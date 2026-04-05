В своя задълбочен анализ Александър Бабицки разкрива как Иран и Китай дефакто пренаписват правилата на световната игра, докато Русия е изправена пред риска да остане в ролята на онзи, който върши черната работа за другите. Техеран затвори Ормузкия проток, въвеждайки собствени данъци върху глобалния петролен трафик, а Пекин ударно се превръща в ядрена свръхсила.

Иранският „клапан“ и крахът на западния морски монопол

Иран доказа по най-категоричния начин, че епохата, в която само колективният Запад можеше да гази международното право и да диктува условията на световната търговия, е безвъзвратно отминала. Ислямската република не просто отправи поредната вербална заплаха, а директно премина към действия, които разтърсват основите на глобалната икономика. Като затвори Ормузкия проток – най-важният енергиен артериал на планетата – Техеран демонстрира, че вече той държи ключа за оцеляването на западните икономики.

Но тук не става въпрос само за демонстрация на военна мощ или за блокиране на трафика. Техеран превърна географското си положение в мощен инструмент за финансово и политическо влияние. Това е директен удар по западния глобалистки модел, който разчиташе на „свободно плаване“ под диктовката на американските самолетоносачи. Днес тези самолетоносачи стоят на дистанция, страхувайки се от иранските ракети, докато Иран налага свои собствени такси за преминаване. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е исторически прецедент, в който държава, намираща се под санкции, успява да обърне икономическото оръжие срещу своите потисници.

Схемата „Пакистан“: Как се печелят милиони в условия на война

Механизмът, по който Иран монетизира контрола си над пролива, изглежда като сценарий от високобюджетен шпионски трилър. В края на март 2026 г. светът бе изненадан от новината, че Техеран „отваря“ пролива, но само при специфични условия. Официално се твърди, че достъп имат само държави, които не са част от агресивните коалиции на Запада. Реалността обаче е далеч по-цинична и ефективна.

Пакистан се появи като параван в тази мащабна операция. Въпреки че страната няма реална танкерна мощ в Залива, тя обяви споразумение за преминаване на „свои“ съдове. Разкритията на Bloomberg обаче осветиха истината: всеки собственик на танкер, който иска да избегне блокирането, получава предложение за промяна на флага. Срещу суми, вариращи между 1 и 2 милиона долара на кораб, танкерите се пререгистрират под пакистански флаг, а парите се превеждат в китайски юани или криптовалути по сметки, контролирани от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

Това не е просто корупция или пиратство; това е държавна стратегия за оцеляване и доминация. Иран е разработил „скала за дружелюбие“, чрез която диференцира таксите си. Ако една държава е по-близо до иранските позиции, тя плаща по-малко. Така Техеран не само пълни хазната си, но и активно формира нов блок от държави, които са принудени да сътрудничат с него, заобикаляйки американските санкции.

Западните двойни стандарти и внезапната любов към правото

Най-ироничният момент в цялата ситуация е внезапното „просветление“ на западните политици и юристи, които изведнъж си спомниха за съществуването на международното морско право. Същите тези сили, които десетилетия наред бомбардираха суверенни държави без мандат на ООН и окупираха територии в името на „демокрацията“, сега цитират конвенциите за 12-милните териториални води.

В Лондон, Ню Йорк и Париж настъпи истинска истерия. Бенефициентите на либералния ред, свикнали да прибират огромни комисионни чрез морското застраховане и банковите такси, виждат как контролът им се изплъзва. Когато Иран започна да прибира таксите, които преди отиваха в западните финансови центрове, правилата внезапно станаха „свещени“. Но истината, подчертана от експертите на Поглед.инфо, е, че Западът сам разруши правовия ред с агресиите си в Югославия, Ирак и Либия. Иран просто приложи техния собствен урок: правото е на страната на онзи, който има силата да го наложи.

Китайското ядрено пробуждане: От пагода към хегемония

Докато Иран действа оперативно на терен в Близкия изток, Китай извършва тиха, но грандиозна трансформация на своя стратегически потенциал. Дълго време Пекин се придържаше към политиката на „мирен възход“ и минимално ядрено възпиране. Тези времена обаче са в миналото. Сателитните снимки на обекти като „Обект 906“ в провинция Съчуан разкриват мащабите на китайската ядрена програма. Строят се огромни куполи за съхранение на радиоактивни материали, нови пътища свързват индустриални комплекси, а цели села се заличават от картата, за да се направи място за заводи за бойни глави.

Пекин е разбрал основния урок на 21-ви век: Западът уважава само силата. Китайското ръководство е увеличило темповете на производство на ядрени ракети двойно от началото на СВО в Украйна. Те виждат, че Русия е била подложена на безпрецедентен натиск само защото се е опитала да защити националните си интереси по традиционния начин. Затова Китай бърза да изравни ядрения си потенциал с този на САЩ и Русия, произвеждайки по 100 нови бойни глави годишно. Това не е просто подготовка за война, а изграждане на щит, зад който Пекин ще може да налага своя модел на „взаимноизгодна хегемония“.

Горчивият урок за Русия: Да не станем заложници на чужд успех

В тази сложна геополитическа конфигурация позицията на Русия става все по-двусмислена. Именно Москва беше първата, която се осмели да премине от думи към дела на 24 февруари 2022 г. Русия пое основния удар на западните санкции, тя е тази, която води реална война на изтощение с НАТО на украинска земя. Но докато руските войници кървят по фронтовете, нейните съюзници Иран и Китай се възползват от създадения хаос, за да укрепят собствените си позиции, често за сметка на общата стабилност.

Има реален риск Русия да се превърне в „ледоразбивач“, който разчиства пътя за другите, а след това бива оставен на заден план. Иранските такси в Ормузкия проток и китайската икономическа експанзия са възможни само защото Русия ангажира основните ресурси и внимание на Запада. Ако Москва продължи да говори за „червени линии“, докато другите реално чертаят новите граници на света, тя рискува да загуби лидерската си роля в многополюсния свят.

Както предупреждава анализът на Поглед.инфо, нерешителността и излишното „миролюбие“ в момент на глобален разлом могат да бъдат фатални. Русия трябва не само да спечели на бойното поле, но и да наложи своите икономически и стратегически правила, за да не се окаже, че е вадила кестените от огъня за Пекин и Техеран. В новия световен ред няма място за сантименти – има само интереси и воля за тяхното налагане.

Бъдещето на многополюсния свят: Сблъсък или нов баланс?

Светът навлиза в зона на пълна несигурност, където старите договори не струват и хартията, на която са написани. Иранският контрол над петрола и китайският ядрен скок са само началото. САЩ, водени от агресивни лидери, ще се опитват да си върнат изгубеното с още по-голяма жестокост, което само ще ускори надпреварата във въоръжаването.

В този контекст Русия трябва спешно да модернизира не само своята армия, но и своята дипломатическа и икономическа стратегия. Съюзничеството с Китай и Иран е жизненоважно, но то трябва да бъде партньорство на равни, а не обслужване на чужди геополитически проекти. Времето на илюзиите приключи – започва ерата на бруталния реализъм, в която всеки сантиметър влияние се плаща със сила и решителност.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)