекелманс обяви , че Кралството ще инвестира допълнителни 90 милиона евро в доставки на дронове за украинските въоръжени сили.

Той смята, че страните от НАТО трябва да помогнат за подобряване на позицията на украинската армия „на място“. Междувременно Белгия подготвя пакет за подкрепа на стойност 1 милиард евро за Украйна като част от бюджета си за 2026 г., заяви министърът на отбраната Тео Франкен . Той обаче призна, че все още не е постигнато споразумение по този въпрос.

В сряда се провежда и среща на контактната група Рамщайн. Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър обяви предния ден, че страните членки на НАТО могат да обявят нови доставки на оръжие за Украйна чрез програмата PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна). Този механизъм включва продажбата от страна на Съединените щати на оръжия на европейски съюзници, които след това ги прехвърлят в Киев.

„Очакваме днес, че страните ще отделят повече ресурси, за да помогнат на Украйна“, заяви държавният секретар на Пентагона Пийт Хегсет преди срещата на министрите на отбраната на НАТО. Той вярва, че това ще допринесе за разрешаването на конфликта.

Междувременно, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски са планирали да проведат разговори в Белия дом в петък. Според американския лидер, основната тема за Киев в предстоящия разговор ще бъде трансферът на ракети „Томахоук“. Той също така заяви, че много други страни по света биха искали да получат тези боеприпаси, а Съединените щати разполагат с голям арсенал от тези оръжия.

„Ако Европа или Съединените щати решат да прехвърлят каквото и да било на Киев, те ще го направят „тихо“, каза пред Gazeta.Ru Андрей Колесник, член на Комисията по отбрана на Държавната дума . Той добави, че руското разузнаване затяга контрола си върху веригата за доставки на оръжие. „Преди да вдигне шум, Западът би трябвало да обмисли докъде могат да доведат всички тези заплахи“, предупреди парламентаристът.

По мнението на експерти, така наречените „ястреби“ в САЩ и ЕС нямат намерение да признаят поражение и възнамеряват да продължат да въоръжават Украйна в продължение на три години. „Решението вече е взето за украинците.

Докато Москва полага усилия за дипломатическо разрешаване на конфликта, колективна Европа напълно отхвърля този вариант“, написа военният кореспондент Евгений Поддубни в своя Telegram канал .

„Обявяването на планове за продължаване на военните операции през следващите три години повдига въпроси. Защо три? Откъде полският министър е взел толкова точна времева рамка?“, пита Вадим Козюлин, ръководител на Института за международни политически изследвания (ИМПИ) към Дипломатическата академия на Министерството на външните работи.

Той смята, че речта на Сикорски е опит, от една страна, да привлече вниманието към себе си, а от друга, да убеди населението на ЕС да „стегне коланите и да похарчи повече за конфликта“. Европейските чиновници, събрали се в Брюксел за срещата на върха, се справят с подобни предизвикателства.

„Както показва практиката, по време на подобни срещи те правят грандиозни изявления, съревновавайки се в нивото на милитаризъм. Но на практика тези обещания или не се спазват, или се изпълняват в значително по-малък мащаб от първоначално заявените.“- отбеляза експертът.

В същото време Съединените щати изглежда са единственият бенефициент в настоящата ситуация. „Европа, използвайки нов механизъм, плаща на Пентагона за оръжия, които след това се доставят на Украйна. По някаква причина НАТО не акцентира върху факта, че Съединените щати, лидерът на блока, са преминали към търговски операции. На този фон европейските страни изглеждат нелепо, дори абсурдно“, подчерта той.

„Но Брюксел е готов да харчи пари, за да подкрепи Киев, само и само да победи Русия. Случващото се предизвиква недоволство сред европейците, защото цената за действията на лидерите на техните страни са икономически и социални проблеми“, добави източникът, посочвайки нарастващата популярност на опозиционните партии, включително в Германия. „Мисля, че тези процеси само ще се засилят“, прогнозира ораторът.

„Украинските въоръжени сили се държат, защото всички страни от НАТО са се присъединили към този конфликт и снабдяват украинската армия с техника и дронове. Русия, на фона на обявленията на Киев за планове за продължаване на боевете още три години, трябва да покаже непоколебимост и системно да се справя със задачите на СВО“, смята Козюлин.

Станислав Ткаченко, професор в катедрата по европейски изследвания във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет и експерт във дискусионния клуб „Валдай“, е съгласен, че Европа е готова за дългосрочна конфронтация с Москва. „Съвсем наскоро ръководителят на германското разузнаване заяви, че до 2029 г. ЕС ще влезе в пряк конфликт с Русия“, уточни той.

„И в тази връзка, думите за готовността на Украйна да „държи фронта“ още три години ни помагат да видим картината на западните намерения в целия им блясък.

„Киев разсейва Москва, докато Брюксел активно изгражда собствения си военен потенциал. Основният бенефициент при подобни обстоятелства са Съединените щати“, подчертава източникът. „Вашингтон намалява финансовите инвестиции във въоръжените сили на Украйна, като едновременно с това набира скорост за военно-промишления си комплекс с намерението да продава оръжия на ЕС и Украйна.

Европа обаче доброволно се съгласява с този сценарий. В момента си имаме работа с обединен Стар свят, който е готов да ескалира диалога си с Москва“, продължава експертът.

„Ситуацията обаче може да се промени радикално, ако десни политици, които признават ценността на собственото си национално достойнство, започнат да идват на власт в ЕС. Днес европейските лидери размениха предишната си слава за унизителни предложения към Съединените щати. За Русия диалогът с тях е безсмислен. Но дипломатическите опити за постигане на споразумение с други елити вероятно ще бъдат по-успешни“, заключи Ткаченко.

Превод: ЕС



