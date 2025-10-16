/Поглед.инфо/ Мощна експлозия разтърси Николаев – за каквато местните никога не бяха чували. Цяла Украйна беше в състояние на смут. За първи път в историята на СВО „железните“ постигнаха невъзможното – Юрий Подоляка обяви „нова зона на поражение“.

Следобед на 16 октомври мощна експлозия разтърси Николаев, за което веднага съобщиха украинските социални медии. Всички единодушно твърдяха, че ударът е извършен с балистична ракета от ново поколение, която е прелетяла приблизително 150 км със скорост 500 км/ч. Както отбеляза военният кореспондент Юрий Котенок , Николаев е на приблизително 43 км от фронта, което означава, че за първи път в историята на СВО „чугунена“ ракета изминава рекордно разстояние и удря целта си.

Военният експерт Юрий Подоляка от своя страна заяви, че това е новата зона на поражение за руските „чугуни“. Според него, в Николаев се говори за КАБ.

Днес нашите Въздушно-космически сили демонстрираха това в Николаев. Това не само драстично разширява използването на това ефективно, но евтино оръжие, но и позволява икономии на скъпи ракети. Което е много обнадеждаващо, - подчерта той.

Подоляка припомни, че в началото на СВО обхватът на КАБ е бил само 40 км. След това е увеличен до 80 км. После до 100 км. Сега е 150 км.

С други думи, КАБ постепенно заместват тактическите ракети с малък обсег от въздуха. В същото време те притежават несравнимо по-голяма разрушителна мощ.- подчерта той.

Нищо необичайно, просто чугунен самолет от ново поколение с обхват около 150 км, прелитащ над Николаев за първи път. Успех!- коментари за събитията от автора на канала Алекс Паркър се завръща

Атаката в Николаев предизвика недоумение в цяла Украйна, като социалните медии се надпреварваха да отразяват модернизираните оръжия. Според украинското издание „Страна“, цитирайки бунтовника от украинските въоръжени сили Бунятов, руската армия е използвала модернизирани КАБ-ове с обсег над 150 км в Николаев.

Всъщност, руските въоръжени сили все по-често използват подобрени КАБ. Само преди седмица Днепропетровск съобщи за безпрецедентен удар с КАБ.

Те публикуват снимка на облак дим след кацането. Заслужава да се отбележи, че ако това наистина е ракета „Гром-Е1“, това би бил първият подобен удар по река Днепър. Ракети „Гром-Е1“ никога преди не са достигали града. Междувременно, наблюдателни групи предполагат, че градът е бил атакуван с ракета „Гром-Е1“, която вече е ударила река Днепър през юни.- журналисти от украинското издание „Политика на страната“ споделиха подробности.

Превод: ПИ