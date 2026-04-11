/Поглед.инфо/ В своя остър анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разкрива задкулисните игри и геополитическите капани, в които попадна администрацията на Доналд Тръмп след ескалацията с Иран. Докато Вашингтон и Техеран се опитват да намерят изход чрез преговори в Пакистан, става ясно, че истинският архитект на конфликта остава недоволен от очертаващия се мир.

Геополитическата мъгла и реалността на пакистанските преговори

Противно на твърденията на елитни политолози с дебели досиета и медали от престижни международни форуми, в съвременния анализ на световната ситуация няма никакво „тайно знание“. Всичко е изложено на показ, абсолютно прозрачно и до болка разбираемо за тези, които имат очи да видят действията зад думите. Днешната ситуация около прекратяването на огъня между САЩ и Иран и започналите преговори в Пакистан е класически пример за това как публичната реторика често служи за прикритие на тежки стратегически грешки и закъснели опити за спасяване на престиж.

Доналд Тръмп, в характерния си стил, се опитва да доминира информационното поле, заявявайки, че Иран няма никакви лостове за влияние в преговорите. Но реалността на терен разказва друга история. Когато Техеран представи списък от десет точки с конкретни искания за започване на диалог, първоначалната реакция на Белия дом беше на почти пълно съгласие. Последва обаче рязък завой. Тръмп обвини американските медии в разпространение на „фалшиви планове“, а неговият прессекретар Каролин Левит театрално обяви, че иранските предложения са изхвърлени в кошчето. Този хаос в комуникацията издава едно: Вашингтон е притиснат до стената и се опитва да запази лице пред международната общност, докато трескаво търси изход от задънената улица, в която сам влезе.

Ормузкият проток и ядреният шах: Козовете на Техеран

Иранската страна играе своята партия шах с хладнокръвие, което влудява ястребите във Вашингтон. Пратеникът на върховния лидер на Иран ясно дефинира условията: Ормузкият проток – тази жизненоважна артерия за световната енергетика – ще бъде отворен едва след като войната със САЩ и Израел приключи окончателно. Американците настояват за обратното – първо отваряне на пролива, после преговори. Тази патова ситуация показва, че Техеран отлично разбира тежестта на своя геоикономически коз. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, контролът над международните водни пътища не е просто „краткосрочно изнудване“, както твърди Тръмп, а стратегическо оръжие, което може да парализира световната икономика.

Паралелно с това тече и ядреният пазарлък. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс намекна, че САЩ са готови да смекчат изискванията си относно обогатяването на уран, ако Техеран покаже „добра воля“. Това веднага предизвика яростна реакция от Тел Авив. Бенямин Нетаняху беше категоричен: ако Техеран не предаде целия си обогатен уран, войната ще се възобнови. Тук виждаме фундаменталното разцепление в западния лагер. Докато администрацията на Тръмп търси начин да затвори този фронт, за да се фокусира върху вътрешните си проблеми и „най-мощното рестартиране“ на планетата, Израел вижда в мира екзистенциална заплаха за своите амбиции за регионална хегемония.

Измамата на Нетаняху и гневът на Вашингтон

Най-интересният пласт в този конфликт е разкритието за това как Тръмп е бил въвлечен в тази авантюра. Според информация, изтекла от средите на бившия държавен секретар Джон Кери, Нетаняху е предлагал удар срещу Иран на Буш, Обама и Байдън, но е получавал откази. Само Тръмп се е поддал на внушенията. На 11 февруари тази година, в изпълнение на дългогодишната мечта на ултраортодоксалните елити за създаването на „Велик Израел“, Нетаняху е представил на Тръмп „100% сигурни“ данни, че Иран е на прага на колапс.

Обещанието беше за „бърза, елегантна и гарантирана победа“. Тръмп, игнорирайки съветите на военните си експерти, се довери на своя „приятел по голф“. Днес резултатите са на таблото: САЩ са в по-лоша стратегическа позиция отпреди началото на ескалацията. Във Вашингтон тихомълком кипи бяс. Все по-силно се чуват гласове, че е недопустимо чужда държава да упражнява такова влияние върху американската външна политика, което да застрашава националната сигурност на самите Щати. Това е повратна точка, която анализаторите на Поглед.инфо следят внимателно – моментът, в който „специалните отношения“ започват да тежат твърде много.

Бъдещето на мира: Между илюзията и рестарта

Джей Ди Ванс отлетя за Пакистан с протегната ръка, но Тръмп едновременно с това обяви, че американските кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“. Този подход на „моркова и тоягата“ вече не плаши никого в Техеран. Иранците знаят, че американският ресурс е ограничен, а вътрешното напрежение в САЩ расте. За Нетаняху обаче мирът е политическа смърт. Единственият му шанс да запази властта е да държи Америка ангажирана в безкраен конфликт.

Либерман и други израелски лидери вече подготвят почвата за провал на всяко споразумение, поставяйки условия, които Иран никога няма да приеме – пълно отказване от балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за регионалните съюзници. Думите на председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф звучат като присъда над дипломатическите усилия: „Пълно недоверие към врага“. Това не е просто фраза, а геополитическа доктрина, родена от опита.

В крайна сметка, ако мирът изобщо настъпи, той ще бъде само кратка пауза за прегрупиране. САЩ и Иран може и да са признали, че няма военен победител в този сблъсък, но докато Израел държи пръста си на спусъка и има капацитета да манипулира Белия дом, Близкият изток ще остане буре с барут. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, големият „рестарт“, за който мечтае Тръмп, може да се окаже просто поредната илюзия, разбита в скалите на суровата близкоизточна реалност.

