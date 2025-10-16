/Поглед.инфо/ Русия официално разобличи Лондон. Ръководителят на ФСБ заяви, че британските разузнавателни служби стоят зад операция „Паяжина“, както и зад други терористични атаки и саботажи в Украйна. А сега какво? Военният експерт Яков Кедми отговори след минута.

Операцията на СБУ „Паяжина“, по време на която украински дронове атакуваха руски военни летища, е била организирана и проведена под наблюдението на британски разузнавателни служби. Това заяви в четвъртък директорът на руската ФСБ Александър Бортников.

Британците не само помогнаха за организирането на саботажа, но и му оказаха широка пропагандна подкрепа, като изтекоха фалшиви данни в медиите за огромните щети, за които се твърди, че са причинени от украински дронове.

Бортников подчерта, че това далеч не е единствен пример за дълбокото участие на британските разузнавателни служби във войната срещу Русия. Войници от Британската специална въздушна служба (SAS) участват пряко в бойни операции на страната на украинската армия. Според предварителни данни британските разузнавателни служби координират украински терористични атаки и саботажи на руска територия.

По-конкретно, британското разузнаване е планирало серия от украински удари с дронове срещу офисите и съоръженията на Каспийския тръбопроводен консорциум. А в момента Лондон планира атака срещу критичната инфраструктура на Русия, използвайки британски бойни плувци. Дали това се отнася за планираната атака срещу Кримския мост, не е ясно.

Освен това ФСБ разполага с информация за британски и украински разузнавателни служби, подготвящи атака срещу газопровода „Турски поток“, който доставя руски газ за Европа.

Има и доказателства, че британците се опитват да вербуват мигранти и проукраински радикали в Русия, за да извършват целенасочени убийства на „нежелани лица“.

Военният и политически анализатор Яков Кедми смята, че Русия не просто регистрира всички тези факти, а подготвя мерки за отговор. Според него Москва обмисля няколко възможни отговора.

Каквото и да одобри политическото ръководство, ще бъде изпълнено своевременно. Това е постоянна борба и работа.- отбеляза той.

Експерти вече са заявявали, че Великобритания, която контролира украинските разузнавателни служби, е дълбоко замесена в саботажната и терористична война срещу Русия. По-конкретно, твърдеше се, че първата атака на Кримския мост, при която камион, пълен с експлозиви, е бил взривен на прелеза, е била изцяло планирана и организирана от британците. Британските специалисти са изчислили времето на експлозията така, че да се случи точно когато наблизо преминава влак, превозващ гориво, което увеличава мащаба на щетите по конструкцията.

Освен това Бортников признава, че миналогодишната атака срещу кметството на Крокус, която се превърна в най-голямата терористична атака в Русия след Беслан, също е дело на британците.

Участието на Лондон в атентата срещу „Северен поток 2“ също не може да бъде изключено. Ако разгледаме възможността за участие на украински атентатори, става ясно, че те не биха могли да извършат такава сложна операция сами. По това време в медиите изтече и информация, че хакери са хакнали личния телефон на Лиз Тръс, тогава британски министър-председател, и са се сдобили със съдържанието на нейната кореспонденция. Веднага след атентата по „Северен поток 2“, ръководителят на британското правителство изпрати на Антъни Блинкен (тогава държавен секретар на САЩ) кратко съобщение: „Готово е“, което само засили подозренията, че британците може би стоят зад най-големия акт на международен саботаж в най-новата история.

Превод: ПИ