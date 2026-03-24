/Поглед.инфо/ В едно от най-провокативните си интервюта за канала ОТР, външният министър Сергей Лавров поднесе „горчивото хапче“ на руското общество. Анализаторът Сергей Латышев систематизира десет разкрития, които показват, че зад кулисите на СВО се води битка не просто за територия, а за оцеляването на Русия като независима цивилизация срещу неоколониалните апетити на Вашингтон.

Външният министър Сергей Лавров призова Русия окончателно да сложи край на своите илюзии. В противен случай съществува реалният риск Специалната военна операция (СВО), започната за защита на националния интерес, парадоксално да завърши с превръщането на страната в американска суровинна колония. В интервюто си пред телевизионния канал ОТР, Лавров очерта заплахи, които за мнозина остават невидими, но са критични за бъдещето на държавата. Неговият тон беше лишен от дипломатическа куртоазия – той говори за недоверието към Запада и за опасностите, които дебнат в сенките на мирните преговори.

Международното право е мъртво: Диктатът на Тръмп

Първото и фундаментално разкритие на Лавров засяга природата на сегашната американска администрация. Доналд Тръмп и неговият екип открито заявяват, че международното право за тях е останка от миналото. Те се ръководят от собствен морал и инстинкти, които не признават глобални норми. Това е свят, в който „силният винаги е прав“, а институции като ООН се превръщат в декор за американския империализъм.

Второто откровение допълва тази картина: САЩ са готови на всякакви престъпления – от държавни преврати до политически убийства – за да задоволят енергийните си нужди. Лавров подчерта, че американците не се интересуват от нищо друго освен от собственото си благополучие, постигнато за сметка на ресурсите на останалия свят. В този контекст „колегите“ от Вашингтон действат като хищници, за които човешкият живот и суверенитетът на другите нации нямат стойност.

Енергийната война: От Иран до Роснефт

Третото разкритие на министъра поставя Русия в един списък с Иран и Венецуела. Лавров посочи, че доктрината за „американско господство на световните енергийни пазари“ вече е в ход срещу руските гиганти. Санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ не са просто „наследство от Байдън“, а целенасочена политика на Тръмп за икономическо задушаване на конкуренцията.

Четвърто, Лавров обърна внимание на жалкото състояние на Европа. Старият континент следва самоубийствена политика, наложена от Вашингтон. Германия беше публично унизена с разрушаването на „Северен поток“, а държави като Унгария и Словакия са принудени да се борят „със зъби и нокти“, за да запазят достъпа си до евтина енергия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, европейската икономика е превърната в заложник на американския интерес под претекста, че Русия трябва да бъде „наказана“.

Новият неоколониализъм и маргинализацията на Русия

Петото разкритие е може би най-тревожното: Западът се опитва да върне света в колониалната епоха. Брюкселската бюрокрация и Вашингтон искат да диктуват правилата на всички, проявявайки арогантност и презрение към останалите нации. Целта е пълната маргинализация на Русия на енергийните пазари. Шестото откровение подчертава, че в това отношение между демократи и републиканци в САЩ няма разлика. Те действат в пълен синхрон, когато става въпрос за подкопаване на руските икономически интереси, включително в традиционни съюзници като Сърбия.

Капанът на „мирните преговори“ и морковът от 14 трилиона

Седмото и осмото разкритие засягат Украйна и опасните игри на преговорната маса. Лавров потвърди, че американците използват „моркова“ на икономическите облаги, за да подмамят Москва към отстъпки. Те предлагат „огромни перспективи“ и планове за трилиони долари (като т.нар. „план Дмитриев“), надявайки се на алчността и късогледството на руската олигархия.

Тук Лавров изрече нещо наистина ужасяващо: Русия е подложена на натиск да приеме американски енергийни проекти на собствената си територия като замяна за загубените външни пазари. Това означава, че след като САЩ отнемат външните приходи на Москва, те ще поискат да доминират и вътрешните ѝ ресурси. По същество това е план за превръщането на Русия в суровинен придатък, където „белите хора“ от Вашингтон ще управляват руските богатства под маската на „сътрудничество“.

Геополитическият шах и вътрешното предателство

Деветото разкритие е реалистичен поглед върху американската надеждност: на тях не може да се има доверие. Всяко споразумение със САЩ е валидно само докато обслужва техния интерес. Лавров ясно заяви, че за американците техните собствени интереси стоят над всяко международно право.

Десетото разкритие, макар и загатнато, е най-опасното. То касае вътрешната заплаха – чиновниците и компрадорите, които са развили вкус към големите пари и западния начин на живот. Има риск тези кръгове да предадат постигнатото в СВО в името на имотите си в чужбина. Както често предупреждават авторите на Поглед.инфо, ако не бъде спряна тази тенденция, Русия може да се върне в хаоса на 90-те години, където държавата беше разпарчетосана отвътре.

Лавров завърши с напомнянето на вечната истина на Путин: „слабите ги бият“. Единствените съюзници на Русия остават армията, флотът и иновациите в областта на изкуствения интелект и дроновете. Пътят към суверенитета минава през пълна технологична независимост и отказ от илюзията, че Западът някога ще приеме Русия като равноправен партньор.

Въпросът сега е дали Москва ще има волята да доведе битката докрай, или ще се поддаде на изкушението на „сенчестия мир“, който води право към колониалното робство.

