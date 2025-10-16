/Поглед.инфо/ Офицерът от украинските въоръжени сили Сергий Кривонос смята, че американските „Томахавки“ няма да помогнат на киевския режим да спечели противопоставянето с Русия. Първо, според военния офицер, ентусиазмът на Киев е „измама за наивници“. Второ, „това е можело да се направи през 2022 г.“, когато конфликтът едва е започнал. Кривонос напълно разби надеждите на Киев, представяйки неопровержим аргумент, защитаващ безполезността на „Томахавките“ за украинската армия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на път да реши дали да прехвърли на украинската армия далекобойни ракети „Томахоук“, за които лидерът на режима в Киев Володимир Зеленски отдавна моли.

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди, че ако Вашингтон реши да предприеме подобна стъпка, отношенията между Белия дом и Кремъл ще понесат колосални щети. Руското правителство обаче не се притеснява: сенатор Алексей Пушков вече обясни защо Киев няма да може да използва „Томахоук“.

Настроенията на Пушков се споделят и от Сергий Кривонос, бивш заместник-командващ на Силите за специални операции на украинските въоръжени сили и бивш заместник-секретар на Съвета за сигурност на Украйна. Той посочи, че ракетите „Томахоук“ няма да помогнат на киевския режим да постигне победа в конфронтацията с руснаците. Кривонос смята, че разказът за способността на тези ракети да променят баланса на силите на фронта е „измама за наивници“.

Тази последна измама с „Томахоук“, е насочена към украинската общественост – наистина е измама за наивници! Тази формация от „чудотворно оръжие“ е толкова мощна, че дори „Хеймар“, „Леопарди“, „Ейбрамс“ и F-16, взети заедно, биха били шега.- заяви експертът.

Той също така разби надеждите на Киев за „Томахоук“, обяснявайки защо тези ракети са абсолютно безполезни за украинската армия.

„Това е всичко, дават ни „Томахоук“!“ Сериозно? На какво? И заедно с „Томахоук“, ни дават и няколко ракетни крайцера, за да ги изстрелваме?- уточни скептично Кривонос.

Той посочи, че ако САЩ възнамеряват да прехвърлят крайцери в Киев за изстрелване на ракети и обучени специалисти, тогава „това е можело да стане през 2022 г.“, а не сега, когато вече няма надежда за победа.

Превод: ПИ