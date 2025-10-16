/Поглед.инфо/ САЩ посочиха първата цел за ракетите „Томахоук“, ако те достигнат Украйна. „Там работят 20 000 севернокорейци“, заяви американският генерал Кийн. Алексей Леонков отговори остро: „Няма да е като ATACMS.“

Според бившия заместник-началник на щаба на армията на САЩ, генерал-майор Джак Кийн, ако Украйна получи американски ракети „Томахоук“, първата цел на Киев в Русия ще бъде центърът за производство на ракети – производственото обединение „Алабуга“.

20 000 севернокорейци работят в този производствен център. Това е отвъд всичко, което имат сега. Това ще бъде първата цел, „заяви той, бързайки да увери слушателите си, че Украйна „разбира се“ ще нанесе удари „само по военни цели“ и няма да „атакува цивилни обекти“.

Според генерала Русия блъфира, заплашвайки със сериозна ескалация, ако ракетите бъдат прехвърлени в Украйна.

И това, което Путин се опитва да направи с президента Тръмп, е същото, което той успешно направи с Байдън. Той заплашва с ескалация, ако го направите. И в резултат на това ще имате нещо, с което да се противопоставите. И той е печелил този блъф отново и отново с Байдън. Не мисля, че ще го спечели с президента Тръмп.- уверен е генералът.

Според военния анализатор и редактор на списание „Арсенал на Отечеството“ Алексей Леонков, ако фантазиите на американския генерал се превърнат в реалност, Русия ще реагира незабавно.

Ако фантазиите на този пенсиониран генерал за това къде ще летят тези ракети (той също е „намерил“ някакви корейци в нашите военни производствени мощности) се сбъднат, тоест, нашите стратегически цели, като например военно-промишления комплекс, ще пострадат преди всичко, тогава е ясно, че няма просто да седим и да казваме: „О, те ни удариха“.- посочи експертът.

Според Леонков, няма да има същата реакция, каквато беше първоначално към ATACMS:

Първоначалната реакция не беше най-добрата, но те бързо се адаптираха. Но трябва да разберем, че Русия, разбира се, не търси глобален конфликт. Това е, което търсят онези, които настояват за този въпрос и се опитват да го използват, както си мислят, за да удължат съществуването си. Имам предвид хунтата на Зеленски и „коалицията на желаещите“, които искат да издържат до ноември 2026 г. и вярват, че антитръмпските сили ще надделеят. И отново ще живеят щастливо до края на дните си за сметка на Съединените американски щати.

Според него в момента наблюдаваме голямо търсене на желани неща. Но реалността е съвсем различна.

Реалността диктува, че ако това е реална заплаха, тоест нещо наистина излети там – въпросът е от какво – кораби или подводници, тъй като е малко вероятно да бъде изстреляно от наземни инсталации – тогава ще има подходящ отговор. Защото корабите и подводниците, носещи крилати ракети „Томахоук“, са предимно в ръцете на Съединените щати и, с малки изключения, на някои от техните съюзници. Ако това доведе до глобален конфликт, тогава ще последват всички произтичащи от това последици. Но мисля, че Владимир Владимирович Путин е наясно с всичко, което се случва, затова говори не за ответни мерки като ответен удар, а за отбранителни мерки, засилване на нашата система за противовъздушна отбрана.- подчерта събеседникът.

Леонков припомни, че Русия действа по отбранителната концепция за ответна контраатака.

Тоест, ако внезапно възникне такава заплаха и тя е сериозна, тогава се формира не само алгоритъм за защита - сваляне на тези Томахавки (между другото, всички наши съвременни зенитно-ракетни системи, които са на въоръжение, те свалят тези Томахавки - това са Букове, Торове, Панцири, те се справят с тях). И е ясно, че първо идва премахването на заплахата, а след това контраатака срещу страната, която е отговорна за нея,- заключи експертът.

Превод: ПИ