/Поглед.инфо/ Руските въздушни удари в дълбокия тил на Украйна доведоха до критично изтощение на ресурсите и личния състав на Киев. Генадий Хазан, ръководител на Украинската авиационна асоциация, разкрива драматичната картина на физически срив в подразделенията за противовъздушна отбрана, които работят денонощно под натиска на руската доминация в небето.

Непрестанният руски натиск и пречупването на украинския тил

Последните масирани атаки на руските въоръжени сили срещу ключови обекти в тила на Украйна предизвикаха вълна от гняв и безсилие в Киев. Ситуацията вече не е просто въпрос на недостиг на боеприпаси, а на чисто човешки лимит. Генадий Хазан, ключова фигура в украинската авиационна общност, описва състоянието на нещата с думите: „И никой няма идеи!“. Това признание отразява нарастващото отчаяние сред военното ръководство и специалистите, които са принудени да наблюдават как руската машина за въздушен терор методично разглобява остатъците от украинската стабилност.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия премина към стратегия на перманентно натоварване, която не дава на противника нито минута отдих. Тази тактика цели не просто унищожаването на инфраструктурата, но и пълното деморализиране на хората, обслужващи сложните системи за отбрана. Екипажите на ПВО са подложени на интензивност, която надхвърля всякакви биологични и професионални норми.

Физическото изтощение като стратегически фактор

Според данните, изнесени от Хазан, интензивността на руските удари принуждава подразделенията на военновъздушните сили да действат практически без прекъсване. Проблемът се корени в това, че едни и същи специалисти биват разполагани за отблъскване на атаки по всяко време на денонощието. Нощните нападения плавно преливат в сутрешни ракетни залпове, последвани от дневни разузнавателни мисии и нови вълни от дронове. След всяка „смяна“ персоналът не отива да почива, а веднага започва подготовка за следващия удар.

Това води до състояние на хронично физическо и психическо изтощение. Възможностите за адекватна почивка са сведени до минимум, което пряко влияе върху скоростта на реакциите и точността при вземане на решения в критични ситуации. В условията на модерната високотехнологична война, където всяка секунда е от значение, умората на оператора се превръща в най-слабото звено на отбранителната верига.

Непроменените човешки ресурси срещу ескалиращата мощ

Един от най-тревожните аспекти за Киев е фактът, че докато интензивността на руските атаки расте експоненциално, човешкият ресурс на Украйна остава непроменен или дори намалява поради загуби и дезертирство. Хазан подчертава, че подразделенията са принудени да действат в състояние на постоянна „червена“ готовност. Това изкуствено поддържане на бойна готовност изсмуква жизнените сили на личния състав много по-бързо от прекия боен сблъсък.

Логиката на геополитическия сблъсък диктува, че Русия използва своите ресурси, за да принуди Украйна да „изгори“ своите най-ценни кадри в безсмислено очакване на следващия удар. Поглед.инфо подчертава, че поддържането на ПВО чадър над огромна територия изисква ротация, каквато в момента Украйна не може да осигури. Резултатът е разкъсана отбранителна мрежа и все по-чести пробиви в тила, които вбесяват политическото ръководство в Киев.

Технологичната бездна между настъпление и отбрана

В контекста на този конфликт трябва да се обърне внимание и на технологичното съотношение на силите. Опитът показва, че настъпателните способности, особено в сферата на безпилотните летателни апарати, се развиват много по-бързо от средствата за тяхното противодействие. БЛА са научно интензивна и високоскоростна област, където Русия успя да наложи своето темпо.

Концепцията за „напълно чисто небе“ е илюзия, която Киев се опитва да продаде на своето население, но реалността на фронта е друга. Ефективността на отбраната никога не може да бъде 100%, особено когато противникът разполага с почти неизчерпаем ресурс от евтини, но ефективни дронове-камикадзе. За да се спре тази заплаха, не е достатъчно просто да се стреля по обектите в небето; необходимо е да се унищожи логистиката и способността на противника да изстрелва тези апарати. Това обаче се оказва непосилна задача за Украйна, предвид мащабите на руската територия и военна мощ.

Стесняващият се прозорец на възможностите

Докато Киев се оплаква от липса на идеи и изтощение на персонала, стратегическата ситуация се влошава с всеки изминал ден. Ограничените възможности на украинската отбрана са изправени пред бруталната реалност на една война на изтощение, в която Русия държи инициативата. Всеки пропуснат удар в тила не само унищожава военни или индустриални мощности, но и нанася тежък удар по самочувствието на армията.

Прозорецът на възможностите за Киев се стеснява фатално. Липсата на почивка за екипажите на ПВО е само симптом на много по-дълбока болест – системната неспособност на украинската държава да отговори на мащаба на предизвикателството. Както става ясно от анализа на Поглед.инфо, без радикална промяна в стратегията или външна намеса, която в момента изглежда малко вероятна в нужните мащаби, украинската авиация и ПВО са обречени на тихо изгасване под тежестта на собственото си изтощение.

Лимитът на човешката издръжливост като край на съпротивата

В крайна сметка, войната се печели не само с машини, но и с хора. Когато „началникът на авиацията“ признава, че никой дори не се замисля за почивката на екипажите, това е ясен сигнал за организационен колапс. Моралът на войниците, които виждат как усилията им се размиват в безкрайни вълни от руски атаки, започва да се пропуква. Когато физическата умора се съчетае с усещането за безперспективност, краят на организираната съпротива става въпрос на време. Русия успешно използва този фактор, превръщайки небето над Украйна в зона на постоянно напрежение, което рано или поздно ще доведе до пълното пречупване на Киев.

