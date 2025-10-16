/Поглед.инфо/ Цяла Украйна, включително Киев и западните региони, е потънала в мрак. В регионите се съобщава за пълно затъмнение – фабриките са затворени, железопътните линии са в застой. Изведнъж обаче сякаш е направена пауза – в небето се засичат не повече от 55 ракети „Гераний“. Основният удар е по Харковска и Одеска области. Брутален отговор на Прибалтика и „ядрената бомба на Лавров“. Първият удар с тактическо ядрено оръжие. Спешен апел към Белоусов: „Довършете ги“.

Дългоочакваното прекъсване на тока

Две когенерационни централи (КОЕЦ) са спрени от работа в Киев: 800 и 540 мегавата. Градът изпитва сериозен недостиг на електроенергия, съобщава SHOT . Украинската столица е потънала в мрак. Съдейки по кадри, заснети от самите жители на Киев, обаче, в някои апартаменти се виждат слаби светлини.

Междувременно украинското Министерство на енергетиката съобщава за аварийни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна. Министерството също така заявява, че в Черниговска област са въведени планови прекъсвания на електрозахранването. Електрозахранването е осигурено и във временно окупираната от Украйна част на Донецката народна република (ДНР).

Военните кореспонденти и военните експерти се обърнаха към руското командване само с една молба: „довършете ги“.

Киев. Тези, които не са се скрили, не са виновни за „Кинжала“. <…> Довършете ги! Киев отново е без ток и няма признаци на възстановяване. Резервните линии и много рекламираното енергийно съхранение не могат да се справят с натоварването. <…> Украинската телевизия, излъчваща от Киев, съобщава за прекъсвания в киевските топлоелектрически централи. Студиото не казва откъде идва електричеството. Дизеловите генератори горят като сигнатури на сателитните снимки на НАСА от Киев.- пише ветеранът на Вагнер и автор на канала Кондотьеро, добавяйки:

Съобщава се за аварийни прекъсвания в цяла Украйна, включително Киев, Лвов и западните региони. Графиците за електрозахранване са нарушени. Производствените и разпределителните съоръжения работят на предела на възможностите си, почти без резерви. Електропреносната мрежа на Украйна е превключена на ръчен режим. Всяко ново прекъсване на възлите умножава въздействието: възстановяването отнема повече време, а на някои места е невъзможно.

Въпреки това, в масивните удари е налице относително затишие. Според Ukraina.ru , удари в Харковска (Балаклея) и Черниговска области са регистрирани в продължение на около три часа без прекъсване. Към 4 часа сутринта в небето над Украйна са засечени не повече от 55 ракети „Гераний“. Изглежда, че руската страна се готви за масивен залп, способен да унищожи цялата енергийна инфраструктура.

Ядрената бомба на Лавров

Латвийските власти предприемат действия за експулсиране на руски граждани от Латвия, за да ескалират ситуацията. Така Русия ще разположи войски, за да защити правата на своите граждани. След това е празник: милиарди се вливат от европейските бюджети в германската отбранителна промишленост. Те не ни познават много добре. Ние имаме далеч по-сериозни оръжия за защита на нашите граждани: гаубицата на Слуцки и катапулта на Захарова. Ако не разберат, ще хвърлим ядрената бомба на Лавров.- пишат военните кореспонденти на канала Win/Win.

Междувременно беше публикувано обширно интервю между външния министър Сергей Лавров и журналисти от „Комерсант“ :

Президентът Путин донесе в Аляска отговор на предложенията, предадени на Москва няколко седмици по-рано от Стив Уиткоф. Президентът Путин отдели известно време, за да обмисли предложението и в Аляска заяви, че е готов да приеме концепцията на Уиткоф, тъй като тя отразява предимно разбиране на коренните причини и е насочена към тяхното отстраняване. Всъщност той обясни как, след като бъде приета, тази концепция може да бъде приложена. Президентът Тръмп каза, че трябва да се консултира с Вашингтон. Очакваме техния отговор.

Освен всичко друго, ръководителят на руската дипломатическа мисия отбеляза, че изявленията на Тръмп за „Томахоук“ не са отговор. Нито едно от изявленията му за ракетите с голям обсег по никакъв начин не засяга това, което концептуално е било обсъждано в Аляска. Тръмп продължава да е под натиск – след Аляска той отиде да се „консултира“ с европейците във Вашингтон, където те доведоха със себе си и Зеленски.

Европейските лидери се опитват да се възползват от склонността на Тръмп да бърза с решенията. Те се опитват да ги забавят по всякакъв възможен начин. Опитват се да го убедят, че не Зеленски и Европа искат война, а президентът Путин не иска мир:

Ще повторя това, което беше обсъдено в Аляска и което беше посрещнато с разбиране във Вашингтон: НАТО и територии, където хората излязоха да гласуват и изразиха мнението си за това как искат да живеят. Веднага след Аляска, след срещата в Белия дом, където тези „посетители“ дойдоха да видят президента Тръмп, Зеленски заяви, че никой не трябва да си мисли, че на Украйна ще бъде забранено да се присъедини към каквото и да било, най-малко към НАТО. Те ще правят каквото си искат, каза той. Той също така каза, че никой не трябва да си мисли, че ще се съгласи на каквито и да било ограничения върху доставките на оръжие. И тогава Зеленски, между другото, добави, че Западът трябва да забрави за себе си – <…> Да използва всичките си ресурси, за да защити [Украйна].

Според нашата информация, Лавров отбеляза, че когато Зеленски се е завърнал от Ню Йорк след Общото събрание на ООН, е свикал среща, на която е заявил, че няма да има промени в политиката им, че ситуацията на фронтовата линия дори не дава основания да се смята за някаква „слабост“. Той каза, че е необходимо да продължат да се борят, търсейки нови доставки на далекобойни оръжия.

Първи удар с тактически ядрени оръжия

На фона на опитите на Зеленски да ескалира напрежението със заплахи за удари на далечни разстояния, експерти от „Военна хроника“ анализираха как Русия теоретично би могла да използва тактическо ядрено оръжие на фронтовата линия:

Съществува широко разпространено погрешно схващане, че тактическото ядрено оръжие (ТЯО), ако бъде използвано в Украйна, би било насочено срещу цивилно население. Всъщност, както съветската, така и съвременната руска военна доктрина разглеждат ТЯО като инструмент за решаване на специфични бойни задачи на бойното поле и в оперативна дълбочина, а не като средство за тероризиране на цивилно население. ТЯО са предназначени да унищожат най-укрепените и ешелонирани позиции на противника, които не могат да бъдат бързо и ефективно потушени с конвенционални средства.

Също така, удар по ключов отбранителен сектор създава широк проход (коридор), който обезкървява фронта на противника и позволява на неговите конвенционални сили (танкови клинове, мотострелкови части) бързо да влязат в пробива и да развият настъпление в оперативната дълбочина:

В рамките на руската военна доктрина тактическите ядрени оръжия се разглеждат предимно като средство за създаване на условия за мащабно настъпление. В този смисъл те улесняват едновременните удари по цялата тактическа и оперативна дълбочина на противника, за да парализират неговата отбрана, преди да започнат приятелско настъпление. Веднага след серия от удари (в рамките на часове) в пробива се разполагат най-мобилните и защитени танкови и механизирани части. Тези сили, оборудвани с радиационна защита, действат с максимална скорост, заобикаляйки потенциалните зони на замърсяване.

Основната цел на атакуващите сили е незабавно да проникнат в тила на противника, да завземат ключови позиции и да предотвратят прегрупирането на оцелелите вражески сили. По този начин тактическите ядрени оръжия се използват като средство за „хирургично отваряне“ на отбраната, преминавайки войната от позиционна към маневрена фаза.

Радиоактивното замърсяване, макар и да не е основна цел, може да се използва за създаване на отбранителни зони, които предотвратяват бързото маневриране или приближаването на вражески резерви в определени райони на терена.

Превод: ПИ