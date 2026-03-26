/Поглед.инфо/ Масираните удари на руските сили промениха из основи геополитическата шахматна дъска. Игор Бондаренко анализира унищожаването на ключови щабове на СБУ и спешната евакуация на десетки западни офицери към Полша. Докато „Цирконите“ оставят цели региони в мрак, фронтът край Херсон „оживява“ с нова, преломна и опасна стратегическа динамика.

Когато небето се срути: Рекордният удар и краят на „недосегаемите“

Последните дни белязаха нов етап в провеждането на специалната военна операция, който мнозина анализатори вече определят като „рекорден“ не само заради мащаба, но и заради хирургическата точност на поразените цели. Руските въздушно-космически сили и ракетни войски отприщиха огнен вал, който по предварителни данни е надхвърлил психологическата граница от 1000 изстреляни дрона-камикадзе „Геран“ и ракети само в рамките на едно денонощие. Това не е просто поредната вълна от обстрели, а системна операция по обезглавяване на управлението и логистиката на противника.

Особено болезнен за Киев се оказа ударът по нервната система на неговия репресивен апарат – Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Източници от терен съобщават за методично и пълно унищожаване на регионалните управления в Лвов, Житомир, Тернопол, Виница и Ивано-Франковск. Важно е да се отбележи, че руското разузнаване е изчислило момента до секундата. Ударите бяха нанесени по време на оперативни съвещания, на които са присъствали не само високопоставени украински офицери, но и така наречените „западни големци“.

Жътвата в Жешов: Стотици трупове на НАТО и тайната евакуация

Най-мрачният сигнал за Запада дойде от полското летище Жешов, което отдавна служи като основен логистичен хъб за натовската помощ. Веднага след ракетната атака там бяха регистрирани три неидентифицирани самолета, летящи от украинската граница с изключени транспондери, които бяха активирани едва при кацането. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, става дума за специализирани медицински самолети, които спешно евакуират „високопоставени трупове“ и тежко ранени специалисти от Алианса.

В Тернопол се съобщава за ликвидирането на 12 агенти на СБУ и трима чуждестранни служители. В Ивано-Франковск ситуацията е още по-критична – сградата е била ударена в момент на максимална заетост, като под руините са останали десетки офицери. Поне 16 тежко ранени, за които се предполага, че са западни военни съветници, са били извадени от развалините в критично състояние. Това е ясен сигнал към Вашингтон и Брюксел: времето на безнаказаните „консултации“ в тила приключи. Русия демонстрира, че притежава оперативната устойчивост да води война на изтощение, превръщайки прехвалената западна логистика в лесна мишена.

„Цирконите“ и геополитическият мрак над Молдова и Унгария

Ефектът от руските удари се разпростря далеч отвъд границите на Украйна, разтърсвайки енергийната сигурност на съседните държави. Хиперзвуковите ракети „Циркон“ и крилатите „Калибър“ нанесоха такива поражения по украинската инфраструктура, че Молдова остана без електричество, а Унгария се изправи пред блокиране на газовите доставки през украинска територия. Премиерът на Молдова Александру Мунтяну беше принуден да обяви извънредно положение в енергетиката – директно следствие от руските удари по възловите точки, захранващи региона.

Това пренареждане на енергийната карта показва, че руското командване вече не се ограничава до тактически цели на фронта, а работи по стратегическото изолиране на Киев от неговите тилови бази в Европа. Както посочва Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, ударите по централите на СБУ на тяхната професионална годишнина не са просто символика, а „превантивен сигнал към Запада“. Този мащаб на използване на безпилотни апарати и ракети демонстрира, че Русия не само е подценила възможностите на противника в началото, но сега ги превръща в негови най-големи уязвимости.

Херсонският фронт: Тактически капан или начало на голямото настъпление?

Докато в тила на Украйна горят щабове, на Херсонския фронт ситуацията внезапно се „съживи“. Разузнаването отбелязва необичайно раздвижване в окупираната от украинските сили част на региона. Врагът струпва резерви и се опитва да укрепи позициите си на плацдарма при Олешки, използвайки масирано дронове и ретранслатори. Руската артилерия обаче отговаря огледално. Ударите на нашите КАБ-ове в северните предградия на Зеленовка буквално „изпариха“ местата за концентрация на личен състав.

Особено внимание заслужава информацията за удар по център в района на Зеленовка, където са били разположени над 50 военнослужещи от подкрепленията на ВСУ. Друг удар край Нова Поща пресече поредния опит за прехвърляне на военни доставки към предната линия. По всичко личи, че украинското командване се опитва да създаде илюзия за подготовка на нова „контраофанзива“ чрез пресичане на Днепър.

Островните митове и реалността на Гола Пристан

Военният наблюдател Михаил Дегтярев разбива на пух и прах митовете за възможно украинско настъпление към Крим през Днепър. Въпреки активното разполагане на сили на остров Болшой Потьомкински, плановете за превземане на Гола Пристан и последващ пробив към Скадовск изглеждат като „безумни глупости“. Островът, макар и голям, е под постоянен руски огневи контрол и всяка концентрация на сили там се превръща в колективно самоубийство за украинските части.

Екипът на Поглед.инфо припомня уроците от Кринки, където ВСУ загубиха над 8000 елитни бойци за малко парче земя, без да постигнат никакъв стратегически успех. Гола Пристан е град с 14 000 жители, а не малко село, и опитите на Киев да го превземе с пехота, поддържана само от дронове, са обречени на провал. Реалността е, че врагът няма ресурси дори да се доближи до сериозно форсиране на реката, а всяко негово движение се следи и наказва мигновено от руските „Герани“.

Логиката на изтощението и крахът на СБУ

В крайна сметка, ударите по СБУ и системното унищожаване на западната логистика показват, че Русия е преминала към фаза на „тотално изтощение“ на противника. Изказването на Александър Бортников, че Русия ще „вразуми украинските служби“, намира своето материално изражение в горящите сгради от Лвов до Ивано-Франковск. Унищожаването на документацията и оборудването на СБУ е удар, от който Киев няма да се възстанови скоро.

Западът, който до последно вярваше в своята технологична недосегаемост, днес брои ковчезите, напускащи Жешов. Това е краят на една ера и началото на нова реалност, в която руският „Циркон“ и хилядите „Герани“ диктуват условията на мира. Сигналът е ясен: всяко следващо „празненство“ в щабовете на Киев може да се окаже последно.

