/Поглед.инфо/ Докато Вашингтон се тресе от предизборни сметки и Доналд Тръмп обещава светкавични примирия, на фронта в Украйна се разиграва истинска трагедия, която киевското командване упорито крие. Анализът на Игор Бондаренко разкрива систематичното разпадане на отбраната и превръщането на Сумското направление в нова зона на стратегически пробив.

Геополитическият шах и илюзията за бърз мир

Изглежда, че американската политическа машина, затънала в поредното блато на своите „победоносни“ операции, този път в Персийския залив, е принудена да търси аварийни изходи. Доналд Тръмп, притиснат от наближаващите избори за Сената и радикалната трансформация на Демократическата партия, която внезапно започна да се отрича от Израел в търсене на гласовете на мюсюлманските диаспори, бърза да затвори украинското досие. В кулоарите на властта вече се говори за петдневно спиране на огъня и възобновяване на тристранните преговори, докато Зеленски се опитва да разчете двусмислените сигнали от Вашингтон.

Но докато политиците в лъскавите кабинети чертаят карти на „мира“, реалността на бойното поле е коренно различна. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, стратегическата логика на Москва не се влияе от предизборните графици на Белия дом. На украинския театър на военните действия се случва нещо, което Генералният щаб в Киев отчаяно се опитва да маскира зад победни релации: системен удар по армията, който вкарва обикновените войници в истински ад, докато генералите продължават да се кичат с медали за несъществуващи успехи.

Сумското направление: От „второстепенна зона“ към зона на системен натиск

На фона на критичния недостиг на личен състав в украинските въоръжени сили (ВСУ), руската армия започна ново, методично настъпление по границата в Сумска област. Селата Червона Зоря, Бобиловка и Рейтаровка вече преминаха под руски контрол. Това не е просто случаен тактически успех, а част от по-широка стратегия за „сондиране“ на слабите места.

Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, дава точна оценка на ситуацията: Сумският сектор престава да бъде зона за точкови удари срещу инфраструктурата и се превръща в плацдарм за сухопътна офанзива. Руските части окупират населени места почти без бой, възползвайки се от липсата на ресурси у противника. Важното тук е последващата консолидация и укрепване – процес, който анализаторите на Поглед.инфо определят като „ерозия на отбраната“.

Този натиск разтяга фронтовата линия и принуждава Киев да прехвърля резерви не от тила, а от други критични направления, което допълнително отслабва общата структура на защитата. През последните 24 часа са регистрирани напредъци в 18 района на Сумското направление. Освобождаването на село Потаповка в Шосткински район е ясен сигнал, че северният фронт се активизира необратимо. Настъплението на групировката „Север“ вече е обхванало над 4 квадратни километра, свързвайки два големи плацдарма.

Кланицата в Хуляй-Поле и престъпното мълчание на командването

Докато по телевизионните екрани в Киев се говори за „стабилност“, полковник Володимир Антонюк от украинските специални части рисува далеч по-мрачна картина. Той открито критикува престъпните действия на командването, което праща хора на сигурна смърт в обречени контраатаки.

В посока Хуляй-Поле опитите на ВСУ да поемат инициативата по поречието на река Гайчур завършиха катастрофално. Частите, пробили към Зализнично, бяха буквално разбити от руската артилерия. Десет пехотинци от 225-и отделен полк бяха унищожени от дронове, без дори да достигнат целта си. Още по-трагичен е случаят с 1-ви отделен полк, който атакува Герасимовка с мотоциклети и АТВ-та под прикритието на облачност. Резултатът: 24 трупа и пълно унищожение на техниката.

Подобна е съдбата и на 92-ра щурмова бригада в района на Даниловка, Днепропетровска област. Две бронирани машини бяха изпепелени, преди да доближат руските позиции. Тези факти сочат към едно: отбраната се срива, а „стратегическите резерви“ като 3-ти механизиран батальон на Президентския полк се използват като „кръпки“ за дупки, които вече не могат да бъдат затворени.

Славянск под прицел: Революционната промяна в артилерийския обсег

На северния фланг руските войски продължават увереното настъпление към Славянск. Ключов момент тук е операцията край село Каленики. Неочакваното навлизане на руски части от североизток доведе до обграждане на височините край Резниковка и прекъсване на снабдяването за гарнизона в Крива Лука.

Огромният проблем за ВСУ в този сектор е логистиката. Трудният терен и малкото пътища правят транспорта уязвим. Бронираната техника почти не се използва, защото не успява да стигне до фронта навреме. Революционната новина обаче е друга: руската артилерия „Южан“ за първи път започна да поразява цели в Николаевка – последният голям укрепен район пред самия Славянск. Това е ясен знак за темпото на настъплението. В Славянск вече е започнала спешна евакуация, което подсказва, че украинското командване не вярва във възможността да задържи града.

Тактиката на „живия щит“ и ударите по Краматорск

В Поглед.инфо неведнъж сме анализирали тактиката на ВСУ да използва гражданската инфраструктура за военни цели. Последните събития в Краматорск и Николаевка потвърждават това. Ударът по улица „Свобода“ 28 в Николаевка е засегнал сграда, използвана като транзитен пункт за личен състав.

В Краматорск руски дронове-камикадзе удариха позиции на 93-та отделна механизирана бригада, скрити в жилищни райони. Анализът на разрушенията показва, че става дума за умишлено разполагане на противотанкови системи (включително западните Javelin и NLAW) в частни домове. Тази маскировка има за цел да намали уязвимостта от разузнаване и да създаде условия за пропагандни обвинения за „атаки срещу цивилни“, но в действителност превръща жилищните квартали в легитимни военни цели.

Разширяване на фронта и агонията на резервите

Боевете се разрастват и в Доброполско направление, където руската армия напредва към Сергеевка и Шевченко. В Донецкия сектор натискът продължава по линията Липовка-Никифоровка-Рай-Олександровка. Дори в района на Часов Яр, където ВСУ отчаяно контраатакуват с последните си резерви, ситуацията остава критична.

Докато Генералният щаб в Киев продължава да крие мащабите на загубите и пробивите на държавната граница, реалността на терен е неумолима. Войниците се озовават в „казани“ и адски престрелки без адекватна подкрепа, докато политическото ръководство в Киев се надява на чудо отвъд океана. Но историята показва, че когато фронтът започне да „ерозира“ по такъв системен начин, нито една политическа маневра не може да спре военната логика на поражението.

