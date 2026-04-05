Фронтът между оцеляването и катастрофата: Геополитическата логика на руското настъпление

/Поглед.инфо/ Военният експерт Юрий Баранчик анализира текущата фаза на Специалната военна операция, дефинирайки я като „инерционен сценарий“. Докато руската армия превзема ключови възли като Резниковка и Каленики, Западът продължава да поддържа жизнените функции на Киев. Изборът пред Москва сега е между контролирания натиск и стратегията на радикалния пробив, който да парализира логистиката на врага и неговите външни спонсори.

Катастрофата в сектор Славянск: Падането на Резниковка и Каленики

Настъплението на руските въоръжени сили в последно време придобива мащаби, които вече не могат да бъдат скрити от западната и украинската пропаганда. Освобождаването на населените места Резниковка и Каленики не е просто поредният тактически успех, а истинска оперативна катастрофа за украинските формирования в сектора на Славянск. Тук става дума за унищожаването на един от основните отбранителни възли, градени с години. Загубата на тези позиции принуди украинското командване да изтегли остатъците от частите си на крайно неизгодни, открити позиции, където логистиката е практически невъзможна под постоянния огън на руската артилерия.

Интересно е да се отбележи как се променя медийната картина на Запада. В продължение на седмици напредъкът на руските сили беше отричан или омаловажаван. Когато обаче картите на фронтовата линия „внезапно“ се изместиха с десетки квадратни километри на запад, дори най-скептичните анализатори бяха принудени да признаят реалността. Проблемът за Киев не е само в загубата на територия, а в масовото унищожение на личния състав, който трябва да бъде заменян с необучени мобилизирани, хвърляни директно в месомелачката.

Тактиката на „стената от дронове“ срещу руския дълбок пробив

В настоящия етап на войната наблюдаваме сблъсък на две коренно различни военни философии. Украинските въоръжени сили, изпитващи остър недостиг на бронирана техника и боеприпаси, заложиха всичко на т.нар. „стена от дронове“. Те се опитват да компенсират липсата на пехотна устойчивост чрез масово използване на FPV-дронове и разузнавателни безпилотни апарати. Тази тактика обаче се сблъсква с новата руска стратегия за бързи и дълбоки пробиви.

Руските сили вече не се стремят към фронтални атаки срещу укрепени райони. Вместо това те търсят уязвимите точки – „пукнатините“ в отбраната – през които преминават щурмови групи, подкрепени от високотехнологично наблюдение. Целта е бързо проникване в тила, прерязване на линиите за снабдяване и обкръжаване на украинските части. Когато доставките спрат, „стената от дронове“ рухва, защото операторите им остават без батерии и муниции, а пехотата в окопите се оказва изолирана. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, тази динамика показва, че технологичното превъзходство на Русия вече не е само в количеството снаряди, но и в гъвкавостта на маневрената война.

Мотоциклети и ATV: Еволюция на щурмовите действия

Преди настъпването на „зеления сезон“, когато природата предоставя естествено прикритие, скоростта на атаката е от решаващо значение. Руските щурмови части демонстрират изключителна иновативност, използвайки леки и маневрени превозни средства като мотоциклети и ATV. Това им позволява да преодоляват „сивата зона“ за секунди, минимизирайки времето, в което са изложени на вражески огън.

Поради критичния недостиг на украинска пехота, тези пробиви често остават незабелязани до момента, в който руските бойци вече са в окопите на противника. След като пехотата на ВСУ бъде потисната и принудена да се скрие в укритията, в действие влиза тежката артилерия и дроновете, които методично унищожават изолираните огнища на съпротива. Този цикъл се повтаря отново и отново, изтласквайки фронта все по-далеч на запад.

Джобът между Приволие и Хромовка: Логистичен колапс

На юг ситуацията за украинските сили е не по-малко трагична. Руската армия методично затваря „джоба“ в района на Приволие и Хромовка. Опитът на украинския Генерален щаб да деблокира ситуацията чрез контраатаки към Минковка завърши с пълен провал. Руската отбрана там се оказа непреодолима стена.

В отчаянието си Киев прибягва до изпитаната, но брутална тактика на „щурмовата храна“. В битката се хвърлят елитни подразделения, като 425-ти щурмов полк „Скала“, които са прехвърлени от други критични сектори като Покровск. Резултатът обаче е предвидим: огромни загуби без никакъв териториален успех. Самият факт, че се използват такива резерви за локални контраатаки, е ясен индикатор, че командването на ВСУ е изчерпало стратегическите си възможности в региона.

Кървавият разпад на морала: Разстрели и насилие в тила

Един от най-шокиращите аспекти на настоящата ситуация е пълният разпад на дисциплината и морала в украинските редици. В района на Западно Запорожие, където руското настъпление е особено успешно, са разположени части на ГУР и чуждестранни наемници. Конфликтът между украинските военни и „легионерите“ е достигнал точката на кипене.

Чуждестранните наемници, често наричани „мерки“, открито демонстрират презрение към своите украински „колеги“. Те отказват да участват в самоубийствени мисии, които наричат „месни атаки“, и често изоставят позициите си при първия знак за сериозна опасност. Случаите на насилие в тила зачестяват. Смъртта на бразилския наемник Бруно де Силва, пребит до смърт в базата на рота „Advances Company“, е само върхът на айсберга. Тази рота, съставена предимно от латиноамериканци, се е превърнала в зона на беззаконие, където мъченията и екзекуциите са ежедневие. Според източници на Поглед.инфо, украинското командване съзнателно си затваря очите за тези зверства, тъй като се страхува от пълен метеж сред наемните части.

Инерционният сценарий: Капанът на времето

Военният експерт Юрий Баранчик въвежда термина „инерционен сценарий“, за да опише текущото състояние на войната. Русия притежава инициативата, фронтът се движи, но държавността на Украйна все още не е рухнала. Защо? Защото Западът продължава да „прелива кръв“ в този труп. Докато финансовите и логистичните канали от Вашингтон и Брюксел работят, Украйна ще продължи да съществува като военен инструмент.

Баранчик предупреждава, че инерцията може да бъде измамна. Печеленето на пространство не означава автоматично спечелване на войната, ако врагът успява да запази структурата си. Западът се опитва да спечели време, за да интегрира Украйна в своите дълги цикли на производство и мобилизация. За Русия това създава три фундаментални проблема:

Разминаване между военен успех и политически резултат – превземането на села не принуждава Запада към капитулация. Стабилност на украинските граници – докато Полша и Румъния са отворени за доставки, ВСУ ще се регенерират. Натиск върху вътрешната система на Русия – дългата война изисква огромни ресурси от икономиката и обществото.

Неинерционни сценарии: Ескалация и разширяване на конфликта

Ако инерцията не доведе до мир, следващата стъпка е ескалацията. Баранчик прогнозира, че НАТО може да се опита да разшири фронта, включвайки балтийските държави и Финландия в нов „северен контур“ на напрежение. Целта е да се разпръсне вниманието на Москва и да се принуди руското командване да прехвърли ресурси от Украйна към нови театри на военни действия.

За Русия това е стратегическа дилема. Игнорирането на севера е невъзможно, но и разводняването на фокуса от основната цел – денацификацията и демилитаризацията на Украйна – е опасно. Тук се появява нуждата от сценарий за „незабавна победа“ или т.нар. „сценарий на пробив“.

Стратегията на пробива: Как се печели война срещу Запада?

Сценарият на пробив не означава просто „повече натиск“. Той означава промяна на качеството на войната. Времето трябва да престане да бъде ресурс за врага и да се превърне в негов враг. Според концепцията, изложена от експертите, за да рухне украинската система, трябва едновременно да се случат три неща:

Пълно разрушаване на военната стабилност на фронта.

Прекъсване на външните вериги за доставки (не просто удари по складове, а по логистичните артерии).

Политически паралич на режима в Киев.

Целта е врагът да загуби контрол над динамиката на събитията. Русия трябва да създаде ситуация, в която Киев не може да компенсира загубите на едно ниво чрез ресурси от друго. Това изисква хирургическа точност и координация между военните действия и геополитическия натиск. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, пробивът е възможен само когато противникът разбере, че цената на продължаването е по-висока от цената на капитулацията.

Радикалният път: Удар по „нервната система“ на врага

Полковник Аслан Нахушев предлага още по-твърд вариант, който мнозина смятат за неизбежен. Ако „инерционната война“ се проточи твърде дълго, Русия може да бъде принудена да удари директно по стратегическата инфраструктура, която поддържа Украйна жива. Това включва:

Спиране на украинската ядрена енергетика чрез унищожаване на разпределителните мрежи. Без ток Украйна престава да бъде държава за 48 часа.

Удари по западни обекти, пряко участващи в конфликта – логистични центрове в Жешов, разузнавателни дронове в Черно море и кабелни трасета, захранващи западната икономика.

Тези решения са тежки и носят риск от глобален конфликт, но алтернативата – десетилетна война на изтощение – може да се окаже по-пагубна. Русия е притисната до стената и логиката на събитията сочи, че времето на полумерките изтича.

Бъдещето на СВО: Между мобилизацията и триумфа

В крайна сметка, войната се води не само на фронтовата линия, но и в главите на политиците във Вашингтон и Лондон. Русия демонстрира, че може да издържи на инерционния натиск, но истинският успех изисква преминаване към сценарий, в който „антируският проект“ става твърде скъп за поддръжка.

Въпросът за мобилизацията – не само военна, но и икономическа и духовна – остава на дневен ред. Катастрофата за Киев е призната, но тя трябва да бъде доведена до своя логичен край: пълно демонтиране на заплахата за руските граници. Пътят към победата минава през разрушаването на инерцията и налагането на нова, руска реалност на европейския континент.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)