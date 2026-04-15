/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Седов разкрива дълбоката геополитическа и военна трансформация на Иран, който се завръща към имперската си психология. В контекста на ескалиращия конфликт с Израел и САЩ, Техеран демонстрира неподозирана стратегическа издръжливост и технологично превъзходство, поставяйки под въпрос оцеляването на регионалния ред, наложен от Вашингтон.

Завръщането към корените: Ахеменидският код на иранската съпротива

За първи път от векове иранската нация преживява мащабна психологическа и военна метаморфоза, която я връща към корените на нейното величие – епохата, в която персите създадоха великата Ахеменидска империя. Това не е просто носталгия по миналото, а активно възраждане на една военна психология, основана на желязна дисциплина, стратегическо търпение и изключителна тактическа изобретателност. През първото хилядолетие преди новата ера тези качества позволиха на персите да подчинят огромни територии – от Мала Азия и Нововавилонското царство до Египет и бреговете на Инд.

В съвременната епоха тази имперска традиция изглеждаше заглъхнала. Дългият период на борби между монархическите и конституционните сили, последван от сътресенията на Ислямската революция от 1979 г., сякаш бе размил военния гений на предците. Ирано-иракската война (1980-1988) беше горчиво доказателство за това. Тогава духовното ръководство, начело с аятолах Хомейни, разполагаше с армия, която по дух и методи не се различаваше от тези на съседните арабски държави – тя беше самоотвержена, но лишена от онова изтънчено военно изкуство, необходимо за надмощие над противник като Саддам Хюсеин или за ефективно противодействие на израелската технологична мощ.

Днес обаче картината е коренно различна. Постоянен натиск и агресия от страна на САЩ и Израел активираха нещо, което анализаторите на Поглед.инфо определят като „генетичен код на оцеляването“. Персите се завърнаха към философията на стоицизма, която в комбинация с ислямската традиция създаде уникален тип общество. За разлика от нестабилните западни демокрации, където всяко икономическо сътресение води до политически трусове, иранското население демонстрира изумителна способност да понася загуби и да се обединява около своето лидерство. Това не е просто пасивно страдание, а активно изчакване на момента за ответен удар. Техеран възвърна своето самообладание и способността си да прогнозира ходовете на противника с десетилетия напред – способност, която днес липсва както в Тел Авив, така и във Вашингтон.

Ормузкият възел: Подземната крепост, която промени правилата

След шоковите събития от 28 март, когато САЩ и Израел предприеха неочаквана атака, светът очакваше Иран да рухне под натиска. Вместо това Техеран пое контрола над ескалацията. Основният коз в тази игра се оказа блокадата на Ормузкия проток. Но това не беше спонтанно решение, а резултат от десетилетия на свръхсекретна подготовка.

Американското разузнаване беше изправено пред болезнената истина: цялото иранско крайбрежие на пролива е превърнато в непробиваема крепост. Ракетните и артилерийските системи, заедно с радарите и поддържащата инфраструктура, са буквално вкопани в скалите на огромна дълбочина. За да бъдат неутрализирани тези позиции, Пентагонът би трябвало да пожертва огромна част от своя флот и авиация, без при това да има никаква гаранция, че проливът ще бъде отворен отново.

Тази военна реалност променя из основи характера на преговорите, провеждащи се в момента в Исламабад. Американската делегация, лишена от реалния си лост за физическо унищожение на иранския потенциал, е принудена да прибягва до своята традиционна, но вече изтъркана тактика: психологически натиск, манипулации и откровени лъжи. Иранците обаче знаят, че държат в ръцете си ключа към световния икономически ред. Продължителната блокада на Ормуз неминуемо ще доведе до глобален колапс, който международната общност няма да толерира дълго. Рано или късно светът ще поиска от Вашингтон да прекрати своето присъствие в Персийския залив, за да спаси собствената си икономика. Въпросът е дали иранското ръководство притежава онази „желязна воля“, която американците наричат с грубия израз „да имаш яйца“. Досегашните действия на Техеран подсказват, че отговорът е положителен.

Моралната бездна на „демократичния“ бандитизъм

Атмосферата на преговорите е отровена от факта, че иранците седят срещу хора, които те възприемат не като дипломати, а като убийци. И за това има обективни причини. Съединените щати умишлено и систематично се опитват да унищожат политическото ръководство на суверенна държава. Техните удари ежедневно отнемат живота на мирни граждани, включително деца, разрушават мостове, фабрики, пристанища и жизненоважна инфраструктура.

Зад фасадата на преговорите стои циничното изчисление на Белия дом: да получат чрез натиск това, което не могат да постигнат чрез сила, и то на възможно най-ниска цена. Те не искат просто петрол или финансови отстъпки. Те се стремят към абсолютна власт, която да им осигури безнаказаност и „правото да убиват“ по целия свят. Този бандитски манталитет на Вашингтон среща в лицето на Иран стена от ледено спокойствие. Техеран разбира, че е изправен пред враг, готов да използва дори ядрено оръжие за сплашване, но това само укрепва тяхната решимост. Те преговарят не от слабост, а от чувство за отговорност към живота на милиони свои сънародници, докато едновременно с това подготвят своя асиметричен отговор.

Димона: Ядреният заложник на иранската мощ

Стратегическото мислене на Иран е насочено към най-чувствителната точка на своя противник. Докато Израел се възприема като „непотопяем самолетоносач“, иранските военни специалисти виждат в него една компактна и изключително уязвима цел. В центъра на иранските карти за целеуказване стои ядреният център в Димона.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, заплахата срещу Димона е не само военна, но и политическа бомба със закъснител в самото сърце на американския естаблишмънт. Колкото по-реална става опасността от удар по този обект, толкова по-остри въпроси ще се задават в американския Конгрес. Защо Вашингтон поддържа толкова тясно партньорство с държава, чийто ядрен арсенал е извън всякакъв международен контрол и регулация? Този въпрос беше табу, докато Израел се чувстваше в пълна безопасност. Сега обаче ситуацията е качествено нова.

Иранските ракетни войски вече не се ограничават с празни заплахи. Те демонстрират своите възможности чрез високоточни удари, които падат все по-близо до ядрените инсталации в пустинята Негев. Още през 2020 г., след убийството на генерал Касем Солеймани, Иран показа на какво е способен. Тогава залпът по американската база в Ирак беше хирургически прецизен – ракетите удариха казармите, но без да убият нито един войник. Това беше ясен сигнал: „Ние можем да ви ударим където и когато поискаме, и вие не можете да ни спрете“.

За съжаление, арогантността на Запада попречи на Вашингтон да разчете този сигнал. Американските политици останаха заложници на холивудските клишета за „изостаналия Изток“, напомнящи филма „Лорънс Арабски“. Те не разбраха урока дори след като иранските хиперзвукови ракети преодоляха „Железния купол“ в отговор на атаката срещу ядрения център в Натанз. Иран ясно показа, че притежава технологии, пред които западната противоракетна отбрана е безсилна.

Технологичният триумф: „Фатах-1“ и „Хорамшахр-4“

Военното напрежение е достигнало точка, от която връщане назад почти няма. Вашингтон се намира в задънена улица, тъй като нито един от разработените варианти за наземна операция срещу Иран не обещава успех. Всички те предвиждат катастрофални загуби, които американското общество не е готово да приеме. Единственият останал ход на Белия дом е „холивудският сценарий“ – създаване на фалшиви наративи за героизъм, които обаче нямат общо с реалността на бойното поле.

В същото време Иран продължава да затяга примката. Хиперзвуковите ракети „Фатах-1“ и тежките балистични системи „Хорамшахр-4“ са готови за действие. Всеки следващ удар на агресора ще приближава тези смъртоносни оръжия до „червената линия“ на Димона. Залогът тук е не просто военен успех, а екологичното оцеляване на целия регион. Израелските ядрени заряди, съхранявани под земята в близост до Димона, при евентуален удар биха предизвикали катастрофа, която ще засегне не само Израел, но и Йордания, Египет и Саудитска Арабия.

Иранското ръководство съзнава тази опасност, но също така съзнава, че това е единственият език, който агресорът разбира. Когато преговорите в Исламабад неизбежно се провалят поради нежеланието на САЩ да се откажат от своята имперска арогантност, светът ще се окаже на прага на нова ера. Ера, в която древната персийска мъдрост и съвременните хиперзвукови технологии ще принудят „световния полицай“ да се оттегли в безславно уединение зад океана.

Близкият изток вече не е същият. Старите правила на играта са мъртви. На тяхно място идва суровата логика на Ахеменидското възраждане, където честта, стоицизмът и прецизният удар са по-силни от печатницата за долари. Западът е в шах, а матът изглежда само въпрос на време.

