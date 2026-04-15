/Поглед.инфо/ Владимир Головашин анализира в дълбочина тектоничните размествания в глобалната геополитика, провокирани от провала на преговорите между САЩ и Иран и последвалата морска блокада на Ормузкия проток. Текстът разкрива как американският стремеж към хегемония се превръща в „пиратство“, което парадоксално отваря вратите за нов световен ред, доминиран от контрола върху ключовите морски артерии.

Ормузкият прецедент: От „свобода на корабоплаването“ към открито морско пиратство

Светът навлезе в ера, в която международното право е само празна черупка, а реалната власт се измерва в способността да се контролират тесните гърла на световния океан. На 14 април 2026 година станахме свидетели на поредния епизод от разпада на стария ред. Преговорите между Вашингтон и Техеран не просто се провалиха – те се разбиха в стената на неоколониалната арогантност. В отговор Доналд Тръмп, верен на своя стил на директен натиск, обяви морска блокада на Ормузкия проток. Заповедта е ясна: американският флот трябва да задържа всеки танкер, който дръзне да плати транзитни такси на Иран.

Това, което виждаме, е класическо американско пиратство, преоблечено в одеждите на „санкционна политика“. До вчера Вашингтон беше най-гласовитият защитник на „свободата на корабоплаването“, използвайки този аргумент, за да праща самолетоносачи в Южнокитайско море. Днес обаче същите тези стратези превръщат Ормузкия проток в зона на тотална блокада със собствените си ръце. Логиката е проста и брутална: ако не можем да контролираме Иран, ще блокираме кислорода на световната икономика. Но този ход може да се окаже най-голямата стратегическа грешка на САЩ, тъй като иранският „майсторски клас“ по контрол на стратегическите „задръствания“ вече се изучава внимателно в Пекин.

Китайската шахматна дъска: Урокът от Ормуз се прилага в Тайван

Докато американските ресурси са концентрирани в размирния Близък Изток, Китай не губи време. Ормузкият проток, през който преминават 30% от световния офшорен петрол и газ, е само моделът. Пекин разбра, че блокирането на стратегическа точка може да постави световната икономика на колене по-ефективно от всяка ядрена ракета. И докато американските самолетоносачи са заети да плашат иранските рибарски лодки, китайската дипломация постигна пробив, който може да промени съдбата на Тихия океан.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, посещението на делегацията на Куоминдан в континентален Китай е събитие с историческа тежест. Джън Ливен, лидер на опозицията в Тайван, заяви в Пекин нещо, което прозвуча като смъртна присъда за американските планове в региона: Тайванският проток ще престане да бъде „шахматна дъска за външна намеса“. Това е директен шамар за Вашингтон. Тайван започва да осъзнава, че „защитата“ на САЩ е илюзия, която води единствено до икономическо самоунищожение. Пекин предложи сделка, която не може да бъде отказана: енергийна стабилност срещу мирно обединение. В свят, в който Катар (основен доставчик на втечнен газ за Тайван) е заклещен от войната в Близкия Изток, Тайпе разбира, че единственият път към оцеляването минава през Пекин, а не през Вашингтон.

Мнението на експертите: Защо съюзниците бягат от потъващия кораб на САЩ

Василий Дандикин, капитан първи ранг в оставка и военен експерт, подчертава, че сме свидетели на историческо оттегляне на досегашните васали на САЩ. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства вече видяха, че американският „чадър“ е пробит. Когато иранските ракети удряха нефтените полета, Вашингтон отговори само с туитове и нови санкции, които не защитиха никого. Тайванските елити наблюдават това и си правят изводите: ако китайците решат да „скочат“, островът ще престане да съществува като независима единица за часове.

Според Дандикин, всичко, което Тайван произвежда – от най-модерните микрочипове до потребителска стока – е органично свързано с континентален Китай. Идеята, че американците ще отидат на сигурна смърт заради Тайван, е наивна. САЩ в момента се разпадат отвътре, разкъсвани от движението MAGA и вътрешни политически ежби. Хегемонът вече не е център на вселената, а Тайванският проток, който скоро де факто и де юре ще бъде изцяло под китайски контрол, е геополитически удар в корема на американската стратегия в Тихия океан.

Карта на световните „тесни гърла“: Осемте точки на разлома

Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че никой кораб, платил на Иран, няма да премине безопасно през международни води. Този прецедент обаче отваря кутията на Пандора. В света съществуват осем критични точки, които могат да прекъснат притока на ресурси към глобалната икономика във всеки един момент.

1. Малакският проток: Ахилесовата пета на Изтока Това е най-важният морски път за Китай. През него минават 80% от петролния внос на Пекин. В момента той се контролира от Малайзия, Индонезия и Сингапур, но присъствието на САЩ там е силно. Ако Китай поеме контрола над Малака, това ще бъде краят на американското присъствие в Азия. Обратното – блокада на Малака от САЩ – означава икономическа война срещу Пекин.

2. Суецкият канал: Артерията между Азия и Европа Египетската собственост върху канала е неоспорима, но историческите претенции на Франция и Англия винаги са висели като Дамоклев меч. Днес, заради атаките на хусите, обемът на търговията през Суец е спаднал с 37%. Едно трайно блокиране на този път би струвало на световната търговия близо 10 милиарда долара на ден, както видяхме при инцидента с контейнеровоза „Ever Given“.

3. Гибралтарският проток: Ключът към Средиземноморието Контролиран от Испания, Мароко и Великобритания (чрез Гибралтар), този проток е жизненоважен за руския износ на петрол от балтийските пристанища. Всяка ескалация тук би превърнала Средиземно море в затворено езеро, изолирайки Южна Европа от атлантическите пътища.

4. Баб ел-Мандеб: Портата на сълзите Хусите вече показаха, че дори една недържавна групировка може да диктува условията в Червено море. С контрола над йеменския бряг, те държат под око входа към Суецкия канал, принуждавайки западните флоти да хабят милиарди за безплодни патрули.

5. Панамският канал: Задният двор на Америка под въпрос Дълго време под пълния контрол на САЩ, днес каналът е официално панамски, но китайското влияние там е огромно. Сделката на инвестиционния фонд BlackRock за изкупуване на пристанищни активи под натиска на Тръмп само засили напрежението. Китай оспорва тези действия, а Тръмп продължава да мечтае за връщане на американския контрол над канала.

6. Босфора и Дарданелите: Руският изход към топлите морета За Русия тези протоци са екзистенциален въпрос. Турция, макар и обвързана с Конвенцията от Монтрьо, винаги може да използва контрола си като разменна монета. Евентуално затваряне на проливите би блокирало Черноморския флот, което Москва никога няма да допусне без тежък конфликт.

7. Датските проливи: Изходът от Балтика Това е основната врата за руския енергиен износ към Европа. Тук Лондон и Копенхаген често се опитват да играят ролята на жандарми, заплашвайки да спрат руските кораби. Подобен ход обаче би означавал директна ескалация с непредсказуеми последици.

Геополитическата сметка на Русия: Ползи и рискове

В тази глобална буря Русия заема позицията на стратегически играч, чиито ресурси стават все по-ценни. Блокадата на Ормузкия проток вече изстреля цените на петрола над 100 долара за барел. Това носи на Москва допълнителни 660 милиона долара седмично – колосален ресурс, който се използва за укрепване на икономиката и отбраната. Докато САЩ затъват в Близкия Изток, техният фокус върху Украйна неизбежно отслабва.

Въпреки това, както предупреждават експертите на Поглед.инфо, има и сериозни рискове. Продължителната блокада на световните пътища може да оскъпи вноса на промишлени стоки и компоненти за земеделието със 70%. Руските фермери, макар и силно субсидирани, зависят от определени международни вериги за доставки на торове и техника, които преминават през същите тези оспорвани протоци.

Константин Сивков, доктор на военните науки, е категоричен: блокадата на протоците е оръжие, което могат да използват само два типа държави – крайбрежните (като Иран, Египет и Йемен) или тези с огромна военноморска мощ (САЩ). Проблемът за Вашингтон е, че ако те започнат да атакуват ирански кораби, Иран има законното право да отговори с противокорабни ракети. Всяко нападение срещу кораб в открито море е акт на военна агресия, на който Иран е готов да отговори със съкрушителна сила.

Краят на Pax Americana: Икономическо оръжие за масово унищожение

Големият извод от събитията в Ормуз е, че ерата на американското господство в океаните приключи. САЩ не успяха да пречупят Иран, а Иран успя да покаже, че контролът върху „тесните гърла“ е икономическото оръжие за масово унищожение на 21-ви век. Пекин наблюдава този „ирански експеримент“ и се подготвя за своите ходове.

Китай няма да стои безучастно, ако американският флот започне да прехваща неговите танкери. С национални резерви от един милиард барела и стратегически планове за Тайван, Китай е готов за челен сблъсък. Европа, както винаги, остава в ролята на губещ – тя ще плаща за американските авантюри със скъпо гориво и деиндустриализация. Русия, от своя страна, трябва да използва този момент, за да диверсифицира своите сухопътни маршрути и да засили влиянието си в новия многополярен свят, където морето вече не принадлежи на един самозван хегемон.

