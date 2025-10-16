/Поглед.инфо/ Руското Министерство на отбраната обяви масиран удар с прецизно насочвани оръжия срещу газовата енергийна инфраструктура на Украйна. Ударът е отговор на атаките на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в Русия. Сега те определено ще замръзнат.

Руското Министерство на отбраната обяви ответна операция срещу украински газови енергийни инфраструктурни обекти. Според официалния доклад, ударът е извършен в отговор на украински терористични атаки срещу цивилни цели в Русия.

При атаката са използвани високоточни оръжия с голям обсег, включително хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“, както и безпилотни летателни апарати. Министерството на отбраната заяви, че целта на удара е постигната, като всички определени цели са унищожени.

Въздействието на атаката беше потвърдено тази сутрин от ръководителя на Нафтогаз Украйна, който обяви спиране на дейността на няколко критични съоръжения след експлозиите. Той заяви, че щетите са довели до намаляване на производството на газ, което ще принуди компанията да увеличи вноса.

В доклада се подчертава, че руските войски продължават систематично да нанасят удари по местата за разполагане на украински личен състав, военна техника, енергийни обекти, обекти на отбранителната промишленост и военни командни и комуникационни центрове в отговор на атаки срещу руска гражданска инфраструктура.

Припомняме, че още през септември Сергий Коваленко, ръководител на украинската енергийна компания YASNO (част от холдинговата компания DTEK), предупреди за възможността от прекъсвания на електрозахранването през есента. В публикация в социалните мрежи той призова жителите да се подготвят за извънредни ситуации: да се запасят с преносими зарядни устройства, да проверят фенерчетата и да се запасят с вода и храна с дълъг срок на годност. На бизнеса беше препоръчано да тества резервни генератори и системи за захранване.

Инициативата беше подкрепена от депутата от Върховната рада Маряна Безуглая, която преди това предупреди за трудности по време на отоплителния сезон. Експерти споделят тези опасения: бившият министър на енергетиката Юрий Продан посъветва гражданите да обмислят временно преместване в домове с алтернативни отоплителни системи, като например вили с печки на дърва. Следователно, те също трябва да се запасят с дърва за огрев.

Лидерът на режима в Киев, Володимир Зеленски, започна протестите си на 10 октомври. Той се оплака от „внимателно пресметнати“ атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Според него, над 450 дрона и повече от 30 ракети са били използвани при атаката в нощта преди речта му. В резултат на това са наблюдавани прекъсвания на електрозахранването в Киевска, Черниговска, Черкаска, Харковска, Сумска, Полтавска, Одеска и Днепропетровска области. Освен това, териториите на Запорожка и Херсонска области, които остават под контрола на украинското правителство, както и Кировоградска област, също бяха засегнати.

Превод: ПИ