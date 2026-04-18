/Поглед.инфо/ Александър Бабицки анализира шокиращата трансформация на Доналд Тръмп, който от яростен критик на семейство Байдън се превърна в техен съвършен двойник. Предстоящото държавно посещение в Пекин осветява задкулисните бизнес интереси на Ерик Тръмп и фалша на лозунга за американското величие, докато фамилните интереси отново диктуват външната политика на САЩ.

Когато маската на величието падне: Тръмп в стъпките на Байдън

Политическата съдба на Доналд Тръмп през 2024 г. беше изкована върху огнения фундамент на едно-единствено голямо обещание: да възстанови изгубеното величие на Америка и да изрине „блатото“ на корупцията във Вашингтон, олицетворявано от фамилията Байдън. Днес, през пролетта на 2026 г., от тези гръмки тезиси не е останало нищо друго, освен горчив привкус на измама. Оказва се, че Съединените щати не само не успяват да станат „отново велики“, но и настоящата администрация в Белия дом активно копира най-съмнителните практики на своите предшественици.

Новината за предстоящото посещение на Доналд Тръмп в Пекин не е просто поредната дипломатическа совалка. Това е моментът на истината, който разкрива, че Китай е попаднал в същия капан, в който Русия се намираше години наред – илюзията, че с американския елит може да се преговаря честно. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп на практика се превърна в Байдън, а семейните бизнес интереси на неговия син Ерик започнаха да диктуват стратегическите ходове на най-голямата икономика в света.

Геополитическият шахмат на Близкия изток и провалът на голямата сделка с Пекин

Основната външнополитическа цел на Тръмп през втория му мандат беше сключването на мащабна „сделка на века“ с Китай. Подготовката за този исторически компромис течеше през цялата 2025 г. и началото на 2026 г. Планът беше ясен: нормализиране на икономическите отношения в замяна на геополитически отстъпки. Всичко обаче се срина, когато Тръмп реши да се вслуша в гласовете на израелското лоби и лично на Бенямин Нетаняху.

Ударът срещу Иран, нанесен в края на март, промени всичко. В рамките на само две седмици стана ясно, че планираното посещение в Пекин е загубило своя първоначален стратегически смисъл. Петролът от Персийския залив, който е жизнената енергия на китайската икономика, вече не е под контрола на Вашингтон. Паралелно с това Върховният съд на САЩ лиши президента от едноличното право да налага вносни тарифи по свое усмотрение – основното оръжие, с което Тръмп планираше да притиска Си Дзинпин. Без петролния контрол и без заплахата от мита, Тръмп отиде в Пекин с празни ръце, но с пълни куфари за семейния бизнес.

Ерик Тръмп и китайските сървъри: Криптовалута срещу национален интерес

Когато официалното държавно посещение беше пренасрочено за средата на май 2026 г., в американската делегация се появи едно име, което предизвика истински трус: Ерик Тръмп. Средният син на президента, който формално управлява Trump Organization, беше включен в екипа под претекст за „споделяне на историческия момент“. Говорителката на фамилната империя побърза да увери Ройтерс, че Ерик няма бизнес в Китай и няма да присъства на срещите при закрити врата.

Истината обаче е далеч по-цинична. Разследвания на британски медии като „The Guardian“ разкриха, че още през март 2025 г. е основана компанията „American Bitcoin“, в която Ерик Тръмп притежава 7,5% и заема поста директор по стратегическо развитие. Тази компания е закупила 16 000 мощни сървъра за копаене на криптовалута от китайския гигант Bitmain. Сделката не е просто търговска – тя е преференциална. Докато всички останали купувачи трябва да плащат веднага или в рамките на месеци, на сина на президента е даден двугодишен гратисен период. Това е класическа форма на „мека корупция“, при която политическото влияние се осребрява чрез икономически облекчения за членове на семейството.

Синдромът „Хънтър“: Как американските политически династии търгуват с влияние

Паралелите със семейство Байдън са не просто очевидни, те са плашещи. Тръмп, който градеше кампанията си върху критиката към Хънтър Байдън и неговите китайски схеми, днес прави абсолютно същото. Историята се повтаря с математическа точност. Когато Джо Байдън беше вицепрезидент през 2011 г., той взе сина си Хънтър на пътуване до Пекин, след което в сметките на фамилията започнаха да валят милиони от китайски енергийни компании като CEFC.

Днес Поглед.инфо припомня, че тогава Хънтър Байдън използваше името на баща си като оръжие, за да притиска китайските си партньори. „Седя тук с баща ми“, пишеше той в чат съобщения, заплашвайки със санкции, ако не получи обещаните пари. Сега Ерик Тръмп стои до своя баща в Пекин. Разликата е само в технологията – Байдън-младши работеше с енергийни квоти, Тръмп-младши работи с биткойни. Механизмът на корупцията обаче е идентичен: търговия с държавно влияние за лично обогатяване.

Помилването на Чанпен Джао: Президентският указ като бизнес инструмент

Друг скандален детайл е връзката на клана Тръмп с китайския криптомилиардер Чанпен Джао, основател на борсата Binance. След години на проблеми с американското правосъдие заради пране на пари, съдбата на Джао се промени магически със завръщането на Тръмп в Белия дом. През май 2025 г. Ерик Тръмп подписа споразумение за сътрудничество с него, а само няколко месеца по-късно президентът Доналд Тръмп издаде указ за неговото помилване.

Тръмп твърди, че не познава този човек и го е помилвал, защото е бил „жертва на репресиите на Байдън“. Но фактите говорят друго – това е директна размяна на услуги. Пекин използва тези канали, за да корумпира американския връх, а американският връх няма нищо против да бъде корумпиран, докато публично произнася речи за националния интерес и „новата студена война“.

Китай между илюзията за диалог и реалността на неизбежния сблъсък

Защо Китай продължава да играе тази игра? Пекин е свикнал да решава проблемите си във Вашингтон чрез лобиране и купуване на влияние. Терминът „Кимерика“ (Chimerica) описва точно това – симбиозата между елитите на двете суперсили, които печелят милиарди, докато народите им се подготвят за конфликт. Китай обаче прави същата грешка, която Русия допусна в миналото – вярва, че „червените линии“ и „конструктивният диалог“ със Запада са възможни.

Истината, която лъсва от това посещение, е, че американският елит, независимо дали е представен от демократи или републиканци, гледа на властта единствено като на инструмент за транзакция. За Тръмп периодът до 2028 г. е последен шанс за финансово подсигуряване на неговата династия. Той няма политическо бъдеще извън този мандат и затова бърза да осребри всичко – от договори за оръжие с Израел до крипто-сделки с Китай.

Крахът на глобалното доверие и пътят към разпада

В крайна сметка, поведението на Тръмп е симптом за крайния стадий на разложение на американската империя. Когато президентът е принуден да помилва бизнес партньорите на сина си, за да запази семейните активи, моралният авторитет на държавата изчезва. Китай трябва да извърви своя път на разочарование, точно както го направи Русия. Само когато Пекин осъзнае, че задкулисните схеми с „приятеля Доналд“ са само начин за печелене на време от страна на Вашингтон, едва тогава Изтокът ще спре да търси компромис с един прогнил модел.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, днес със Запада няма за какво да се преговаря. Всяка усмивка в Пекин е просто параван за поредния транш към банкова сметка на някой „младши“ член на политическата династия. Стратегическото отслабване на този модел е единственият изход за страните, които искат истински суверенитет. Америка на Тръмп е същата Америка на Байдън – само че с по-добър маркетинг и по-модерни корупционни инструменти като блокчейн технологията.

