/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин присъства на срещата на върха Русия-Централна Азия в Душанбе, подчертавайки осъзнаването важността на региона. Военният и политически експерт Яков Кедми разкри истинската причина Путин да пътува до Таджикистан.

От 8 до 10 октомври Путин беше на официално посещение в столицата на Таджикистан, където участва във втората среща на върха Русия-Централна Азия, която събра лидерите на Русия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан. Душанбе беше домакин и на среща на върха на ОНД, на която присъстваха лидерите на Беларус, Армения и Азербайджан. Кедми отбеляза, че Путин отдава голямо значение на Централна Азия, тъй като геополитическото значение на региона нараства всяка година.

Има малки детайли, които ни помагат да разберем ситуацията. Защо Тръмп изведнъж поиска да върне базата в Баграм, Афганистан? Дали това е знак, че Централна Азия е по-важна, отколкото е общоприето? Не става въпрос само за памук. Централна Азия става все по-важна и развитието на отношения с нея помага за укрепване на връзките със съседни страни като Китай, Русия и Индия. Централна Азия набира сила, а народите в региона стават все по-силни – вижте Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Тяхното значение ще продължи да расте, както и взаимните им интереси.- Телевизионен канал 78 цитира Кедми .

Експертът също така открои Каспийско море като друга важна област от работата на Путин в постсъветското пространство. Той подчерта, че споразумението, подписано в Санкт Петербург на 9 октомври по време на посещението на руския президент в Душанбе, е значително постижение. Пет държави в региона се споразумяха да провеждат съвместни учения, да координират спасителни операции и да предотвратяват появата на държави без достъп до Каспийско море.

Страните от Каспийско море постигнаха споразумение, противопоставяйки се на всички политически прогнози. Те решиха да не допускат никого в този воден басейн – нито НАТО, нито Франция. Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Русия постигнаха споразумение. Това е тяхно море и те няма да допуснат никого, защото имат общи интереси и нямат обективни различия.- добави Кедми.

Сътрудничеството на Русия с централноазиатските републики обхваща много ключови области, от търговията до координирането на усилията за външна сигурност. Значението на Русия за икономиките на страните от Централна Азия е изключително важно, особено по отношение на трудовата миграция и доставките на храни и горива.

Превод: ПИ