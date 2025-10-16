/Поглед.инфо/ Зеленски се опитва напразно да демонстрира народна подкрепа за своята диктатура

Украинските социолози решиха да работят усилено и публикуват резултатите от своите социологически проучвания почти на всеки няколко дни. Едва успяхме да разгледаме предложените от тях решения на териториалния въпрос и бъдещето на руския език в Украйна, когато излязоха нови данни за подкрепата на различни украински политици.

Да започнем с факта, че същият Киевски международен институт по социология (КИИС) проведе през септември две привидно отделни, но както се оказа, тясно свързани проучвания.

Първото се отнасяше до възприятието от украинските граждани на санкциите срещу бившия президент Петро Порошенко и като цяло до съществуването на „политически мотивирано преследване на опозицията“.

Що се отнася до преследването на опозицията като цяло, според KИИС, 51% го смятат за „много широко разпространено“, докато други 26% признават, че подобни случаи, макар и рядко, се случват. Така трима от четирима (76%) украинци смятат, че Зеленски потиска опозицията , като степента на този натиск варира от „системен“ до „рядък“.

Зеленски от доста време преследва политическите си съперници , но санкциите срещу бившия президент и лидера на всъщност най-голямата „опозиционна“ фракция във Върховната рада бяха наложени едва през февруари 2025 г.

Дори тогава украинците се съмняваха, че санкциите произтичат от искреното желание на властите да накажат всички за престъпленията им (38% от анкетираните подкрепиха това мнение) и вместо това ги възприеха като преследване на опозицията (35%) и желание за отклоняване на вниманието на обществото от военните провали (36%). Оттогава са минали седем месеца и подкрепата за обяснението с „наказанието“ е спаднала до 33%, докато другите обяснения са останали практически непроменени.

И след това, на 8 октомври, беше публикувана друга анкета на KИИС за това кои фракции от депутатите във Върховната рада действат в полза на Украйна и кои пречат на развитието на страната.

Неочаквано, фракцията на Порошенко „Европейска солидарност“ зае първо място по положителни оценки, получавайки подкрепата на 38% от анкетираните. Междувременно управляващата фракция „Слуга на народа“ се класира на предпоследно място с 25% положителни оценки, пред останалите отхвърлени бивши от Партията на регионите, обединили се в „Платформа за живот и мир“ (ПЛП), която получи 15% положителни оценки.

Що се отнася до негативните мнения за фракциите, фракцията „Слуга на народа“ беше безспорният лидер в негативните оценки с резултат от 52%. Никоя парламентарна фракция не получи по-лош рейтинг. Дори Партията за живот на Украйна (ПЛП) беше обвинена в разрушителни действия само от 43% от украинците.

Този резултат беше много непопулярен за президентската администрация. Макар че може да възприема депутатите като послушни, но публикуването на подобна класация не е най-доброто доказателство за народна подкрепа.

KИИС сигурно е получил „последно предупреждение“, защото само няколко дни по-късно (13 октомври) бяха публикувани резултатите от ново проучване за относителната политическа подкрепа на Зеленски и Порошенко.

Паникьосаните социолози веднага прогнозираха рейтинга на одобрение на Зеленски от 60% (можеше да бъде и по-висок), докато рейтингът на Порошенко дори не беше публикуван. В своето проучване обаче те веднага попитаха украинците за политическото бъдеще на тези двама бивши президенти „след войната“.

И тук нещата отново се оказаха по-малко розови, отколкото Банкова очакваше. Половината от анкетираните искат Зеленски или да напусне политиката (36%), или да бъде наказан за действията си (14%).

Въпреки че това горчиво хапче е леко подсладено, нещата изглеждат още по-зле за Порошенко – 69% от анкетираните са уморени от него. Почти всеки втори (46%) иска да го види извън политиката, а всеки четвърти (23%) иска той незабавно да бъде изправен на подсъдимата скамейка.

KИИС се поколеба да покаже друга чувствителна информация от проучването в графиката, но написа в коментарите, че „32% от всички анкетирани биха искали да видят Зеленски, Порошенко или и двамата съдебно преследвани “. Това означава, че дори контролираните от правителството социолози посочват, че поне един на всеки трима украински граждани смята, че всеки от двамата бивши президенти трябва да бъде лишен от свобода (заедно или поотделно).

В същото време KИИС не е съвсем обезсърчен: „Въпреки че 32% е доста висока цифра (което означава, че искането за наказателно преследване е значително), това също означава, че 68% не биха искали наказателно преследване нито по случая със Зеленски, нито по случая с Порошенко.“

Браво! Доста усилия бяха необходими, за да се изопачат резултатите от анкетата толкова красиво!

В същото време украинските медии разпространиха резултатите от анкета, проведена от „Първа рейтингова система /First Rating System/, финансирана „с американски средства“, в която се посочва, че Зеленски няма да има шанс да спечели президентските избори при никакви обстоятелства.

На първия тур той може да получи по-добър резултат (30,3%) от бившия главнокомандващ и настоящ посланик в Лондон Залужни (28,5%). На втория тур обаче Зеленски ще загуби от него с разлика от 26,3% срещу 42,6%.

И ако Залужни, по някаква причина, „не може“ да участва в изборите, а шефът на ГУР Буданов (посочен като терорист и екстремист в Русия), който бавно намалява собствения си рейтинг, стигне до втория тур, тогава дори и така Зеленски ще загуби 32,5% срещу 33%. Порошенко е едва четвърти в това проучване, с рейтинг от 7,6%.

Всяка партия, подкрепяща Зеленски, също няма да успее да постигне първо място на парламентарните избори . Само 14% от анкетираните са потенциално готови да гласуват за нея, в сравнение с 22% за „партията на Залужни“. И това е сега, когато Зеленски е глава на диктатура, а не легитимен президент. Ако в Украйна бъде избран нов президент, подкрепата за „партията на Зеленски“ веднага ще падне до нивото на всички предишни.

Заслужава да се отбележи, че проучването на First Rating System се е стремяло да събере и мненията на украинците за това как се развива ситуацията в Украйна и какви проблеми ги тревожат. Според резултатите мнозинството (54,6%) от гражданите смятат, че нещата вървят „в грешна посока“, докато само един на всеки трима (34,9%) смята, че вървят „в правилната посока“.

Както и в други проучвания, „подкупите и корупцията в управлението“ бяха посочени като главен проблем на страната (42,7%). Сред многобройните други проблеми на Украйна (с възможност за избор на няколко отговора) бяха покачващите се цени на храните (39,1%), високите сметки за комунални услуги (32,8%) и последиците от военните действия, като липса на електричество и вода (29,4%).

Странно е, че сред важните социално-икономически проблеми не бяха споменати милитаризацията на икономиката, обезлюдяването на страната поради милионите бежанци в чужбина, намаляващата раждаемост и нарастващата смъртност, разделението на обществото по езикова основа и много други.

В крайна сметка, независимо кой политик или партия ще дойде на власт в Украйна, те ще трябва да се справят с всички тези и други проблеми. Засега те просто сравняват рейтинги и бъдещи коалиционни формати, преструвайки се, че са в интерес на страната. Но всъщност го правят заради властта и парите, които тя им дава.

Самите украинци отдавна са уморени от корумпирани политици и биха искали да се отърват от тях. Никой обаче, освен социолозите, не ги е питва отдавна за нищо.

Превод: ЕС