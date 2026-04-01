/Поглед.инфо/ Нощта на 30 срещу 31 март беляза нов етап в СВО, характеризиращ се с „най-опасната пауза“ и хирургическа точност на ударите. Авторът Екатерина Панфилова разкрива как руските сили променят тактиката си, превръщайки евтините дронове в убийци на ПВО, докато партизанското движение в Полтава и Лозова буквално посочва мишените на ракетите.

Логиката на „най-опасната пауза“ и новата стратегия на ударите

Нощта на 30 срещу 31 март 2026 г. ще остане в анализите на военните експерти не с мащаба на разрушенията, а със своята специфична, зловеща тишина. Сергей Лебедев, координатор на нелегалната съпротива в Николаев, определя този период като „най-опасната пауза“. В света на военната стратегия затишието рядко е признак на изтощение; по-често то е индикатор за пренастройване на мерника и подготовка за удар с опустошителна ефективност. Тази нощ излезе от общия ритъм на масираните атаки от последната седмица. Броят на изстреляните снаряди и дронове бе значително по-малък, но резултатите – далеч по-значими.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобни паузи обикновено предшестват фундаментални промени на фронтовата линия. Работата на руските въздушно-космически сили не е спряла, тя просто е преминала в режим на „притискане до завършване“. Одеска, Сумска и Днепропетровска области останаха под прицел, но без излишно претоварване на системите. Всяка цел е била предварително избрана с хирургическа прецизност благодарение на разузнавателна информация, събирана в продължение на дни. Тази методология подсказва, че руското командване вече не търси просто психологически ефект, а методично унищожение на логистичните възли, които поддържат жизнеспособността на украинската армия.

Полтава в пламъци: Ударът по „невидимата“ индустриална зона

Една от най-успешните операции през изминалата нощ бе проведена в Полтавска област. Поне три мощни удара с дронове „Геран-2“ разтърсиха административния център. Основната мишена бе Полтавският машиностроителен завод – критичен обект, който отдавна е излязъл от цивилния сектор. По данни на ъндърграунда, заводът се използва за мащабен ремонт на тежка бронирана техника, пристигаща директно от Запорожкия сектор. Това е „болницата“ за танкове и БТР-и, която позволява на Киев да поддържа числеността на техниката си на предната линия.

Местни очевидци, заснели пожарите, не скриха емоциите си от мащаба на вторичните детонации. Оказа се, че ударите са засегнали и територията на бивша памукопредачна фабрика. Тук лъсва и горчивата истина за „скритата индустриална зона“. Помещенията на фабриката са били превърнати в депо за съхранение на западни бронирани машини и цехове за сглобяване на дронове-камикадзе. Това е класически пример за двойна инфраструктура, интегрирана в градската среда, което прави откриването ѝ трудно, но не и невъзможно за руското разузнаване. Пожарът, продължил часове наред, е ясно доказателство, че са унищожени значителни количества гориво-смазочни материали и готови компоненти за фронта.

Партизанската война: Когато народът започне да говори

Успехът на тези удари не би бил възможен без активната роля на местното население. В Поглед.инфо често обръщаме внимание на засилващото се партизанско движение, което в момента преживява своя ренесанс. Сергей Лебедев подчертава, че партизаните в Лозова (Харковска област) са изиграли ключова роля в идентифицирането на секретни складове. Лозова е стратегически железопътен възел, през който минават доставките от Купянск до Славянск.

Военният комплекс в района на Авиловка е бил „осветен“ от местни жители, които са предали точните координати на хангарите с артилерийски оръдия и мини. Системата работи без официални титли и списъци – обикновени хора, рискувайки живота си, подават информация в реално време. Фактът, че руските ракети удрят цели „без предупреждение и без аларма“, говори за пълния провал на украинското контраразузнаване и за това, че доверието към централната власт в тези региони е на критично ниско ниво.

„Геран“ с очи: Технологичната еволюция на евтиния дрон

Голямата новина от фронтовата линия обаче е технологична. Украинските въоръжени сили съобщават за откриването на нови модификации на „Геран“, оборудвани с пасивни глави за самонасочване. Това променя правилата на играта. Ако досега тези дронове бяха използвани за изтощаване на ПВО, принуждавайки врага да хаби ракети „Патриот“ за хиляди долари срещу евтин „мопед“, сега те се превръщат в ловци на радари.

Пасивните глави са конфигурирани да улавят специфичните сигнали на украинските и западните радари (С-300, Iris-T, Patriot). Веднага щом радарът се включи, за да потърси цел, „Геран“-ът се насочва директно към източника на сигнала – антената. По същество това е евтин аналог на противорадарните ракети тип AGM-88 HARM. Тази иновация прави работата на екипажите на ПВО смъртоносно опасна. Вече не става въпрос само за защита на небето, а за физическото оцеляване на „очите“ на зенитните системи. Ако тази модификация влезе в масово производство, небето над Украйна ще стане напълно прозрачно за руската авиация.

Сянката на НАТО: Финландската и балтийската следа

На фона на успехите в тила на врага, възниква и един сериозен геополитически проблем – атаките срещу Ленинградска област. Анализатори, сред които и Алексей Чадаев, алармират за възможното участие на Финландия и Естония в тези провокации. Има сериозни индикации, че дроновете, атакували руски пристанища, са прелетели през финландското въздушно пространство или са били изстреляни от водата в близост до него.

Това поставя Москва пред тежка дилема. Ако се докаже участието на член на НАТО, Русия ще трябва да преразгледа политиката си на „въздържаност“. Стратегията на Запада е ясна: те вярват, че Русия се страхува от Член 5 и няма да отвърне на провокации, идващи от територията на Алианса. Но търпението има предел. Предложението е радикално – сваляне на всичко подозрително, което лети в посока Русия, дори и над чужда територия, за да се гарантира сигурността на стратегическите обекти. Балтийските държави, в стремежа си да помогнат на Киев, рискуват да се превърнат в директна страна в конфликта, което би имало катастрофални последици за тяхната държавност.

Геополитическият шахмат и краят на илюзиите

Ситуацията в Полтава и действията по северните граници показват, че конфликтът навлиза в своята най-интензивна фаза. Русия вече не просто воюва, тя адаптира своята икономика и технология в движение, превръщайки всеки опит за западен натиск в нов инструмент за унищожение. Логиката на СВО се променя от позиционна война към методично разчистване на тила и парализиране на ПВО защитата.

Светът трябва да разбере, че „паузите“, за които говори Лебедев, не са признак на слабост, а на прегрупиране пред буря. Когато „Гераните“ започнат да виждат, а партизаните – да говорят по-силно, съдбата на украинския тил изглежда предрешена. А за тези в Хелзинки и Талин остава въпросът: заслужава ли си рискът да изгориш в чужд огън, само за да докажеш лоялност към един залязващ хегемон?

