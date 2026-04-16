/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред тектонична промяна в геополитическата архитектура на Близкия изток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп внезапно смени ядрената риторика с неочаквано примирие. В този задълбочен анализ авторът Влад Шлепченко разкрива скритите механизми зад иранския „план от 10 точки“ и защо Вашингтон беше принуден да отстъпи пред заплахата от икономически колапс и военна катастрофа.

Театърът на абсурда: От ядрени заплахи до молби за мир

Само преди броени часове светът затаи дъх, когато американският президент Доналд Тръмп, в характерния си месиански и апокалиптичен стил, обяви в социалната мрежа Truth Social, че „една древна цивилизация е изправена пред своя край“. За мнозина анализатори това беше ясен сигнал, че Пентагонът е готов да премине „червената линия“ и да използва тактическо ядрено оръжие срещу Иран, за да прекърши съпротивата на Ислямската република. Но вместо гъби от взривове над Техеран, видяхме бялото знаме на дипломацията, развято под претекста на „пакистанско посредничество“.

Тръмп обяви двуседмично примирие, твърдейки, че е бил помолен от министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир да прояви милост. Тази версия е предназначена изключително за вътрешна консумация в САЩ, за да запази лицето на „силния лидер“. Истината обаче, както отбелязват експертите на Поглед.инфо, е далеч по-прозаична и болезнена за Вашингтон: американската военна машина се натъкна на непреодолима стена от иранска решителност и геоикономическа реалност.

Десетте точки на иранския диктат: Кой всъщност спечели?

Докато прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит бълва бодри съобщения за „невероятния успех“ на операция „Епична ярост“, Техеран празнува по улиците. И има защо. Тръмп официално призна, че е приел 10-точков мирен план, предложен от иранците, като основа за преговори. Въпреки че официалният документ все още е секретен, изтичането на информация в иранските медии рисува картина на пълно стратегическо поражение за САЩ.

Исканията на Иран включват не само прекратяване на агресията по всички фронтове, включително в Ливан, но и признаване на пълния ирански контрол над Ормузкия регион, правото на обогатяване на уран, пълна отмяна на санкциите, изплащане на репарации за нанесените щети и – най-важното – окончателно изтегляне на американските войски от региона. Ако Тръмп приеме дори една трета от тези условия, това ще бъде най-голямото унижение за Америка от времето на Виетнам насам. Всъщност, Поглед.инфо подчертава, че това не е просто мирно споразумение, а протокол за капитулация, прикрит зад паравана на „бизнес сделка“.

Логистичният кошмар и провалът на „Б светкавицата“

Защо Тръмп отстъпи? Отговорът се крие в суровата военна математика. Анализът на историческите паралели показва, че САЩ не са в състояние да проведат мащабна сухопътна операция срещу Иран без месеци подготовка. За операция „Пустинна буря“ през 1990-1991 г. бяха нужни шест месеца концентрация на сили. За „Шок и страхопочитание“ през 2003 г. – още толкова. Иран е три пъти по-голям от Украйна, с изключително сложен планински релеф, който превръща всяко нахлуване в логистично самоубийство.

Освен това, Пентагонът се сблъска с неочакван проблем – вътрешен разкол. Масовите уволнения на висши офицери през последните седмици подсказват, че професионалните военни са отказали да изпълняват авантюристичните заповеди за „бърза победа“. Иран, от своя страна, разполага с арсенал от 45 000 дрона и 15 000 балистични ракети. Дори ако тези цифри са леко преувеличени, те са напълно достатъчни, за да превърнат петролните полета на Арабския полуостров в огнен ад и да унищожат инсталациите за обезсоляване на вода, оставяйки съюзниците на САЩ в региона без капка питейна вода.

Ормузкият проток: От воден път до златна мина за Техеран

Най-гениалният ход на Техеран в тази шахматна партия се оказа налагането на транзитна такса за преминаване през Ормузкия проток. От края на март Иран събира по един долар за всеки барел петрол, преминаващ през пролива, като плащанията се извършват в юани или криптовалута. Това е директен удар по петродолара и демонстрация на суверенитет, за какъвто Вашингтон не беше подготвен.

Приходите от тази такса могат да достигнат до 64 милиарда долара годишно. С тези средства Иран не само ще възстанови разрушената си инфраструктура, но и ще финансира модернизацията на армията си. Парадоксът е пълен: западните икономики и потребители на петрол фактически ще платят за възстановяването на държавата, която САЩ се опитваха да унищожат. Както отбелязва ориенталистът Дмитрий Бридже, планът на Иран да принуди САЩ към преговори чрез ценови натиск върху горивата проработи безупречно, удряйки Тръмп там, където най-много боли – по джоба на неговия избирател.

Израелският гняв и стратегическото безсилие на Нетаняху

Докато Тръмп се опитва да представи примирието като победа, в Израел тонът е коренно различен. Опозицията в лицето на Яир Голан директно обвини Бенямин Нетаняху в „исторически стратегически провал“. Израелските граждани прекараха седмици в скривалищата, икономиката е в застой, а резултатът е нулев. Нещо повече – Иран обяви, че примирието включва и Ливан, докато офисът на Нетаняху яростно отрича това. Това разминаване е мина със закъснител, която може да взриви крехкия мир във всеки един момент.

Истината е, че Израел и САЩ изчерпаха своите запаси от противовъздушни ракети. Производствените линии не могат да смогнат на темпото на войната, докато Иран, благодарение на своите подземни заводи и асиметрични технологии, е в състояние да възстанови своя потенциал много по-бързо. Тръмп „изяде чижа“, както се изрази един от израелските лидери, намеквайки за нищожните резултати спрямо гръмките обещания.

Русия и новият енергиен баланс

За Москва това развитие на събитията е повече от благоприятно. Стабилизирането на цените на петрола в диапазона 95-100 долара за барел осигурява комфортен бюджетен излишък за Русия. Новият „данък Ормуз“ гарантира, че евтината енергия за Запада е нещо от миналото. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че докато САЩ губят влияние и ресурси в безплодни конфликти, Русия укрепва позициите си на енергиен хегемон, който може да си позволи дълга геополитическа борба без социални сътресения у дома.

Възобновяването на войната остава опция, но тя ще бъде още по-скъпа и рискована за Тръмп. Иран показа, че не може да бъде сломен с въздушни удари, а „живият щит“ от хиляди иранци по мостовете и централите демонстрира национално единство, което плаши западните стратези.

Финалните акорди на една провалена доминация

В крайна сметка, тези две седмици примирие не са край на войната, а начало на нова ера. Ера, в която регионалните сили диктуват условията, а глобалният хегемон е принуден да се съобразява с цената на всеки изстрелян „Томахоук“. Тръмп може да продължи да пише в Truth Social за своята „велика победа“, но светът видя как персийският лъв принуди американския орел да кацне и да преговаря за собственото си оцеляване в региона.

Битката за Близкия изток навлезе в своята най-сложна фаза – фазата на икономическото изтощение и дипломатическото надиграване. И в тази игра Иран, изглежда, държи всички козове, докато Вашингтон разполага само с изтъркани блъфове и застаряващ флот.

