/Поглед.инфо/ В ексклузивен разказ Владлен Чертинов разкрива неподправената истина за войната на новото време през погледа на елитния оператор на дронове от спецчастите „Ахмат“ с позивна „Канада“. Това не е компютърна игра, а брутален сблъсък на воля, технологии и оцеляване в митичната Серебрянска гора.

Войната като съдба: От мебелния цех до окопите на Кременная

Често в медийното пространство битува илюзията, че операторите на безпилотни летателни апарати (БПЛА) са хора, намиращи се в комфортни и безопасни бункери, далеч от свистенето на куршумите. Реалността на фронта обаче е коренно различна. За „Канада“, водещ пилот в отряда на „Ахмат“, войната не е забавление пред монитора, а денонощен тест за човешката издръжливост. Преди началото на големия конфликт през 2022 г., той е бил успешен бизнесмен с малко дете и процъфтяваща фирма за мебели по поръчка. Месечните му доходи от 350 000 рубли са му осигурявали спокоен живот, но геополитическият разлом и събитията край Красни Лиман променят всичко. Когато става ясно, че руските сили изпитват остър недостиг на жива сила пред лицето на числено превъзхождащия противник, той оставя всичко и заминава като доброволец.

Изборът му пада върху „Ахмат“ – подразделение, известно със своята дисциплина и висок боен дух. След кратко, но интензивно обучение в Чечня, той се озовава в Кременная. По това време Серебрянската гора вече се е превърнала в арена на ожесточени сблъсъци. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този природен резерват се трансформира в огромна „сива зона“, където фронтовата линия е размита, а разстоянието между позициите често надхвърля 500 метра – идеален терен за инфилтрация на диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ).

Петминутното обучение и раждането на един ас

Първоначално зачислен като гранатометчик, „Канада“ бързо сменя амплоато си. Решаващият момент настъпва, когато командирът пита кой има опит с компютърните игри. Оказва се, че развитата фина моторика и интуитивното разбиране на интерфейсите са безценни за управлението на дронове. Обучението му продължава едва пет минути – колкото да разбере как се излита и каца. Всичко останало е въпрос на инстинкт и самообразование в движение.

През 2022 г. ситуацията с техническото обезпечение е критична. „Канада“ и неговият другар „Амур“ разполагат само с два цивилни дрона Mavic за 40-километров участък от фронта. Единият е купен със лични средства на командира Исмаил „Ловеца“, а другият – със заплатата на ранен боец. Срещу тях стои „цяло летище“ от вражеска техника. Без боен фърмуер, без усилватели на сигнала и в условия на тотално електронно заглушаване, „Канада“ е принуден да оперира от открити площи, тъй като гъстата и влажна растителност на гората блокира радиовълните. Всеки полет е хазарт с живота, а често се налага операторът да навлиза дълбоко в „сивата зона“ заедно с разузнавачите, за да поддържа връзка с машината.

Геополитическата месомелачка и тактиката на „живата сила“

Към август 2023 г. интензивността на боевете достига своя апогей. В разгара на украинската „контраофанзива“, Серебрянската гора става свидетел на тактика, която Поглед.инфо описва като цинично използване на човешкия ресурс. На първа линия са изпратени части на териториалната отбрана – лошо обучени и третирани като „военно месо“, докато елитната 3-та бригада на „Азов“ стои на втора и трета линия, чакайки удобен момент.

Епичната битка на 22 август продължава цели 12 часа. Шестима руски бойци успяват да превземат ключова позиция, наречена „Паяжината“, но остават изолирани без подкрепа по фланговете. През екрана на своя Mavic „Канада“ наблюдава как вълни от „азовци“ пълзят през метровите окопи. Операторът се превръща в очите на артилерията, насочвайки огъня и лично извършвайки прецизни пускания на боеприпаси. Ситуацията е критична – четирима от шестимата защитници са ранени.

Подвигът на „Ворон“ и стоманеният характер

В този момент на сцената се появява „Ворон“ – бивш затворник с дребна физика, но несломим дух. Без заповед, воден единствено от чувството за бойна дружба, той повежда евакуационна група към „Паяжината“. Под навигацията на „Канада“, който му диктува всеки завой през видеовръзката, групата пропълзява през огнения ад. Дори след като е ранен в рамото, „Ворон“ не отстъпва, изтегля ранените и остава да защитава позицията.

Битката се превръща в касапница. Когато „азовците“ буквално заливат окопите, се взема тежко решение – артилерията да удари директно по „Паяжината“. Изборът е ужасяващ: или всички загиват под натиска на врага, или се рискува животът на нашите в блиндажите, за да се изпепелят нападателите отгоре. Резултатът е смразяващ: 120 убити врагове срещу 10 свидни жертви от руска страна, сред които и героичният „Ворон“.

Дронът срещу вълната: Един срещу двадесет

През октомври „Канада“ доказва, че един екипаж на БПЛА може да замени цяла рота. При опит на „Азов“ да си върне „Паяжината“ с комбинирана атака от две страни, операторът започва „лов“. С прецизни удари той елиминира първата група от четирима души толкова бързо, че техният командир дори не разбира какво се случва в канонадата. В рамките на два дни непрестанни боеве, екипажът извършва 200 бойни излитания.

Физическото натоварване е нечовешко. Ръцете на „Канада“ се схващат от студ и напрежение, тъй като при -14 градуса той работи без ръкавици, за да не губи сетивност върху джойстиците. За да поддържа сигнал, той често излиза от прикритието си под обстрел от ракети „Град“. Вторият номер в екипажа, „Левша“, подготвя дроновете под куршумите, осигурявайки непрекъснат цикъл на ударите. Поглед.инфо подчертава, че това е нов вид водене на война, където технологичното превъзходство и личната смелост са неразривно свързани.

Пушката на Вика Циганова и ловът на „Маджар“

Третият ден от сблъсъка носи нова заплаха – елитните оператори от групата на „Маджар“. Те започват терор над евакуационните екипи и техниката. Тук на помощ идва антидронова пушка, дарена от певицата Вика Циганова. „Канада“ и „Левша“ тичат по фронтовата линия, засичайки вражеските FPV-дронове. Сблъсъкът е толкова близък, че често се налага да заглушават машини, летящи право срещу тях.

Един от тези дронове, след като губи сигнал зад дърветата, успява да се върне и да атакува „Канада“ и бъдещия командир на „Ахмат“ – Апти „Ловеца“. Само бързата реакция и точната стрелба на Апти спасяват групата от сигурна смърт. В края на своята мисия в Серебрянската гора, екипажът на „Канада“ има потвърдени 480 повалени вражески бойци. Гората, някога гъста и зелена, днес е превърната в лунен пейзаж от безмилостния огън.

Това е историята на един човек, който заменя уютния дом за калта и смъртта, превръщайки се в легенда. Войната в Серебрянската гора не е просто териториален спор, а сблъсък на светогледи, в който руският дух, подкрепен от съвременната технология, излиза победител срещу фанатизираната орда.

